A Meta 2026-ban jelentősen magasabb kiadásokra számít a mesterséges intelligencia fejlesztések miatt.
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 31.)
Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2025. október 31., péntek.
Névnap
Farkas
Friss hírek
- Sokk a magyar boltokban: nem képzelődnek a nyugdíjasok, tényleg ezért drágább nekik jóval az élet
- A XVI. kerület csak a kezdet, sorra jöhetnek a beköltözési korlátozások Budapesten: vérszemet kapnak az önkormányzatok?
- Roskadoznak a magyar boltok polcai a hamis divatcikkektől: sokan hiszik, fillérekért veszik az eredetit
- Kiderült, ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: egyre drágább szegénynek lenni, tágul a szakadék
- Ennyibe kerül ma a sorozatfüggőség: brutálisan elszálltak a streaming árak Magyarországon
- Elbukott a Sziget! A Fővárosi Közgyűlés nem támogatja, így szinte biztos, hogy elmarad a legendás zenei fesztivál 2026-ban
Deviza árfolyam
EUR: 388.21 Ft
CHF: 418.39 Ft
GBP: 441.23 Ft
USD: 335.46 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 31720 Ft
MOL: 2996 Ft
RICHTER: 10450 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.11.01: Északkeleten, illetve az északnyugati határnál maradhatnak tartósabban felhős helyek, máshol többnyire napos idő valószínű fátyolfelhőkkel a pára, köd reggeli megszűnését követően. Csapadék nem lesz. A déli, délkeleti szelet főleg az Észak-Dunántúlon élénk, olykor erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban a derült részeken -1, +5, a rétegfelhős, szeles tájakon 6, 13 fok között várható. Kora délutánra döntően 17 és 22 fok közé melegszik fel a levegő, ennél hűvösebb a tartósabban felhős részeken lesz.
2025.11.02: Az ország legnagyobb részén még fátyolfelhős, napos, száraz idő ígérkezik, de északnyugaton, északon már vastagabb felhők is lehetnek, amelyekből néhol előfordulhat eső, zápor. A délies szelet élénk, az Észak-Dunántúlon erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban általában 5, 10 fok között alakul, ennél hidegebb a derült északkeleti tájakon, enyhébb idő a szeles dunántúli helyeken valószínű. Kora délután 17, 22 fokra van kilátás, de északkeleten ennél hűvösebb is lehet.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás pénteken már nem terheli az arra érzékenyek szervezetét. (2025.10.31)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
Ennyit a vénasszonyok nyaráról, már látni a durva fordulatot az időjárásban: brutál hidegfront tart Magyarország felé
A hétvégén többnyire száraz, napos időre készülhetünk, hétfőn nyugat felől érkezik újabb felhőzet és csapadék, majd kedden fokozatos lehűlés kezdődik.
40 ezer ingyen vonatjegyet osztanak szét: egész Európában érvényes lesz, csak egy kvízt kell kitölteni
Az Európai Bizottság 40 ezer fiatalnak kínál egyedülálló lehetőséget Európa felfedezésére a DiscoverEU program keretében.
A mindenszentek és halottak napja időszakában nem lesz érvényben az elsőajtós felszállási rend a temetők környékén
A MÁV-Volán csoport nyár elején indított késési biztosítása eddig több mint 760 000 esetben nyújtott visszatérítést az utasoknak.
Hosszabb nyitva tartással várják a megemlékezőket a fővárosi fenntartású köztemetők mindenszentek és a halottak napja időszakában;
A Pénzcentrum 2025. október 30.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Csütörtökön változékony időre készülhetünk: délelőtt még sokfelé napos, fátyolfelhős lesz az ég, délutánra azonban megnövekszik a felhőzet,
Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója jelentette be, hogy megújul Magyarország legforgalmasabb vasúti szolgáltatása.
A szlovák parlament elfogadta azt a törvénymódosítást, amely 6 km/órában maximalizálja a járdán közlekedők sebességét.
A Pénzcentrum 2025. október 29.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
December 23-án lejár a Bubi-szolgáltató szerződése, az új tender pedig csúszik, így hónapokig állhat a budapesti közbringa-rendszer.
Itt a vége, minden megváltozik a szerb-magyar határon: már el is kezdődött az új rendszer, sok utazót érint
Keddtől fokozatosan bevezetik az Európai Unió új beléptetőrendszerét (EES) a magyar-szerb határátkelőhelyeken, ez pedig számos utazónak hoz változást.
A Pénzcentrum 2025. október 28.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kedden napközben a felhők mögül több órára kisüt a nap, de délután északnyugat felől egyre vastagabb felhőtakaró érkezik, amely az ország északkeleti részét borítja be.
Munkásokra dőlt egy támfal Biatorbágyon – írta a Biatorbágy Önkéntes Tűzoltó Egyesület a közösségi médiában.
A tervek szerint 2028 végéig kétszer három sávos új közút, illetve 2035-re új vasútvonal épül a főváros és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér között.
Szakaszos burkolatfelújítási munkák kezdődnek az M2-es autóúton Vác térségében. A felújítás több ütemben, helyenként sávzárás mellett valósul meg.
A Pénzcentrum 2025. október 27.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
-
Daibau.hu – Gyors és egyszerű megoldás, ha szakemberre van szüksége (x)
Ha valaha keresett már jó szakembert, pontosan tudja, milyen fárasztó lehet. Internetes hirdetések böngészése, barátok és szomszédok kérdezgetése – gyakran csak frusztrációhoz vezet, és a munka csak várat magára. Szerencsére van egy egyszerű, gyors megoldás, ami mindig kéznél van.
-
Nem csak lakástakarék: így hódítja meg az ingatlanpiacot a Fundamenta (x)
A Fundamenta neve eddig főleg a megtakarításról és hitelezésről szólt, de mára a pénzügyi szolgáltató az ingatlanközvetítésben is a vezető piaci szereplők egyikévé vált.