2025. október 12. vasárnap Miksa
15 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Zakopane, Lengyelország - 2018. január 16. Turisták próbálnak eligazodni a lengyelországi Zakopane hólabirintusában.
Vásárlás

Mikor lesz a Zakopane karácsonyi vásár 2025-ben? Ezt érdemes tudni a zakopanei adventi programokról

Pénzcentrum
2025. október 12. 07:58

Zakopane a lengyel Magas-Tátra legfontosabb városa, az egyik legfontosabb téli úti cél Lengyelországban. Aki ide tervezi téli utazását, annak fontos információ lehet, hogy zakopanei karácsonyi vásár idén sem lesz. Nem szokás ugyanis Zakopane karácsonyi vásár rendezése: a legközelebbi karácsonyi vásár nagyjából 100 kilométerre, Krakkóban található. Viszont Zakopane kiváló utazási helyszín télen attól függetlenül, hogy adventi vásár 2025-ben sem lesz. A krakkói karácsonyi vásár pedig csak 2 óra autó vagy buszútra van, ha valaki adventi forgatagra vágyik az utazása alatt.

Lesz-e 2025-ben zakopanei karácsonyi vásár?

Ahogy a korábbi években, zakopanei karácsonyi vásár 2025-ben sem lesz. Ettől eltekintve Zakopane nagyon kedvelt téli kirándulóhely, így érdemes ide ellátogatni. Aki kifejezetten lengyel karácsonyi vásárba kívánkozik, annak nem Zakopane a megfelelő úti cél; viszont aki kifejezetten Zakopanéba vágyik, az találhat pár órás autó- vagy buszútnyi távolságban már adventi forgatagot, amit érdemes megnézni. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Zakopane látnivalók télen - Hegyi panoráma és adventi hangulat a Tátra fővárosában

A Zakopane látnivalók terén télen és nyáron egyaránt bővelkedik. A Lengyelország Zakopane régiójában fekvő város a Tátra kapujaként ismert, ahol a természet szépsége, a helyi kultúra és a hegyi hangulat különleges egységet alkot. A Zakopane december hónapban különösen varázslatos: a város hólepte utcáit ünnepi fények díszítik.

Gubałówka Zakopane - A legjobb kilátás a Tátrára

Zakopanétól északra fekszik az 1123 méter magas Gubałówka-hegy. A Gubałówka Zakopane egyik legismertebb nevezetessége, ahonnan pazar kilátás nyílik a Tátra vonulataira. A Gubałówka-hegyre gyalogosan vagy siklóvasúttal is feljuthatsz, és a tetején kávézók, éttermek, ajándékboltok, valamint téli sportlehetőségek várnak. Tiszta időben ez az egyik legjobb hely a fényképezésre, naplementekor pedig igazán romantikus hangulatot áraszt. Télen a hegy tetején gyakran rendeznek szezonális programokat, például hó- és jégszobor-kiállításokat.

Zakopane hó- és jéglabirintus

A város különleges téli látványosságai közé tartozik a Zakopane hólabirintus, amelyeket a Krupówki környékén vagy a Gubałówka mellett szoktak felépíteni. A Zakopane jéglabirintus minden évben több ezer látogatót vonz. A Zakopane labirintus különösen népszerű a családok és gyerekek körében, és gyakran párosulnak más látványosságokkal, mint a jégcsúszda vagy a fényszobor-park. Zakopane december hónapban már biztosan sok téli látványosság szolgál.

Egyéb Zakopane-látnivalók, amiket kár kihagyni

A kedvelt Zakopane-látnivalók közé tartozik a híres Krupówki sétálóutca, ahol egymást érik a helyi éttermek, kézművesboltok és hangulatos kávézók. A város egyik szimbóluma az oscypek (magyarul: ostyepka vagy más néven csiptetett sajt), a füstölt juhsajt, amit a legtöbb standnál megkóstolhatsz.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A sportkedvelőknek kihagyhatatlan a Kasprowy Wierch-hegy, amely sípályáiról és lenyűgöző panorámájáról ismert. Emellett érdemes ellátogatni a Morskie Oko (magyarul Halastóhoz) is, ami a Tátra egyik legszebb kirándulóhelye. Ha a hidegben szeretnél kicsit felmelegedni, a közeli termálfürdők - például a Chochołowskie Termy vagy a Termy Bukovina - remek kikapcsolódást kínálnak.

Zakopane árak és utazási tippek

Az árak Zakopanében nagyban függenek az utazás időpontjától. A téli szezon, különösen Zakopane december idején, a legforgalmasabb és legdrágább időszak. A szállások, éttermek és felvonók árai ilyenkor magasabbak lehetnek, ezért érdemes időben foglalni.

A városba Krakkóból busszal vagy vonattal kényelmesen el lehet jutni, és az autóval érkezők számára is jól kiépített útvonalak állnak rendelkezésre. Indulás előtt mindig érdemes megnézni a Zakopane időjárás 30 napos előrejelzést, hiszen a hóhelyzet és az utak állapota befolyásolhatja az utazást.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #utazás #karacsony #síelés #turizmus #karácsonyi vásár #tél #termálfürdő #kézműves #advent #sajt #lengyelország #látnivaló #hegymászás #hagyomány #karácsonyi forgatag

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:58
07:45
06:10
20:21
20:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 11.
Brutál diszkont terjeszkedik Pesten: sorra nyitják fű alatt a boltokat - kihívót kap az Aldi, Lidl, Penny?
2025. október 11.
Így spórolnak több százezer forintot az élelmes magyarok: előre készülnek, nagyon megéri nekik
2025. október 11.
Állad leesik: ennyibe kerül egy vasárnapi brunch Magyarország legjobb helyein
2025. október 10.
Kiderült a súlyos igazság a növényi tejekről: hiába kétszer drágább, erről sosem beszélnek
2025. október 10.
Így zajlik a rokkant kocsi igénylése: ezek az elektromos moped kérelem feltételei, ennyi az ára
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 12. vasárnap
Miksa
41. hét
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Kész, vége! Pár éven belül eltűnhet a pálinka a hazai boltok polcairól
2
3 hete
Indulhat a magyar családok rohama az IKEA-ba: újra kapható a termék, amire mindenki várt
3
3 hete
Újabb multi tarolna Magyarországon: odavannak érte a vásárlók, retteghet DM, Rossmann, Douglas?
4
3 hete
Újjáéled a legendás magyar sörmárka: 1949 óta először lehet majd kapni, Budafokon főzik
5
4 hete
A magyar háziasszonyok igazi álomeszközét akciózza a Lidl: ilyet akar mindenki még a tél előtt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hiteladat-szolgáltató
az a bank, amely szerződés alapján a BAR listába adatot küldhet vagy onnan kérhet le

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 11. 20:15
Kétgólós győzelem: életben tartotta az álmot a magyar válogatott
Pénzcentrum  |  2025. október 11. 19:19
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 41. játékhéten
Agrárszektor  |  2025. október 12. 06:03
Nem semmi, de igaz: ennyiért árulják a körtét a magyar boltokban, piacokon