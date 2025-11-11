2025. november 11. kedd Márton
Budapest, 2024. június 6.A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2-es terminálja 2024. június 6-án. Ezen a napon aláírásra került a repülőteret üzemeltető Budapest Airport Zrt. adás-vételi szerződése, így közel 20 év után újra n
Utazás

Kiderült, rengeteg házat ítéltek bontásra Pesten a reptér-projekt miatt: készülhetnek a környéken lakók

Pénzcentrum
2025. november 11. 14:33

A kormány által nemrég bejelentett 1000 milliárd forintos repülőtér-fejlesztési program első konkrét lépéseként közbeszerzést írtak ki a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a belváros közötti közlekedési kapcsolat javításához szükséges bontási munkálatokra - tudósított a 444.hu

A Magyar Építők beszámolója szerint 11,8 milliárd forint értékű keretszerződésben keresik a repülőtér közúti elérhetőségének javításához szükséges építmények bontási munkálatainak kivitelezőjét.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A projekt keretében összesen mintegy 169 épület lebontására kerül sor, amelyek együttes térfogata eléri a 341 ezer köbmétert. A bontásra ítélt ingatlanok közül legalább 30 épület mérete meghaladja az 500 köbmétert, míg hat épületnél részleges bontást hajtanak végre.

A munkálatok vélhetően az Üllői út külső szakasza és a repülőtér között elhelyezkedő ingatlanokat érintik. A nyertes pályázónak két év áll majd rendelkezésére a bontási feladatok elvégzésére.

A most kiírt közbeszerzés a kormány által korábban bejelentett nagyszabású fejlesztési program része, amely magában foglalja a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér hármas termináljának megépítését, valamint a reptér és a belváros közötti közlekedési kapcsolat javítását új vasútvonal és gyorsforgalmi út létesítésével.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA 
