Bizonytalan az eplényi Síaréna nyitása: most jött a hír a helyszínről

Egész éjjel működtek a hóágyúk az Eplényi Síarénában, így a pályákon folyamatosan nő a mesterséges hó mennyisége. A természet is besegített: a völgyben 15–20 centiméter friss hó hullott, a pályákon pedig a természetes hóréteg vastagsága már meghaladja a 25 centimétert.

A látvány biztató, a síelők már izgatottan várják a szezon kezdetét, ám a nyitás időpontja egyelőre teljesen bizonytalan. Az üzemeltetők közlése szerint amint biztos információjuk lesz, azonnal tájékoztatják a közönséget.