Fehérbe borult az ország egy része: sok helyen havazott az éjjel +Fotók!

Az első hópelyhek már megérkeztek Magyarországra, több helyen fehérbe borultak a tájak. Dobogókőn már összefüggő hótakaró alakult ki, miközben az ország nyugati és délnyugati részein is megkezdődött a havazás.

Az előrejelzéseknek megfelelően az ország számos pontján már az éjszakai és hajnali órákban megjelentek az első hópelyhek. Az Időkép webkameráinak felvételein jól látható, hogy Dobogókő már teljesen fehérbe öltözött.

A meteorológiai szolgálat térképe alapján jelenleg elsősorban az ország nyugati és délnyugati régióiban tapasztalható csapadék. A Balaton környékén, Veszprémben, Kaposváron és Móron havazik, míg más területeken havas eső esik - közölte az Időkép.

A szakértők szerint a következő napokban a csapadékzóna tovább terjeszkedik, és az esőt egyre több helyen váltja fel havas eső, illetve havazás. A meteorológusok országszerte havazásra figyelmeztetnek a közelgő időszakban.

Korábban már beszámoltunk arról, hogy szombaton várhatóan az ország teljes területén havazhat, bár egyes régiókban - mint azt a jelenlegi helyzet is mutatja - már korábban megérkezhet a téli csapadék.