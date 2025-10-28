2025. október 28. kedd Simon, Szimonetta
Nagykõrös, 2025. április 15.Az M44-es gyorsforgalmi út M5-ös autópálya és Szentkirály közötti szakasza az átadás napján, Nagykõrös közelében 2025. április 15-én.MTI/Koszticsák Szilárd
HelloVidék

Régóta várt útépítés indulhat el Magyarországon: rengeteg autós életét könnyíti majd meg ez a gyorsforgalmi

Pénzcentrum
2025. október 28. 09:02

Megkezdődtek a lakossági fórumok a Fejér vármegyei településeken a tervezett M200-as gyorsforgalmi útról, amely az M1-es és az M7-es autópályákat kötné össze. A kiemelt állami beruházásként kezel projekt több települést, köztük Mohát és Iszkaszentgyörgyöt is érinti, ahol a kisajátítási tervek váltották ki a legnagyobb vitát.

Fejér vármegye több településén megkezdődtek a lakossági fórumok, ahol ismertetik a tervezett M200-as gyorsforgalmi út részleteit. Az új autóút célja az M0-s körgyűrű tehermentesítése, valamint az M1-es és M7-es autópályák összekötése Székesfehérvár térségében; Sárbogárdnál pedig az M8-as hálózathoz kapcsolódna.

A tervek szerint a 2x2 sávos, széles leállósávval épülő, 110 km/h-s sebességre tervezett út kivitelezése várhatóan 2027 és 2030 között indulhat – írja a feol.hu. A legutóbbi, Mohán tartott fórumon főként a területkisajátítás váltott ki élénk vitát, mivel a nyomvonal az Iszkaszentgyörgy felől érkező Szentgyörgyi utat is kettészeli.

A kiemelt állami beruházásként kezelt projektben az állam jogosult a nyomvonalba eső magántulajdonú területek kisajátítására, a tulajdonosoknak vételi ajánlatot téve. A fórumokon ugyanakkor elhangzott, hogy a lakossági észrevételek a beruházás kiemelt státusza miatt érdemben nem befolyásolják az út megvalósítását. Az M200-as többek között Sárkeresztest, Iszkaszentgyörgyöt, Mohát és Sárbogárdot is érinti majd.

Címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA 
