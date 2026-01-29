Végre egy jó hír: most közölte a KSH, csökkenésbe fordultak fontos ármutatók Magyarországon

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

2025 decemberében az ipari termelői árak átlagosan 3,4%-kal alacsonyabbak voltak az egy évvel korábbinál. A belföldi értékesítés árai 1,9, az exportértékesítéséi 4,1%-kal csökkentek az előző év decemberéhez képest. A novemberi szinthez viszonyítva a belföldi értékesítési árak 0,1, az exportértékesítési árak 0,5%-kal mérséklődtek, így az ipari termelői árak összességében 0,4%-kal alacsonyabbak voltak. 2025-ben a belföldi értékesítési árak 2,3, az exportértékesítési árak 5,0%-kal emelkedtek, így az ipari termelői árak együttesen 4,1%-kal meghaladták a 2024. évit.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! 2025. decemberben a 2024. decemberihez képest: • A belföldi értékesítés árai átlagosan 1,9%-kal csökkentek, ezen belül a 62,7%-os súlyt képviselő feldolgozóiparban 2,6, míg a 35,4%-os súlyú energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 0,8%-kal mérséklődtek az árak. Az élelmiszeripar értékesítési árai 2,4%-kal növekedtek.

• Az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül belföldön az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 3,0, a beruházási javakat gyártókban 2,0%-kal mérséklődtek, a fogyasztási cikkeket gyártókban pedig 2,6%-kal emelkedtek az árak.

• Az ipari exportértékesítési árak 4,1%-kal csökkentek, ezen belül a 91,8%-os súlyt képviselő feldolgozóiparban 3,6, a 8,0%-os súlyú energiaiparban 11,1%-kal visszaestek.

2025-ben az előző évhez képest:

• Az ipari termelői árak összességében 4,1%-kal magasabbak voltak. A belföldi értékesítési árak átlagosan 2,3%-kal emelkedtek, ezen belül a feldolgozóipari árak 2,5, míg az energiaipari árak 1,7%-kal nőttek.

• Az ipar belföldi értékesítési árai az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban 1,4, a beruházási javakat gyártókban 3,0, a fogyasztási cikkeket gyártókban 5,1%-kal nőttek.

• Az ipari exportértékesítési árak 5,0%-kal növekedtek, ezen belül a feldolgozóiparban 2,4, a kis súlyt képviselő energiaiparban pedig átlagosan 11,7%-kal magasabbak voltak az árak.

Címlapkép: Getty Images

