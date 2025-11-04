Az asszony a Flóra-forrástól indult tovább ismeretlen irányba, azóta nem adott életjelet magáról.
Két hónapja áll a rom a sínek mellett Tatán – a lakók szerint életveszélyes lett az utca
Tatán két hónapja leégett a vasúti sínek és a lakóházak közötti zajvédő fal, ám azóta sem építették újjá. A lakók szerint az utca így veszélyessé vált, hiszen bárki a sínekre léphet, miközben a MÁV csak jövő év elejére ígéri a helyreállítást, közölte az RTL Híradó.
Két hónapja égett le Tatán a vasúti sínek és a lakóházak közötti zajvédő fal, de azóta sem a MÁV, sem az önkormányzat nem pótolta. Az RTL Híradó riportja szerint a helyszínen még mindig csak elszenesedett gerendák és törmelék látható.
A környéken élők elmondták, hogy a fal hiánya miatt az utca veszélyessé vált: semmi sem választja el a gyalogosokat a forgalmas sínektől, így bármikor baleset történhet.
A MÁV azt közölte, hogy az új zajvédő fal legkorábban 2026 elejére készülhet el.
A Pénzcentrum 2025. november 4.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2025. november 3.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Erősen felhős, borult idő várható a térségben, és esőre is számítani kell.
A Pénzcentrum 2025. november 2.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A hajó további útját törölték, az idős nő családja teljesen megdöbbent attól, amit történt.
Most már papírunk is van róla: így nézik le a magyarokat a nagyhatalmú külföldiek - azért lenne még hová fejlődni
Tavalyhoz képest javult Magyarország megítélése a G7 országokban, a 35. helyről 32-re javítottunk.
Egy szakaszon csak pótlóbusz lesz a ráckevei HÉV-en, viszont az egyik helyi járat besegít az utazásba.
A Pénzcentrum 2025. november 1.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Akkora a tömegnyomor ezen az európai szigeten, hogy napi 6 ezer forintos extra adót kell fizetniük a turistáknak hamarosan
A spanyol Baleár-szigeteken napi 15 eurós turisztikai adót javasolnak a túlturizmus kezelésére és a lakhatási válság enyhítésére.
Lélegzetelállító: ez lett a világ legmagasabb temploma, amit egyszer az életben mindenkinek látni kell
162,91 méteres magasságával hivatalosan megelőzte az eddigi rekorder német Ulm Münstert.
A Mindenszentek és a halottak napja alkalmából a hazai temetők jellemzően meghosszabbított nyitvatartással készülnek.
Az Asiana Airlines, Dél-Korea egyik vezető légitársasága, elindítja közvetlen Szöul (Incshon)–Budapest járatát.
Ez a bájos kisváros lehet a magyar utazók új kedvence: csak egy köpésre van, elképesztő ütemben épül
Több mint 65 millió eurót költöttek el eddig Trencsén Európa Kulturális Fővárosa címére
A tóparti települések vezetői a gyengébb turisztikai szezont az árvaszúnyoginváziónak, a kaotikus tömegközlekedésnek és a hűvösebb időjárásnak tulajdonítják.
Ennyit a vénasszonyok nyaráról, már látni a durva fordulatot az időjárásban: brutál hidegfront tart Magyarország felé
A hétvégén többnyire száraz, napos időre készülhetünk, hétfőn nyugat felől érkezik újabb felhőzet és csapadék, majd kedden fokozatos lehűlés kezdődik.
A Pénzcentrum 2025. október 31.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
40 ezer ingyen vonatjegyet osztanak szét: egész Európában érvényes lesz, csak egy kvízt kell kitölteni
Az Európai Bizottság 40 ezer fiatalnak kínál egyedülálló lehetőséget Európa felfedezésére a DiscoverEU program keretében.
A mindenszentek és halottak napja időszakában nem lesz érvényben az elsőajtós felszállási rend a temetők környékén