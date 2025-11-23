Íme a Pénzcentrum legolvasottabb cikkei a 47. héten – ezek a témák foglalkoztatták leginkább az olvasókat.
Bizonytalan az eplényi Síaréna nyitása: most jött a hír a helyszínről
Egész éjjel működtek a hóágyúk az Eplényi Síarénában, a völgyben pedig 15–20 centiméter friss hó hullott, így a pályákon már 25 centimétert is meghaladja a hóréteg vastagsága. A síszezon közeledik, de a nyitás pontos időpontja egyelőre továbbra is bizonytalan.
Egész éjjel működtek a hóágyúk az Eplényi Síarénában, így a pályákon folyamatosan nő a mesterséges hó mennyisége. A természet is besegített: a völgyben 15–20 centiméter friss hó hullott, a pályákon pedig a természetes hóréteg vastagsága már meghaladja a 25 centimétert.
A látvány biztató, a síelők már izgatottan várják a szezon kezdetét, ám a nyitás időpontja egyelőre teljesen bizonytalan. Az üzemeltetők közlése szerint amint biztos információjuk lesz, azonnal tájékoztatják a közönséget.
Végre elindulhat a horvátországi kapcsolattal tervezett, M60-ás gyorsforgalmi út kiépítése, miközben az M7-es bővítésével jelentősen csökkentenék a torlódások esélyét.
Élénk lökések kísérhetik az egyre nagyobb területen nyugatira, délnyugatira forduló szelet.
Több helyen okoz fennakadást a hó a Bakonyban, kamionok, személygépkocsik és buszok továbbhaladását is segíteniük kellett a tűzoltóknak szombat délután
Vasárnap reggelig az ország nagy részén havazásra kell számítani, mivel dél felől egyre nagyobb területet borít be a csapadékzóna.
2023-ban 472 ember vesztette életét közúti balesetben Magyarországon, ami egymillió lakosra vetítve 49 halálos áldozatot jelent.
Kényelmesen, kedvező jegyárakkal kicsivel több mint 2 és fél óra alatt elérhető Budapestről az osztrák főváros vonattal.
Kékestetőn és Dobogókőn már pénteken megindult a hó gyarapodása, míg a Balaton környéke és a Dunántúl jelentős része vékony fehér lepelbe öltözött.
Kritikus a helyzet a magyarok egyik kedvenc téli üdülőhelyén: többen meghaltak az időjárási katasztrófa miatt
Vietnámban napok óta tartó heves esőzések, áradások és földcsuszamlások következtében legalább 55 ember életét vesztette,
Jelentős havazás az osztrák síterepeken: 10-30 centiméter friss hó hullott az elmúlt két napban, ami lehetővé tette számos síterep megnyitását vagy bővítését.
Szombat délelőttől újabb csapadékzóna érkezik délről, amely a Tiszántúl egy részének kivételével havazást hoz
Magyarországon már 40% nem engedhet meg magának egyhetes nyaralást. Miért ilyen rossz a helyzet nálunk? A CHART by Pénzcentrum bemutatja az okokat és az európai...
Az erdőgazdálkodó a közösségi médiában tette közzé a lakosság és a kirándulók tájékoztatását a közelgő korlátozásokról.
Így utaznak kispénzű magyarok télből a nyárba: elképesztő ez az úti cél, még olcsóbb is, mint tavaly volt
Vietnam ismét a legjobb ár-érték arányú hosszú távú úti célként szerepel egy friss utazási toplistán, és nem véletlenül.
Ez a 3 síterep lehet az idei tél sztárja: Budapesttől csak pár óra és nem is drága - Mégis kevés magyar fedezte fel eddig
Ahogy közeledik a síszezon, egyre több magyar család számolgatja, mennyibe kerülne egy gyors, hosszú hétvégés kiruccanás a hegyekbe.
Szombat délelőttig akár 15 centiméteres hó is hullhat a Bakonyban és az Északi-középhegység magasabb részein
Lengyelországban hivatalosan is megkezdődött a 2025/2026-os szezon: rengetegen várták már.
