Két hónapja áll a rom a sínek mellett Tatán – a lakók szerint életveszélyes lett az utca

Tatán két hónapja leégett a vasúti sínek és a lakóházak közötti zajvédő fal, ám azóta sem építették újjá. A lakók szerint az utca így veszélyessé vált, hiszen bárki a sínekre léphet, miközben a MÁV csak jövő év elejére ígéri a helyreállítást, közölte az RTL Híradó.

Két hónapja égett le Tatán a vasúti sínek és a lakóházak közötti zajvédő fal, de azóta sem a MÁV, sem az önkormányzat nem pótolta. Az RTL Híradó riportja szerint a helyszínen még mindig csak elszenesedett gerendák és törmelék látható.

A környéken élők elmondták, hogy a fal hiánya miatt az utca veszélyessé vált: semmi sem választja el a gyalogosokat a forgalmas sínektől, így bármikor baleset történhet.

A MÁV azt közölte, hogy az új zajvédő fal legkorábban 2026 elejére készülhet el.