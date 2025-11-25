Az elmúlt napok erős esőzése miatt gyorsan emelkedik az Ipoly vízszintje Nógrádban. Ipolytarnócon harmadfokú árvízvédelmi készültség van érvényben.
Hullámzó frontrendszer érte el Magyarországot: erre készülhetnek a közlekedők
A Hungaromet Zrt. közlése szerint hétfőn elérte Magyarországot a hullámzó frontrendszer, amely kedden havazást hozott, szerdán pedig egész napos esőzést okoz, amit a nap második felében újabb kiterjedt csapadékrendszer követ.
A meteorológiai szolgálat Facebook-oldalán közzétett tájékoztatása szerint a térségünket elért hullámzó frontrendszer továbbra is meghatározza az időjárást.
A Hungaromet prognózisa alapján a kora esti órákban az Északi-középhegységben helyenként havazás, havas eső, néhol ónos eső volt tapasztalható, miközben országszerte egyre több helyen eleredt az eső.
A legtöbb csapadék az északkeleti országrészben hullott, ahol átlagosan 15-20 mm közötti mennyiséget mértek, de a magasabban fekvő területeken ennél is jelentősebb csapadékmennyiség fordult elő.
A meteorológiai szolgálat figyelmeztetést adott ki, miszerint a nap folyamán továbbra is több helyen várható eső, és a csapadék mennyisége még növekedhet. A nap második felében pedig újabb kiterjedt csapadékrendszer érkezése várható.
