Folytatódik a budapesti lomtalanítás, a 17. kerület területén november 9. és 20. között viszik a lomokat 10 körzetre bontva.
Leállt a BudapestGo: ezeket a funkciókat kevesen érik el - ezt kell tenni, hogy működjön
A BKK fejlesztéseket végzett a BudapestGO alkalmazáson, amely kedd este 10 órától szerda reggel 7 óráig nem volt elérhető. Az új funkciók között szerepel az informatívabb útvonaltervezés és a felszállást segítő gomb továbbfejlesztése, valamint októbertől kedvezményes repülőtéri expressz jegy is vásárolható az applikációban.
Átmeneti leállással járó fejlesztést hajtott végre a Budapesti Közlekedési Központ a BudapestGO alkalmazáson. A szolgáltatás kedd este 10 órától szerda reggel 7 óráig nem voltelérhető a felhasználók számára.
A frissítés számos új funkcióval bővíti az alkalmazást. Az útvonaltervezés során ezentúl láthatóvá válnak a megállóhelyek nevei, valamint informatívabb megjelenést kapott az útvonaltervek listanézete is. A fejlesztésnek köszönhetően kényelmesebbé válik az otthoni vagy munkahelyi célpontokra történő keresés, ami jelentősen gyorsítja a tervezési folyamatot.
A BKK felhívta a figyelmet, hogy az új funkciók használatához a fejlesztést követően frissíteni kell az alkalmazást.
Októbertől új termékkel is bővül a BudapestGO kínálata. Az érvényes Budapest-bérlettel (kivéve félhavi Budapest-bérlet), Pest vármegyebérlettel vagy országbérlettel rendelkező utasok kedvezményesen, 1000 forintért vásárolhatják meg a 100E Repülőtéri Expressz járatra szóló kiegészítő jegyet a normál 2500 forintos ár helyett. A kedvezményes jegy az "Egyéb közlekedési jegyek" menüpont alatt érhető el, és kizárólag érvényes – akár digitális, akár papíralapú – bérlet megléte esetén vásárolható meg és érvényesíthető.
Szombaton újabb hidegfront érkezik, de ezúttal sem várható számottevő csapadék, csupán erős szél és kisebb záporok.
Figyelem! Kedden drasztikusan változik az időjárás: itt a kemény fordulat, sokaknak nem fog tetszeni
Kedden délelőtt még sok helyen úgy tűnhet, hogy kitart az októberi napsütés, aztán erős fordulhat jöhet.
Bár az ősz már megérkezett, a Balaton környéki cukrászdák nem zárnak be.
A helyszínre a központi mentőszolgálat öt egysége és egy mentőhelikopter is kivonult.
A Hévízi-tó, Tihany, Keszthely és a Tapolcai-medence is része lehet a világörökségi területnek.
Hidegfront érkezik ma Magyarországra.
Lehűlés érkezik a jövő héten, szerdán már csak 11-16 Celsius-fok várható a legmelegebb órákban
A Balaton rekordalacsony vízszintje nemcsak természeti jelenség, hanem komoly reputációs kihívás is.
Jelentős lehűlés várható a jövő héten, a hétvégi enyhébb időjárást követően sarkvidéki légtömeg érkezik hazánkba,
Vasárnaptól új határellenőrzési rendszert vezetnek be a schengeni övezeten kívüli országok állampolgárai számára
Vasárnaptól életbe lép az Európai Unió új beléptetési és kiléptetési rendszere (EES).
Szombat reggel váratlan áramszünet okozott fennakadást a székesfehérvári vasútállomáson.
A középső országrészben átmenetileg csökkenhet a felhőzet, máshol viszont záporok és erős, helyenként viharos szél nehezítheti a szabadtéri programokat.
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.