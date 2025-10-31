Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 31.)

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2025. október 31., péntek.

Névnap

Farkas

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 388.21 Ft

CHF: 418.39 Ft

GBP: 441.23 Ft

USD: 335.46 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 31720 Ft

MOL: 2996 Ft

RICHTER: 10450 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.11.01: Északkeleten, illetve az északnyugati határnál maradhatnak tartósabban felhős helyek, máshol többnyire napos idő valószínű fátyolfelhőkkel a pára, köd reggeli megszűnését követően. Csapadék nem lesz. A déli, délkeleti szelet főleg az Észak-Dunántúlon élénk, olykor erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban a derült részeken -1, +5, a rétegfelhős, szeles tájakon 6, 13 fok között várható. Kora délutánra döntően 17 és 22 fok közé melegszik fel a levegő, ennél hűvösebb a tartósabban felhős részeken lesz.

2025.11.02: Az ország legnagyobb részén még fátyolfelhős, napos, száraz idő ígérkezik, de északnyugaton, északon már vastagabb felhők is lehetnek, amelyekből néhol előfordulhat eső, zápor. A délies szelet élénk, az Észak-Dunántúlon erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban általában 5, 10 fok között alakul, ennél hidegebb a derült északkeleti tájakon, enyhébb idő a szeles dunántúli helyeken valószínű. Kora délután 17, 22 fokra van kilátás, de északkeleten ennél hűvösebb is lehet.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás pénteken már nem terheli az arra érzékenyek szervezetét. (2025.10.31)

Akciók

