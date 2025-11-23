2025. november 23. vasárnap Kelemen, Klementina
Ausztria, Salzburg, Zauchnsee.A Zauchensee síterep Salzburg sportvilágának központjában található és a Skiverbund Amade része.
Utazás

Bizonytalan az eplényi Síaréna nyitása: most jött a hír a helyszínről

Pénzcentrum
2025. november 23. 17:31

Egész éjjel működtek a hóágyúk az Eplényi Síarénában, a völgyben pedig 15–20 centiméter friss hó hullott, így a pályákon már 25 centimétert is meghaladja a hóréteg vastagsága. A síszezon közeledik, de a nyitás pontos időpontja egyelőre továbbra is bizonytalan.

Egész éjjel működtek a hóágyúk az Eplényi Síarénában, így a pályákon folyamatosan nő a mesterséges hó mennyisége. A természet is besegített: a völgyben 15–20 centiméter friss hó hullott, a pályákon pedig a természetes hóréteg vastagsága már meghaladja a 25 centimétert.

A látvány biztató, a síelők már izgatottan várják a szezon kezdetét, ám a nyitás időpontja egyelőre teljesen bizonytalan. Az üzemeltetők közlése szerint amint biztos információjuk lesz, azonnal tájékoztatják a közönséget.

@siarena.vibe.park

♬ eredeti hang - Síaréna Vibe Park
Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#utazás #síelés #turizmus #időjárás #sport #tél #hó #szezon #sípálya #hóesés

