Mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki idén nyaralna: százezrekbe kerülhet a vakáció

A turisztikai szakértők szerint akár 15-20 százalékkal is többet kell majd költenie annak, aki külföldön nyaralna az idén. A Fókusznak most magyarok meséltek arról, hogy mennyivel kell többet költeni egy családi nyaralásra, mint egy évvel korábban.

A nyár beköszöntével elkezdődött a nyaralószezon is, azonban a szakértők szerint mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki az idén külföldre szeretne menni nyaralni a családjával. Az árak ugyanis akár 15-20 százalékot is emelkedhettek tavaly óta.

Dél-Szicíliában például az augusztus számít kiemelt nyári időszaknak, ekkor érkezik a legtöbb turista. Ekkor emelkednek a legjobban az árak.

Augusztus elején, egy apartman egy hétre, egy 4 fős családnak akár több mint 100 euróba is kerülhet

– mondta el az ottélő Szalai Nóra, aki szerint akár 21 százalékkal is többet kell idén fizetni egy nyaralásért, mint tavaly. 2021-hez képest pedig körülbelül 27 százalékkal emelkedtek az árak.



Ez nagyjából azt jelenti, hogy 800 euróval kerül többe a vakáció egy 4 fős családnak, 2 felnőttel és 2 gyerekkel számolva

– magyarázta.

Éppen ezért az utazók többsége inkább rövidebb időre megy nyaralni: átlagosan 2-3 nappal rövidítik meg a vakációt, hogy ugyanakkora költségből tudjanak gazdálkodni, mint egy évvel korábban.

Szalai Nórával pedig a szakértők is egyetértenek: Kiss Róbert Richárd turisztikai szakértő szerint is 15-20 százalék körüli átlagosan az áremelés, amit Termes Nóra, az IBUSZ Kft. hálózati és marketing igazgatója is alátámasztott. Ő az áremelést azzal indokolja, hogy mindennek felment az ára az elmúlt egy évben: hiszen drágább lett az üzemanyag, így a repülőjegy is, illetve a kinti szálláshelyeknek is felment az ára.