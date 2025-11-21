2025. november 21. péntek Olivér
3 °C Budapest
cute kitten outside in the snow looking for adventure
Utazás

Fehérbe borult az ország egy része: sok helyen havazott az éjjel +Fotók!

Pénzcentrum
2025. november 21. 07:08

Az első hópelyhek már megérkeztek Magyarországra, több helyen fehérbe borultak a tájak. Dobogókőn már összefüggő hótakaró alakult ki, miközben az ország nyugati és délnyugati részein is megkezdődött a havazás.  

Az előrejelzéseknek megfelelően az ország számos pontján már az éjszakai és hajnali órákban megjelentek az első hópelyhek. Az Időkép webkameráinak felvételein jól látható, hogy Dobogókő már teljesen fehérbe öltözött.

A meteorológiai szolgálat térképe alapján jelenleg elsősorban az ország nyugati és délnyugati régióiban tapasztalható csapadék. A Balaton környékén, Veszprémben, Kaposváron és Móron havazik, míg más területeken havas eső esik - közölte az Időkép.

A szakértők szerint a következő napokban a csapadékzóna tovább terjeszkedik, és az esőt egyre több helyen váltja fel havas eső, illetve havazás. A meteorológusok országszerte havazásra figyelmeztetnek a közelgő időszakban.

Korábban már beszámoltunk arról, hogy szombaton várhatóan az ország teljes területén havazhat, bár egyes régiókban - mint azt a jelenlegi helyzet is mutatja - már korábban megérkezhet a téli csapadék.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #Balaton #havazás #időjárás #hó #meteorológia #csapadék #időjárás előrejelzés #veszprém #dobogókő

