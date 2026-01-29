2026. január 29. csütörtök Adél
Tőzsdei grafikon és diagram üzleti gyertyatartóval. Pénzügyi statikus elemzés növekvő pénzügyi grafikonokkal. Online kereskedés, befektetés, stratégia piaci terv és tőzsdei ingadozások koncepció.
Gazdaság

Végre egy jó hír: most közölte a KSH, csökkenésbe fordultak fontos ármutatók Magyarországon

Pénzcentrum
2026. január 29. 08:30

2025 decemberében az ipari termelői árak átlagosan 3,4%-kal alacsonyabbak voltak az egy évvel korábbinál. A belföldi értékesítés árai 1,9, az exportértékesítéséi 4,1%-kal csökkentek az előző év decemberéhez képest. A novemberi szinthez viszonyítva a belföldi értékesítési árak 0,1, az exportértékesítési árak 0,5%-kal mérséklődtek, így az ipari termelői árak összességében 0,4%-kal alacsonyabbak voltak. 2025-ben a belföldi értékesítési árak 2,3, az exportértékesítési árak 5,0%-kal emelkedtek, így az ipari termelői árak együttesen 4,1%-kal meghaladták a 2024. évit.

2025. decemberben a 2024. decemberihez képest:

  • • A belföldi értékesítés árai átlagosan 1,9%-kal csökkentek, ezen belül a 62,7%-os súlyt képviselő feldolgozóiparban 2,6, míg a 35,4%-os súlyú energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 0,8%-kal mérséklődtek az árak. Az élelmiszeripar értékesítési árai 2,4%-kal növekedtek.
  • • Az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül belföldön az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 3,0, a beruházási javakat gyártókban 2,0%-kal mérséklődtek, a fogyasztási cikkeket gyártókban pedig 2,6%-kal emelkedtek az árak.
  • • Az ipari exportértékesítési árak 4,1%-kal csökkentek, ezen belül a 91,8%-os súlyt képviselő feldolgozóiparban 3,6, a 8,0%-os súlyú energiaiparban 11,1%-kal visszaestek.
  • 2025-ben az előző évhez képest:
  • • Az ipari termelői árak összességében 4,1%-kal magasabbak voltak. A belföldi értékesítési árak átlagosan 2,3%-kal emelkedtek, ezen belül a feldolgozóipari árak 2,5, míg az energiaipari árak 1,7%-kal nőttek.
  • • Az ipar belföldi értékesítési árai az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban 1,4, a beruházási javakat gyártókban 3,0, a fogyasztási cikkeket gyártókban 5,1%-kal nőttek.
  • • Az ipari exportértékesítési árak 5,0%-kal növekedtek, ezen belül a feldolgozóiparban 2,4, a kis súlyt képviselő energiaiparban pedig átlagosan 11,7%-kal magasabbak voltak az árak.
Címlapkép: Getty Images
#árak #gazdaság #export #áremelkedés #ipar #feldolgozóipar #árcsökkenés #gazdasági hírek #2025 #energiaipar

