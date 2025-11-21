Havazás idején, aki teheti, válassza a közösségi közlekedést - írta a Főpolgármesteri Hivatal a napokban várható hóeséssel kapcsolatban csütörtökön kiadott közleményében.
Fehérbe borult az ország egy része: sok helyen havazott az éjjel +Fotók!
Az első hópelyhek már megérkeztek Magyarországra, több helyen fehérbe borultak a tájak. Dobogókőn már összefüggő hótakaró alakult ki, miközben az ország nyugati és délnyugati részein is megkezdődött a havazás.
Az előrejelzéseknek megfelelően az ország számos pontján már az éjszakai és hajnali órákban megjelentek az első hópelyhek. Az Időkép webkameráinak felvételein jól látható, hogy Dobogókő már teljesen fehérbe öltözött.
A meteorológiai szolgálat térképe alapján jelenleg elsősorban az ország nyugati és délnyugati régióiban tapasztalható csapadék. A Balaton környékén, Veszprémben, Kaposváron és Móron havazik, míg más területeken havas eső esik - közölte az Időkép.
A szakértők szerint a következő napokban a csapadékzóna tovább terjeszkedik, és az esőt egyre több helyen váltja fel havas eső, illetve havazás. A meteorológusok országszerte havazásra figyelmeztetnek a közelgő időszakban.
Korábban már beszámoltunk arról, hogy szombaton várhatóan az ország teljes területén havazhat, bár egyes régiókban - mint azt a jelenlegi helyzet is mutatja - már korábban megérkezhet a téli csapadék.
Jelentős havazás várható a Dunántúlon és az északi hegyvidékeken, miközben délnyugat felől több hullámban érkezik csapadék az országba.
Figyelem! Veszélyes fertőzés terjed a népszerű karácsonyi vásároknál: borzasztóan légy óvatos, ha ide látogatsz 2025-ben
Prága és Brno karácsonyi vásárai minden évben magyarok tízezreit vonzzák, 2025-ben azonban nem árt az óvatosság, mivel Csehországban rekordmagasra emelkedett a hepatitis A fertőzések száma.
Vasárnap délelőtt még többfelé havazhat, mielőtt átmenetileg megszűnik a csapadék.
Egy hullámzó frontrendszer, majd a hétvégén egy mediterrán ciklon vonul át hazánk felett.
Japánba az árfolyam miatt olcsóbb lett a mindennapi szolgáltatás és a vásárlás, ez rengeteg turistát vonz.
Érik a komoly fordulat az időjárásban: kiadták a jelzést, ekkor csap le a havazás az egész országban
A legfrissebb előrejelzések szerint a Dunántúlon és az Északi-középhegység térségében várható havas eső.
A Pénzcentrum 2025. november 20.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrumnak adott interjúban Csörget Balázs, a CBRE Magyarország vezető szállodai tanácsadója arról is beszél, reális-e Budapest számára, hogy Bécs és Prága nyomába érjen a...
Az Eventrend Group friss Turistamonitor-kutatásából kiderült, hogyan döntenek ma a turisták Budapesten, mit keresnek a városban és mely területeken látnak fejlődési lehetőséget.
Csütörtökön csapadék érkezik, péntekre pedig több dunántúli vármegyében már havazásra kell számítani.
Délelőtt még több helyen napos idő ígérkezik, de a ködös, felhős tájakon csak lassan javulnak a látási viszonyok.
A Pénzcentrum 2025. november 19.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Ennyi volt, rengeteg városban vezetnek be szigort az elektromos rollerekre: sok helyről teljesen kitiltják őket
Egyre több német város tiltja ki az elektromos rollereket a tömegközlekedési járművekről, a problémát Magyarországon is felvetették már a közlekedési társaságok.
Marseille-ben, Franciaország legizgalmasabb városában új éttermi hullám alakítja át a fine dining fogalmát.
2026 igazán különleges lesz: évszázados élmény vár az emberiségre, csak pár órát kell utazni érte Budapestről
2026 augusztusában évszázados élmény vár azokra, akik hajlandók néhány órát utazni:
Ez lenne a nagybetűs jólét Magyarországon: sorra lehagynak minket az új bezzegországok - lenne mit tanulni tőlük
Magyarország csúnyán lemaradt nemcsak az életszínvonal indexben legelől álló európai országokhoz képest, hanem a régiónk országaihoz viszonyítva is.
A Wizz Air újabb bővítést jelentett be Budapesten: 2025 decemberétől három, 2026 elejétől további három új célállomás kerül a kínálatba,
A balatoni strandok jelentős forgalom- és bevételcsökkenést könyvelhettek el 2025 nyarán, elsősorban a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt.
-
Legendák a polcokon: vasárnapig akár közel féláron kaphatók a Lidl vásárlók legkedveltebb termékei
A friss vajas croissant és a Milbona kávés tejitalt november 16. vasárnapig jelentős kedvezménnyel lehet megvásárolni.
-
Nyakunkon a Black Friday, egyszer használatos bankkártyával lehet a legbiztonságosabb az online fizetés
A Gránit Bank ügyfélkörének digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
-
HL: Az öngondoskodás nem végrendelet – így adhat valódi védőhálót a családjának (x)
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.