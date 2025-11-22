Szombat délelőttől újabb csapadékzóna érkezik délről, amely a Tiszántúl egy részének kivételével havazást hoz
30 cm-es friss hó hullott ezeken a terepeken: ennek örülni fognak a magyar sílelők
Jelentős havazás az osztrák síterepeken: 10-30 centiméter friss hó hullott az elmúlt két napban, ami lehetővé tette számos síterep megnyitását vagy bővítését. A havazást fagypont alatti hőmérséklet kíséri, ami kedvez a hóágyúzásnak is.
Az elmúlt 48 órában valamennyi osztrák tartományban 10-30 centiméter friss hó esett, helyenként ennél is több. A csapadék egyenletesen oszlott el a régiók között, és a völgyekben is összefüggő hótakaró alakult ki.
A salzburgi régióban különösen kedvező a helyzet: Kaprunban 37, Gasteinben 27, Katschbergben 19, Obertauernen 17, Katschbergen pedig 15 centiméter friss havat mértek. Stájerországban a Dachstein hegységben mintegy 20, Tauplitzon 15 centiméter hó hullott. A tiroli Zillervölgyi-Alpokban körülbelül 30 centiméteres friss hóréteg képződött - írta meg a sielok.
A déli területek sem maradtak ki a havazásból, Karintia és Kelet-Tirol is részesült a csapadékból, ahogyan a magyar határ közelében fekvő Semmering is teljesen fehérbe öltözött.
A havazást jelentős lehűlés kísérte. A 3000 méteres magasságban ma délelőtt -17 Celsius-fokig süllyedt a hőmérséklet, de a völgyekben is fagyos volt a reggel: Mariapfarrban -7,2, Bad Mitterndorfban -6,6, Puchbergen pedig -5,8 Celsius-fokot mértek.
A hóágyúk a legtöbb síterepen hétfő óta működnek, és már az alacsonyabban fekvő völgypályákon is sikerült mesterséges havat előállítani. Több síterep ma nyitott meg, köztük Obertauern és Reiteralm is, egyelőre korlátozott pályakínálattal. Obertauernon holnaptól további pályák és felvonók állnak majd a síelők rendelkezésére, többek között a Hochalmbahn és a hozzá tartozó pálya is.
Planaion a Märchenwiesenbahn nyolcüléses felvonó mellé holnaptól a Burgstallalmbahn is csatlakozik. Tirolban Hochfügen is megkezdi a szezont, ahol az elmúlt napokban 35 centiméter hó esett. Itt négy pálya és három felvonó várja a látogatókat. November 22-től Kitzbühel is bővíti kínálatát.
A gleccsereken különösen jók a hóviszonyok. A Hintertux gleccseren holnaptól a Sommerberg szakasz is megnyílik, ami lehetővé teszi a lesiklást 2100 méterig. Ez összesen 19 felvonót és 42 kilométernyi pályát jelent. Kaprunban a jelenleg üzemelő nyolc sípálya mellé várhatóan további kettő csatlakozik a napokban. Mölltalon szombaton nyílik meg a 9-es pálya, amelyen egészen a középállomásig lehet majd síelni.
A hétvégén is megmarad a télies időjárás, a következő havazás várhatóan a jövő hét elején érkezik az osztrák hegyekbe.
