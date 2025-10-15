2025. október 15. szerda Teréz
16 °C Budapest
Budapest, Magyarország - 2016. július 18: Budapest Airport busz a metróvonal végéről. A képen emberek szállnak be a buszba, hogy eljussanak a budapesti repülőtérre.
Utazás

Leállt a BudapestGo: ezeket a funkciókat kevesen érik el - ezt kell tenni, hogy működjön

Pénzcentrum
2025. október 15. 10:29

A BKK fejlesztéseket végzett a BudapestGO alkalmazáson, amely kedd este 10 órától szerda reggel 7 óráig nem volt elérhető. Az új funkciók között szerepel az informatívabb útvonaltervezés és a felszállást segítő gomb továbbfejlesztése, valamint októbertől kedvezményes repülőtéri expressz jegy is vásárolható az applikációban.  

Átmeneti leállással járó fejlesztést hajtott végre a Budapesti Közlekedési Központ a BudapestGO alkalmazáson. A szolgáltatás kedd este 10 órától szerda reggel 7 óráig nem voltelérhető a felhasználók számára.

A frissítés számos új funkcióval bővíti az alkalmazást. Az útvonaltervezés során ezentúl láthatóvá válnak a megállóhelyek nevei, valamint informatívabb megjelenést kapott az útvonaltervek listanézete is. A fejlesztésnek köszönhetően kényelmesebbé válik az otthoni vagy munkahelyi célpontokra történő keresés, ami jelentősen gyorsítja a tervezési folyamatot.

A BKK felhívta a figyelmet, hogy az új funkciók használatához a fejlesztést követően frissíteni kell az alkalmazást.

Októbertől új termékkel is bővül a BudapestGO kínálata. Az érvényes Budapest-bérlettel (kivéve félhavi Budapest-bérlet), Pest vármegyebérlettel vagy országbérlettel rendelkező utasok kedvezményesen, 1000 forintért vásárolhatják meg a 100E Repülőtéri Expressz járatra szóló kiegészítő jegyet a normál 2500 forintos ár helyett. A kedvezményes jegy az "Egyéb közlekedési jegyek" menüpont alatt érhető el, és kizárólag érvényes – akár digitális, akár papíralapú – bérlet megléte esetén vásárolható meg és érvényesíthető.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #bkk #Budapest #fejlesztés #jegy #tömegközlekedés #bérlet #app #repülőtér #alkalmazás

10:29
10:13
10:08
10:02
09:52
