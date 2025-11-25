2025. november 27. csütörtök Virgil
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Dark clouds on the sky
Utazás

Hullámzó frontrendszer érte el Magyarországot: erre készülhetnek a közlekedők

Pénzcentrum
2025. november 25. 14:33

A Hungaromet Zrt. közlése szerint hétfőn elérte Magyarországot a hullámzó frontrendszer, amely kedden havazást hozott, szerdán pedig egész napos esőzést okoz, amit a nap második felében újabb kiterjedt csapadékrendszer követ.

A meteorológiai szolgálat Facebook-oldalán közzétett tájékoztatása szerint a térségünket elért hullámzó frontrendszer továbbra is meghatározza az időjárást.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Hungaromet prognózisa alapján a kora esti órákban az Északi-középhegységben helyenként havazás, havas eső, néhol ónos eső volt tapasztalható, miközben országszerte egyre több helyen eleredt az eső.

A legtöbb csapadék az északkeleti országrészben hullott, ahol átlagosan 15-20 mm közötti mennyiséget mértek, de a magasabban fekvő területeken ennél is jelentősebb csapadékmennyiség fordult elő.

A meteorológiai szolgálat figyelmeztetést adott ki, miszerint a nap folyamán továbbra is több helyen várható eső, és a csapadék mennyisége még növekedhet. A nap második felében pedig újabb kiterjedt csapadékrendszer érkezése várható.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #havazás #időjárás #eső #figyelmeztetés #ónos eső #meteorológia #csapadék #front #hungaromet #északi-középhegység

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:29
14:20
14:15
14:04
13:46
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 27.
Kár tagadni, már zajlik a lakáskatasztrófa Magyarországon: így vált luxussá a saját otthon az átlagembernek
2025. november 26.
Bod Péter Ákos: A magyar állam rátelepedett a társadalomra, lefojtotta a versenyt, sokat adóztat
2025. november 27.
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
2025. november 27.
Drasztikus májgyulladásjárvány: megyszólalt az NNGYK, így lehet minimalizálni a fertőzés kockázatát
2025. november 27.
Riasztó trend a munkaerőpiacon: a dolgozók egészségi állapota már a teljesítményt veszélyezteti
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 27. csütörtök
Virgil
48. hét
November 27.
A Nobel-díj alapításának emléknapja
November 27.
A magyar véradók napja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
1 napja
Tombol a májgyulladásjárvány, kockázatosak a karácsonyi vásárok is: mondjam le a városnéző kirándulást vagy sem?
2
6 napja
Most közölte a katasztrófavédelem: brutál havazás csap le az országra, 15 cm hó is eshet
3
2 hete
Súlyos árat fizetnek a magyar szurkolók Szoboszlai Dominik sikere miatt: ilyen még soha nem történt Magyarországon
4
1 hete
Érkezik a sarkvidéki hideg, komoly havazás tör be: pár nap alatt fordul óriásit az időjárás
5
2 hete
Hatalmas változás jön a közúti bírságoknál Magyarországon: készen áll minden, innentől leshetnek az autósok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adójóváírás
a számított adót csökkentő tétel, mely az adóévben megszerzett bruttó jövedelem után illeti meg az adózót. A törvény szabályozza az ezen a jogcímen igénybe vehető maximális összeget.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 27. 14:29
Autópálya matrica árak 2026: az országos és a vármegyei matrica is drágul jövőre
Pénzcentrum  |  2025. november 27. 14:20
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
Agrárszektor  |  2025. november 27. 13:29
Itt az új növényvédő-szer a termelőknek: ki nem találnád, miből készül