Októberben az értékesítési idők szinte minden szegmensben tovább rövidültek, miközben a kereslet az augusztusi rekord után fokozatosan csökkent.
Kiderült, rengeteg házat ítéltek bontásra Pesten a reptér-projekt miatt: készülhetnek a környéken lakók
A kormány által nemrég bejelentett 1000 milliárd forintos repülőtér-fejlesztési program első konkrét lépéseként közbeszerzést írtak ki a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a belváros közötti közlekedési kapcsolat javításához szükséges bontási munkálatokra - tudósított a 444.hu
A Magyar Építők beszámolója szerint 11,8 milliárd forint értékű keretszerződésben keresik a repülőtér közúti elérhetőségének javításához szükséges építmények bontási munkálatainak kivitelezőjét.
A projekt keretében összesen mintegy 169 épület lebontására kerül sor, amelyek együttes térfogata eléri a 341 ezer köbmétert. A bontásra ítélt ingatlanok közül legalább 30 épület mérete meghaladja az 500 köbmétert, míg hat épületnél részleges bontást hajtanak végre.
A munkálatok vélhetően az Üllői út külső szakasza és a repülőtér között elhelyezkedő ingatlanokat érintik. A nyertes pályázónak két év áll majd rendelkezésére a bontási feladatok elvégzésére.
A most kiírt közbeszerzés a kormány által korábban bejelentett nagyszabású fejlesztési program része, amely magában foglalja a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér hármas termináljának megépítését, valamint a reptér és a belváros közötti közlekedési kapcsolat javítását új vasútvonal és gyorsforgalmi út létesítésével.
