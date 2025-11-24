A várható kedvezőtlen időjárás miatt fedett helyszínen, a Régészeti Múzeumban gyújtják meg szerdán az olimpiai lángot a játékok bölcsőjében, a görögországi Olümpiában.
Brutális esőzés csap le Magyarországra: ezek a megyék nem ússzák meg a monszunt, egyhavi csapadék is leeshet
Jelentős mennyiségű eső várható az ország nyugati és északi részén, míg a délkeleti területek szinte szárazon maradnak a következő napokban - áll az időkép előrejelzésében.
A Baja-Miskolc vonaltól nyugatra kiadós esőzésre kell számítani szerda délutánig, miközben az ország délkeleti része alig kap csapadékot. A magasban kezdődő enyhülés következtében a csapadék már túlnyomórészt eső formájában érkezik, annak ellenére, hogy a hétvégén és hétfőn még havazott az országban.
Az északi határszélen, az Északi-középhegységben, a Dunántúl középső és északi részén, különösen a Bakonyban, valamint a Mecsekben helyenként 30-50 mm eső is hullhat. A csapadék este átmenetileg havas esőbe vagy hóba válthat a dunántúli hegyvidéken.
Az időjárás változását egy nyugat felől érkező frontrendszer okozza, amely melegebb és nedvesebb légtömegeket szállít Magyarország fölé. A front elvonulása után ismét hidegebb levegő áramlik a Kárpát-medence fölé, így csütörtöktől a hétvégéig már sehol sem várható kiadós csapadék az országban.
Hétfőn felülünk az időjárási hullámvasútra: havazás, ónos eső, tavaszias enyhülés – készülj fel a káoszra!
Havas eső, ónos csapadék, majd enyhülés – a következő napokban minden lesz, ami csak megzavarhatja a téli hangulatot.
Egész éjjel működtek a hóágyúk az Eplényi Síarénában, a völgyben pedig 15–20 centiméter friss hó hullott.
"Az olaszok hadat üzennek a Nemzetközi Űrállomásnak ezek után" - teszten Kapu Tibor űrebédje.
Végre elindulhat a horvátországi kapcsolattal tervezett, M60-ás gyorsforgalmi út kiépítése, miközben az M7-es bővítésével jelentősen csökkentenék a torlódások esélyét.
Horrorsáska jelent meg Magyarországon: a világ másik feléről érkezettt, nagy baj, ha elszaporodik +Fotók
Egy újabb invazív faj, az Egyiptomi sáska jelent meg Magyarországon.
Élénk lökések kísérhetik az egyre nagyobb területen nyugatira, délnyugatira forduló szelet.
Több helyen okoz fennakadást a hó a Bakonyban, kamionok, személygépkocsik és buszok továbbhaladását is segíteniük kellett a tűzoltóknak szombat délután
Vasárnap reggelig az ország nagy részén havazásra kell számítani, mivel dél felől egyre nagyobb területet borít be a csapadékzóna.
2023-ban 472 ember vesztette életét közúti balesetben Magyarországon, ami egymillió lakosra vetítve 49 halálos áldozatot jelent.
Kényelmesen, kedvező jegyárakkal kicsivel több mint 2 és fél óra alatt elérhető Budapestről az osztrák főváros vonattal.
Kékestetőn és Dobogókőn már pénteken megindult a hó gyarapodása, míg a Balaton környéke és a Dunántúl jelentős része vékony fehér lepelbe öltözött.
Kritikus a helyzet a magyarok egyik kedvenc téli üdülőhelyén: többen meghaltak az időjárási katasztrófa miatt
Vietnámban napok óta tartó heves esőzések, áradások és földcsuszamlások következtében legalább 55 ember életét vesztette,
Jelentős havazás az osztrák síterepeken: 10-30 centiméter friss hó hullott az elmúlt két napban, ami lehetővé tette számos síterep megnyitását vagy bővítését.
Szombat délelőttől újabb csapadékzóna érkezik délről, amely a Tiszántúl egy részének kivételével havazást hoz
Magyarországon már 40% nem engedhet meg magának egyhetes nyaralást. Miért ilyen rossz a helyzet nálunk? A CHART by Pénzcentrum bemutatja az okokat és az európai...
