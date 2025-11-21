2025. november 21. péntek Olivér
Vonzó, jóképű, fiatal, szakállas, szomorú, barna férfi, aki fürdőruhát, mentőövet és napszemüveget visel, bent ül az ágyon. Nyári vakáció a tengeri üdülőhelyen
Utazás

Döbbenet, mennyire kevés magyar engedheti ezt meg magának: bezzeg a Nyugaton!

Jeki Gabriella
2025. november 21. 19:01

Az Eurostat friss adatai szerint Európában egyre több háztartás számára válik megfizethetetlenné az éves nyaralás, és Magyarország különösen rosszul teljesít. Hazánkban a lakosság közel 40%-a nem engedhet meg magának egyhetes vakációt, ami jóval meghaladja az uniós átlagot. A trend a gazdasági sérülékenységet, az alacsony megtakarítási szintet és a megélhetési költségek tartós emelkedését tükrözi. A CHART by Pénzcentrum elemzése rámutat: a nyaralás elérhetősége mára az életszínvonal egyik legérzékenyebb mutatója lett Magyarországon is.

Európa-szerte egyre szélesebb társadalmi rétegeket érint az az évek óta erősödő tendencia, hogy a nyaralás mindinkább elérhetetlen luxussá válik. A CHART by Pénzcentrum új epizódja erre a problémára fókuszál, részletesen bemutatva, mely országokban engedhetik meg legkevesebben maguknak a vakációt, és miért nő folyamatosan a nyaralásról való lemondás aránya. A helyzet különösen nyugtalanító Kelet-Európában, ahol a gazdasági-társadalmi tényezők összhatása miatt sok család számára már a rövid pihenés is elérhetetlennek tűnik.

A legfrissebb Eurostat-adatok szerint az európaiak 28 százaléka nem engedheti meg magának, hogy akár egyetlen hétre is elutazzon pihenni. A CHART by Pénzcentrum elemzése rámutat: bár a nyaralás anyagi kérdésnek tűnhet, valójában az életszínvonal egyik legfontosabb indikátora. Azt jelzi, hogy a háztartások rendelkeznek-e elegendő megtakarítással és stabil bevétellel ahhoz, hogy az alapvető kiadásokon felül szabadidős költségeket is vállaljanak. Az adatok mély regionális különbségekre világítanak rá: míg Nyugat- és Észak-Európa nagy részén természetes a vakáció, addig Kelet-Európában az utazás továbbra is sokak számára megfizethetetlen.

A statisztikák azt is mutatják, hogy a nyaralásról való lemondás aránya egyes térségekben tovább nő. A CHART by Pénzcentrum által bemutatott Eurostat-adatok szerint több országban – különösen a visegrádi régióban és a Balkánon – a lakosság jelentős része számára nem reális opció az utazás. Ezek a számok csak részben magyarázhatók jövedelmi szintekkel; legalább ilyen fontos tényező a háztartások pénzügyi sérülékenysége, a megtakarítási képesség tartós gyengesége, valamint az emelkedő megélhetési költségek tartós nyomása.

Magyarország az uniós átlagnál kedvezőtlenebb képet mutat: a lakosság közel 40 százaléka nem engedheti meg magának az egyhetes nyaralást. A háttérben több tényező együttes hatása áll, köztük a magas élelmiszer- és energiaárak, a bérek vásárlóerejének alacsony szintje, valamint a tartalékok hiánya. A hazai háztartások jelentős része számára a vakáció továbbra sem a jólét természetes része, hanem csupán vágyott, de anyagilag ritkán megvalósítható lehetőség. Ez éles kontrasztot mutat Nyugat-Európával, ahol a rendszeres kikapcsolódás a mindennapi élet szerves része, és jól tükrözi az európai életszínvonalbeli különbségek tartós fennmaradását.

Vitaindító adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #nyaralás #megtakarítás #vakáció #eurostat #vásárlóerő #penzcentrum #bérek #életszínvonal #családok #CHART by Pénzcentrum

