Durván megdobta az októberi hosszú hétvége az utazási kedvet: rengeteg magyar pihent szállodában

2025 októberében a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 1,7 millió vendég 3,8 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 11, a vendégéjszakáké 10%-kal több volt az egy évvel korábbinál, amelyhez az október 23-ai ünnepnaphoz kötődő hosszú hétvége is hozzájárult. 2025. január–októberben a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 3,0, a külföldieké 11%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit.

2025. októberben a vendégek száma összességében 11, a vendégéjszakáké 10%-kal nőtt a turisztikai szálláshelyeken. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 9,8, a vendégéjszakáké 6,9%-kal bővült 2024 októberéhez képest. A vendégek 70%-a érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, ahol a számuk 9,5%-kal emelkedett az előző évihez képest. A magán- és egyéb szálláshelyeken 15%-kal több vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban - áll a KSH friss közleményében.

A belföldi vendégek és az általuk eltöltött vendégéjszakák száma egyaránt 11%-kal több volt az előző év azonos havinál. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a belföldi vendégek száma 4,6, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 5,7%-kal bővült 2024 októberéhez képest. A 821 ezer belföldi vendég közel 1,8 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 596 ezer vendéget és csaknem 1,3 millió vendégéjszakát regisztráltak. Utóbbi vendégek 79%-át a szállodák fogadták, ahol a számuk 10%-kal bővült az egy évvel korábbihoz képest. A magán- és egyéb szálláshelyek belföldi vendégeinek száma 12%-kal meghaladta a 2024. októberit. A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest mindegyik turisztikai térségben nőtt, a legnagyobb mértékben (19%-kal) a Győr–Pannonhalma térségben. Budapesten 20, a Balatonnál 11%-kal nagyobb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.

EZ IS ÉRDEKELHET Meglepő adatok: a turisták kétharmadát a netes értékelések vezérlik Budapesten Az Eventrend Group friss Turistamonitor-kutatásából kiderült, hogyan döntenek ma a turisták Budapesten, mit keresnek a városban és mely területeken látnak fejlődési lehetőséget.

A külföldi vendégek száma 12, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 9,7%-kal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a külföldi vendégek száma 10, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 8,6%-kal nőtt 2024 októberéhez képest. A turisztikai szálláshelyekre érkezett 833 ezer külföldi vendég 2,0 millió vendégéjszakát töltött el, közülük 569 ezer vendéget és közel 1,4 millió vendégéjszakát a kereskedelmi szálláshelyeken regisztráltak. Az utóbbi vendégek 87%-át a szállodák fogadták, ahol a számuk 7,5%-kal több volt az egy évvel korábbinál. A magán- és egyéb szálláshelyek külföldi vendégeinek száma 18%-kal meghaladta a 2024. októberit. A külföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához viszonyítva a Budapest környéke turisztikai térségben bővült a legnagyobb mértékben (24%-kal), a leginkább pedig Gyulán és térségében csökkent (17%-kal). Budapesten 15, a Balatonnál 1,4%-kal nagyobb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett külföldi vendégek száma.

Összesen 26 460 turisztikai szálláshely, ezen belül 2494 kereskedelmi, illetve 23 966 magán- és egyéb szálláshely fogadott vendégeket.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A kereskedelmi szálláshelyek közül 977 szálloda és 1034 panzió volt nyitva október egy részében vagy egészében.



