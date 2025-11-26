Riadót fújtak az extrém mennyiségű esőzés miatt: magasfokú a készültség, komoly áradásra készülnek

Rendkívüli csapadékmennyiség zúdult a Kárpát-medencére az elmúlt napokban, egyes magyarországi területeken 2-3 téli hónapnyi eső esett le néhány nap alatt. Szlovákiában a legmagasabb szintű árvízriasztás van érvényben, ami a Sajó folyón keresztül Magyarországot is érintheti.

A Weather on Maps meteorológiai szolgálat elemzése szerint a múlt hétvégi havazásokat követően extrém mennyiségű csapadék hullott a Kárpát-medence térségében. A rendkívüli időjárási helyzetet egy hétfőn érkező, lassan mozgó frontrendszer okozta - írja a Portfolio.

A szakértők megfigyelése szerint a front előoldalán "egy több napon keresztül fennálló nedves szállítószalag épült ki, amely közvetlenül a Földközi-tenger felől szállította hozzánk a párával teli levegőt."

Az elemzésből kiderül, hogy az Északi-Kárpátok 1500-2000 méteres vonulatai feltartóztatták az alacsonyabb légrétegekben érkező nedvességet. "Ennek eredményeképpen az elmúlt 48 óra során a térségben szinte folyamatosan esett közepes-erős intenzitással" - olvasható a Weather on Maps jelentésében.

A helyzet különösen súlyos Szlovákiában, ahol több folyónál is a legmagasabb, harmadik fokozatú árvízkészültséget rendelték el az esőzések és a hóolvadás miatt. A szakértők szerint ez az árhullám elsősorban a Sajó folyón keresztül érintheti Magyarországot.

Hazánkban a Nagy-Hideg-hegyen regisztrálták a legnagyobb csapadékmennyiséget, ahol összesen 136 milliméter hullott. Az Északi-középhegység területén 2-3 téli hónapnak megfelelő csapadékmennyiség zúdult le néhány nap alatt, de az ország más részein is jellemző volt a fél vagy akár egyhavi csapadékmennyiség.

A Weather on Maps előrejelzése szerint a következő napokban szárazabb időjárás várható Magyarországon, ami segíthet a helyzet normalizálódásában.