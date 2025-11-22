2025. november 22. szombat Cecília
1 °C Budapest
Fizz Liga
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
Fizz Liga
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Portré mosolygós fiatal fiú és nővére, 9 és 13 éves, közel egymáshoz a sípályán állva lefelé a Cervin hegyről a Cervinia síterepen.
Utazás

30 cm-es friss hó hullott ezeken a terepeken: ennek örülni fognak a magyar sílelők

Pénzcentrum
2025. november 22. 08:54

Jelentős havazás az osztrák síterepeken: 10-30 centiméter friss hó hullott az elmúlt két napban, ami lehetővé tette számos síterep megnyitását vagy bővítését. A havazást fagypont alatti hőmérséklet kíséri, ami kedvez a hóágyúzásnak is.  

Az elmúlt 48 órában valamennyi osztrák tartományban 10-30 centiméter friss hó esett, helyenként ennél is több. A csapadék egyenletesen oszlott el a régiók között, és a völgyekben is összefüggő hótakaró alakult ki.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A salzburgi régióban különösen kedvező a helyzet: Kaprunban 37, Gasteinben 27, Katschbergben 19, Obertauernen 17, Katschbergen pedig 15 centiméter friss havat mértek. Stájerországban a Dachstein hegységben mintegy 20, Tauplitzon 15 centiméter hó hullott. A tiroli Zillervölgyi-Alpokban körülbelül 30 centiméteres friss hóréteg képződött - írta meg a sielok.

A déli területek sem maradtak ki a havazásból, Karintia és Kelet-Tirol is részesült a csapadékból, ahogyan a magyar határ közelében fekvő Semmering is teljesen fehérbe öltözött.

Ez a 3 síterep lehet az idei tél sztárja: Budapesttől csak pár óra és nem is drága - Mégis kevés magyar fedezte fel eddig
EZ IS ÉRDEKELHET
Ez a 3 síterep lehet az idei tél sztárja: Budapesttől csak pár óra és nem is drága - Mégis kevés magyar fedezte fel eddig
Ahogy közeledik a síszezon, egyre több magyar család számolgatja, mennyibe kerülne egy gyors, hosszú hétvégés kiruccanás a hegyekbe.

A havazást jelentős lehűlés kísérte. A 3000 méteres magasságban ma délelőtt -17 Celsius-fokig süllyedt a hőmérséklet, de a völgyekben is fagyos volt a reggel: Mariapfarrban -7,2, Bad Mitterndorfban -6,6, Puchbergen pedig -5,8 Celsius-fokot mértek.

A hóágyúk a legtöbb síterepen hétfő óta működnek, és már az alacsonyabban fekvő völgypályákon is sikerült mesterséges havat előállítani. Több síterep ma nyitott meg, köztük Obertauern és Reiteralm is, egyelőre korlátozott pályakínálattal. Obertauernon holnaptól további pályák és felvonók állnak majd a síelők rendelkezésére, többek között a Hochalmbahn és a hozzá tartozó pálya is.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Planaion a Märchenwiesenbahn nyolcüléses felvonó mellé holnaptól a Burgstallalmbahn is csatlakozik. Tirolban Hochfügen is megkezdi a szezont, ahol az elmúlt napokban 35 centiméter hó esett. Itt négy pálya és három felvonó várja a látogatókat. November 22-től Kitzbühel is bővíti kínálatát.

A gleccsereken különösen jók a hóviszonyok. A Hintertux gleccseren holnaptól a Sommerberg szakasz is megnyílik, ami lehetővé teszi a lesiklást 2100 méterig. Ez összesen 19 felvonót és 42 kilométernyi pályát jelent. Kaprunban a jelenleg üzemelő nyolc sípálya mellé várhatóan további kettő csatlakozik a napokban. Mölltalon szombaton nyílik meg a 9-es pálya, amelyen egészen a középállomásig lehet majd síelni.

A hétvégén is megmarad a télies időjárás, a következő havazás várhatóan a jövő hét elején érkezik az osztrák hegyekbe.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #havazás #síelés #turizmus #időjárás #ausztria #hőmérséklet #hó #magyar #téli időszámítás #sípálya

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:54
08:21
07:45
07:01
06:04
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 22.
Kiderült, kik tartják életben a magyar vendéglátást: tényleg ez lenne a turizmus új szuperereje?
2025. november 21.
Meglepő lista: ezek a női szakmák hozzák a milliós fizetést 2025-ben – most érdemes csak igazán belevágni
2025. november 21.
Döbbenet, mennyire kevés magyar engedheti ezt meg magának: bezzeg a Nyugaton!
2025. november 21.
Így utaznak kispénzű magyarok télből a nyárba: elképesztő ez az úti cél, még olcsóbb is, mint tavaly volt
2025. november 21.
Ez a 3 síterep lehet az idei tél sztárja: Budapesttől csak pár óra és nem is drága - Mégis kevés magyar fedezte fel eddig
NAPTÁR
Tovább
2025. november 22. szombat
Cecília
47. hét
November 22.
A magyar közoktatás napja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Nyáron méregdrága, télen filléres úti cél: így éri meg igazán elutazni a magyarok kedvenc üdülőhelyére
2
21 órája
Most közölte a katasztrófavédelem: brutál havazás csap le az országra, 15 cm hó is eshet
3
1 hete
Súlyos árat fizetnek a magyar szurkolók Szoboszlai Dominik sikere miatt: ilyen még soha nem történt Magyarországon
4
5 napja
Érkezik a sarkvidéki hideg, komoly havazás tör be: pár nap alatt fordul óriásit az időjárás
5
1 hete
Hatalmas változás jön a közúti bírságoknál Magyarországon: készen áll minden, innentől leshetnek az autósok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Degresszív
Jelentése egyenletesen vagy fokozatosan csökkenő.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 22. 07:01
Mit jelent a nyugdíj előtti védett kor 2025-ben? Itt van feketén-fehéren, mit mond a munka törvénykönyve
Pénzcentrum  |  2025. november 22. 06:04
Kiderült, kik tartják életben a magyar vendéglátást: tényleg ez lenne a turizmus új szuperereje?
Agrárszektor  |  2025. november 22. 07:45
Friss! Agrárszektor időjárás előrejelzés: 2025.11.22. szombat