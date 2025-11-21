Szombat délelőttig akár 15 centiméteres hó is hullhat a Bakonyban és az Északi-középhegység magasabb részein
Ez a 3 síterep lehet az idei tél sztárja: Budapesttől csak pár óra és nem is drága - Mégis kevés magyar fedezte fel eddig
Ahogy közeledik a síszezon, egyre több magyar család számolgatja, mennyibe kerülne egy gyors, hosszú hétvégés kiruccanás a hegyekbe. A 2025-ös árak azonban nem kímélnek: a síbérletek évről évre drágulnak, a szállások pedig már decemberben is komoly összegeket kérnek. Utánanéztünk, mennyibe kerül most három népszerű, közeli célpont – egy olcsóbb osztrák, egy szlovák és egy lengyel síterep – és kiderült, hol jön ki legjobban egy négyfős család téli mini-vakációja.
Ha hihetünk a híreknek, lassan hazánkba is megérkezik a tél, közben Ausztriában a következő napokban több nem-gleccser síterep is megkezdi a működését, Szlovákiában beindították a hóágyúkat, Lengyelországban ma elindult a szezon első sífelvonója - írja a sielok.hu
A téli csúszás persze 2025-ben sem olcsó mulatság, ahogy arról a Pénzcentrum is beszámolt, a 2025/26-os szezonban a jegyárak csúcsokat döntenek. Az energiaválság, az infláció és az új árképzési modellek hatására Nyugat-Európa síparadicsomai drasztikus drágulással nyitják a telet: a prémium régiókban a napijegyek átlépik a 90 eurós határt, míg a középkategóriás pályákon is érezhető a 4–7%-os emelkedés.
Ám okos tervezéssel és tudatos döntésekkel továbbra is elérhető egy hosszú hétvégi kiruccanás. Sok magyar család most az egynapos síeléseket, a közeli célpontokat és az előre foglalt kedvezményes bérleteket favorizálja.
Az alábbiakban három különböző, Magyarországról viszonylag jól megközelíthető síterep árait vizsgálunk meg: egy olcsóbb osztrák, egy szlovák és egy lengyel helyszínt. Nézzük meg, hogy egy tipikus 2 felnőtt, 2 gyerekes család mennyiből tud egy hosszú hétvégére kalkulálni.
Semmering - Ausztria
A Semmering síterep a közelsége miatt kedvelt célpont magyar síelők számára. A pályák 985–1340 méteres magasságban fekszenek, és két felvonó szolgálja ki őket, összesen 14 kilométernyi pályával.
A síbérlet ára napijegyre felnőttnek 55 euró (ez körülbelül 21 160 forint), a gyerek (6–14 év) jegy 28,5 euró (ez kb. 10 960 forint). Fontos megjegyezni, hogy kártya szükséges a bérlethez, aminek a letéti díja 3 euró (kb. 1 150 forint). Ha két felnőtt és két gyerek síel, akkor a két felnőtt napijegye 110 euró (kb. 42 320 forint), a gyerekek bérletei 57 euró (kb. 21 930 forint), összesen körülbelül 167 euró (kb. 65 ezer forint).
Semmering környékén apartmanokat vagy panziókat lehet találni, 2 éjszakára 180–300 euró közé esik a szállás, középkategóriával számolva nagyjából 100 ezer forint a 2 éjszaka a 4 főnek.
Budapestről autóval 300 kilométer az út, oda-vissza tehát 600 kilométer. Egy átlagautó fogyasztása 7 liter 100 kilométerenként, összesen 42 liter üzemanyag. A magyarországi benzinár 2025 végén megközelítőleg 580 forint, ami 24 ezer forint. Ne feledkezzünk meg az autópályamatricáról sem, az plusz még 5 ezer forint.
Ez összesen 200 ezer forint, feltéve ha van a család minden tagjának sífelszerelése.
Ha nincs, bérelni kell, ennek áráról részletesen ebben a cikkben írtunk. Tegyük hozzá, hogy képzeletbeli mintacsaládunk ebből a pénzből még nem evett nem ivott, annak a költségeit nem adtuk hozzá a tételekhez.
Jasná - Szlovákia
A Jasná síközpont (Chopok északi és déli oldala) az alacsony-tátrai hegyek egyik legnagyobb és legnépszerűbb központja. 19 felvonó működik, a lejtők változatos nehézségűek, és modern infrastruktúra biztosított.
A síbérlet ára naponta változik, a síközpont információi szerint a fő szezonban a felnőtt napi jegy 69 euró (kb. 26 540 forint), a gyermekjegy ára pedig 49 euró (kb. 18 830 forint). Egy család tehát maximum 236 eurót költ a bérletre, ami 90 ezer forint. Jasná környékén több apartman és panzió található. Ha két éjszakát terveztek ott tölteni, egy közepes felszereltségű apartmant 50 ezer forinttól már elérhető. Nem túl nagy, de a célnak megfelel. Jasná kb. 270 kilométer Budapesttől, oda-vissza 540 km, ez 25 ezer forint, a pályamatrica pedig még 4 ezer forint.
Összesen tehát 170 ezer forintba kerül a kiruccanás, de persze ebben az étkezés még nincs benne.
Krynica-Zdrój - Lengyelország
Zakopánéban a téli hónapokban valóságos „magyar invázió” zajlik, a látogatók nemcsak síelni, hanem szánkózni, kirándulni és a téli látványt élvezni érkeznek. A zsúfoltságot elkerülve sokan keresnek alternatív úti célokat, például Krynica-Zdrój nyugodtabb üdülőhelyeit, ahol a téli sportok mellett gyógyfürdők és különleges élmények, mint a híres lombkorona-ösvény is várják a látogatókat. Erről részletesen is írtunk itt:
A síbérlet ára naponta változik, de a legfrissebb adatok szerint a Słotwiny Arena felnőtt napi jegye 195 lengyel złoty (kb. 46 000 forint), a gyermekjegy pedig 97 złoty (kb. 23 000 forint). OnTheSnow Más részterületen, például Jaworzyna Krynicka pályáin, a főszezonbeli napi jegy felnőtteknek 185 złoty (kb. 44 000 forint). Tegyük fel, hogy egy család (2 felnőtt + 2 gyerek) síel egy napot: a bérlet összesen körülbelül 584 złoty, ami kb. 138 000 forint.
A szállás Krynica-Zdrójban közepes kategóriájú apartmanban két éjszakára már elérhető kb. 90 000–120 000 forinttól, a konkrét ár függ az apartman elhelyezkedésétől és komfortjától. Továbbá, ha Budapestről mennél, számolhatsz azzal, hogy az út kb. kb. 550–600 kilométer oda-vissza, az üzemanyagköltség autóval nagyságrendileg 30 000 forint lehet.
Összesítve tehát egy két éjszakás, hosszú hétvégi kiruccanás Krynica-Zdrójban egy négyfős család számára nagyjából 170–185 000 forintba kerülhet étkezést és egyéb kiadásokat ezen felül érdemes külön tervezni.
Tippek a spóroláshoz, amik 2025/2026-os szezonban működnek
- Vegyél előre online síbérletet: sok síterep (például Jasná) kínál kedvezményes jegyeket, ha időben foglalsz.
- Rugalmas időpontválasztás: ha nem főszezonban mész (például nem karácsony vagy szilveszter), sok pénzt takaríthatsz meg.
- Szállás okosan: apartman vagy panzió a hegyen kívül gyakran olcsóbb, különösen, ha nem mindennap síelsz reggeltől estig, és főzési lehetőséged van.
- Használd ki a gyerek- vagy ifjúsági kedvezményeket: sok pálya kínál kedvezményes bérletárakat a gyerekeknek, ami sokat dob a családi költségen.
