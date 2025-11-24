Brutális esőzés csap le Magyarországra: ezek a megyék nem ússzák meg a monszunt, egyhavi csapadék is leeshet

Jelentős mennyiségű eső várható az ország nyugati és északi részén, míg a délkeleti területek szinte szárazon maradnak a következő napokban - áll az időkép előrejelzésében.

A Baja-Miskolc vonaltól nyugatra kiadós esőzésre kell számítani szerda délutánig, miközben az ország délkeleti része alig kap csapadékot. A magasban kezdődő enyhülés következtében a csapadék már túlnyomórészt eső formájában érkezik, annak ellenére, hogy a hétvégén és hétfőn még havazott az országban.

Az északi határszélen, az Északi-középhegységben, a Dunántúl középső és északi részén, különösen a Bakonyban, valamint a Mecsekben helyenként 30-50 mm eső is hullhat. A csapadék este átmenetileg havas esőbe vagy hóba válthat a dunántúli hegyvidéken.

Az időjárás változását egy nyugat felől érkező frontrendszer okozza, amely melegebb és nedvesebb légtömegeket szállít Magyarország fölé. A front elvonulása után ismét hidegebb levegő áramlik a Kárpát-medence fölé, így csütörtöktől a hétvégéig már sehol sem várható kiadós csapadék az országban.