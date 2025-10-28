Itt a vége, minden megváltozik a szerb-magyar határon: már el is kezdődött az új rendszer, sok utazót érint

Keddtől fokozatosan bevezetik az Európai Unió új beléptetőrendszerét (EES) a magyar-szerb határátkelőhelyeken, ami jelentős változásokat hoz a nem EU-állampolgárok határátlépési folyamatában - írta a Vreme.

A térség egyik legforgalmasabb határszakaszán, a szerb-magyar átkelőknél kezdődik meg az EU új beléptetőrendszerének alkalmazása. A tompai-kelebiai átkelőhelyen már kedd reggel 8 órától érvénybe lépnek az új szabályok.

A szabadkai magyar konzulátus közleménye szerint november 4-től a röszkei-horgosi határátkelőn is bevezetik a rendszert, majd november 11-ig fokozatosan kiterjesztik valamennyi magyar-szerb határátkelőhelyre.

Az új rendszer bevezetése miatt torlódásokra kell számítani a határátkelőhelyeken. A hatóságok külön sávokat jelöltek ki a regisztrációhoz, a forgalom irányítását rendőrök végzik. Az EES előírásai szerint az első belépéskor ujjlenyomatot vesznek, arcképet készítenek, valamint rögzítik a személyes és útlevéladatokat. A 12 év alatti gyermekek esetében csak fényképet készítenek és adatfelvétel történik.

Az EU-s útlevéllel rendelkezők – beleértve a magyar állampolgárokat is – továbbra is a megszokott módon léphetik át a határt, számukra nem változnak az átlépési szabályok.

Az új beléptetőrendszer az Európai Unió 25 tagállama mellett Svájcban, Norvégiában, Izlandon és Liechtensteinben is érvényes lesz. A rendszer használata ingyenes, nem igényel előzetes online regisztrációt. Az EES-t a következő hat hónapban fokozatosan vezetik be az érintett országokban.

