Tompa, 2016. szeptember 27.Egy utánfutót vizsgál át egy rendõr a tompai határátkelõhelyen 2016. szeptember 27-én, ahol szigorított ellenõrzés van a múlt heti budapesti robbanás miatt. A fõváros VI. kerületében, a Teréz körút 2-4. elõ
Utazás

Itt a vége, minden megváltozik a szerb-magyar határon: már el is kezdődött az új rendszer, sok utazót érint

Pénzcentrum
2025. október 28. 16:30

Keddtől fokozatosan bevezetik az Európai Unió új beléptetőrendszerét (EES) a magyar-szerb határátkelőhelyeken, ami jelentős változásokat hoz a nem EU-állampolgárok határátlépési folyamatában - írta a Vreme.

A térség egyik legforgalmasabb határszakaszán, a szerb-magyar átkelőknél kezdődik meg az EU új beléptetőrendszerének alkalmazása. A tompai-kelebiai átkelőhelyen már kedd reggel 8 órától érvénybe lépnek az új szabályok.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szabadkai magyar konzulátus közleménye szerint november 4-től a röszkei-horgosi határátkelőn is bevezetik a rendszert, majd november 11-ig fokozatosan kiterjesztik valamennyi magyar-szerb határátkelőhelyre.

Az új rendszer bevezetése miatt torlódásokra kell számítani a határátkelőhelyeken. A hatóságok külön sávokat jelöltek ki a regisztrációhoz, a forgalom irányítását rendőrök végzik. Az EES előírásai szerint az első belépéskor ujjlenyomatot vesznek, arcképet készítenek, valamint rögzítik a személyes és útlevéladatokat. A 12 év alatti gyermekek esetében csak fényképet készítenek és adatfelvétel történik.

Az EU-s útlevéllel rendelkezők – beleértve a magyar állampolgárokat is – továbbra is a megszokott módon léphetik át a határt, számukra nem változnak az átlépési szabályok.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az új beléptetőrendszer az Európai Unió 25 tagállama mellett Svájcban, Norvégiában, Izlandon és Liechtensteinben is érvényes lesz. A rendszer használata ingyenes, nem igényel előzetes online regisztrációt. Az EES-t a következő hat hónapban fokozatosan vezetik be az érintett országokban.

címlapkép: Ujvári Sándor, MTI/MTVA 
