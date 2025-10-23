2025. október 23. csütörtök Gyöngyi
18 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 23.)
Utazás

Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 23.)

Pénzcentrum
2025. október 23. 07:45

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2025. október 23.

Névnap

Gyöngyi

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 389.75 Ft
CHF: 421.49 Ft
GBP: 448.26 Ft
USD: 336.01 Ft

Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2025. október 22.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 43. héten emelkedő számsorrendben a következők:
1, 2, 4, 7, 9, 16, 23

Ezen a héten 1 telitalálat volt.
7-es találat: 1 db
6-os találat: 60 db
5-ös találat: 2071 db
4-es találat: 32293 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 30870 Ft
MOL: 2756 Ft
RICHTER: 10430 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.10.24: Reggel még erősen felhős vagy borult lehet az ég, majd északnyugat, nyugat felől szakadozni, csökkenni kezd a felhőzet, így napközben már jellemzően rövidebb-hosszabb napos időszakokra is számíthatunk a felhőátvonulások mellett. Éjjel, reggel a frontális csapadék kelet felé elvonul, addig szinte országszerte várható eső, zápor, néhol zivatar, főként északon kiadósabb mennyiség eshet. A front mögött elszórtan fordulhat elő zápor, illetve egy-egy zivatar. A nyugatias szelet erős, északon viharos lökések kísérhetik. Kora reggel 7, 14, délután 12, 18 fokot mérhetünk.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

2025.10.25: Hajnalra a kevésbé szeles nyugati, délnyugati tájakon köd, rétegfelhőzet képződhet. Napközben ezek feloszlását jobbára gyengén vagy közepesen felhős idő követi. Helyenként zápor előfordulhat. A délnyugati, nyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Kora reggel 0, +7, délután 12, 17 fok várható.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az időjárás-változásra érzékenyeknél melegfronti hatások tapasztalhatók, többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés jelentkezhet. (2025.10.22)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:45
07:40
06:02
20:55
20:32
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 23.
Kiderült a súlyos igazság a divatos keto-, paleo-, atkins-, és böjti kúrákról: ezért baromi veszélyesek
2025. október 22.
Megszólalt az OTP biztonsági tanácsadója: hiába minden fejlesztés, ha önként adják csalóknak a pénzüket a magyarok
2025. október 22.
Ezért keresnek többet a fiatalok a hanyatló Nyugaton: Magyarország lemaradása megdöbbentő
2025. október 22.
Ez ám az igazi konditerem sokk: így lett luxus edzeni járni Magyarországon 2025-ben
2025. október 22.
Érik a rezsikrach a magyar otthonokban: százezrek maradhatnak fűtés nélkül a 2025-2026-os fűtési szezonban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 23. csütörtök
Gyöngyi
43. hét
Október 23.
Az 1956. évi forradalom és szabadságharc emléknapja
Október 23.
Mole Avogadro nap
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Visszaállítják az európai határellenőrzést: új rendszer lép életbe, ezt minden utazó megérzi
2
5 napja
Ezeket az utcákat, tereket érintik a jövő heti lezárások Budapesten: itt a részletes lista
3
4 napja
Titokzatos sziget emelkedett ki a Balatonból + videó
4
2 hete
Elárulta a titkot az Invia vezére: így lehet töredékáron álomutazást foglalni, bárkinél működik
5
2 hete
Riadót fújt az osztrák légierő: elképesztő, ami történt, magyar gépek is érintettek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás
Magyarországon gépjármű - és segédmotoros kerékpár - csak akkor vehet részt a forgalomban, ha üzembentartója érvényes felelősségbiztosítással rendelkezik. A biztosítás bármelyik - ilyen üzletággal foglalkozó - biztosítónál megköthető. A szerződés megkötését a hatóságok - közülük a rendőrség - is ellenőrzi. Ha az üzembentartó a díjat nem fizeti meg, az esedékességtől számított 30. napon a szerződés automatikusan megszűnik. Az üzembentartó által okozott károkat a Kártalanítási Számla terhére ilyenkor is megfizeti a MABISZ, de a kifizetett kártérítési összeget a károkozótól visszaköveteli (regressz).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 23. 07:40
Időtlen idők óta nem volt ilyen október utolsó hete: elképesztő, ami most következik az időjárásban
Pénzcentrum  |  2025. október 23. 06:02
Kiderült a súlyos igazság a divatos keto-, paleo-, atkins-, és böjti kúrákról: ezért baromi veszélyesek
Agrárszektor  |  2025. október 23. 05:59
Ezt a traktort veszi most rengeteg magyar: kemény, mennyit eladnak belőle