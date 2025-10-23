A hőmérséklet sok helyen elérheti a 26 fokot.
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 23.)
Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2025. október 23.
Névnap
Gyöngyi
Friss hírek
- Kiderült a súlyos igazság a divatos keto-, paleo-, atkins-, és böjti kúrákról: ezért baromi veszélyesek
- Megszólalt az OTP biztonsági tanácsadója: hiába minden fejlesztés, ha önként adják csalóknak a pénzüket a magyarok
- Ezért keresnek többet a fiatalok a hanyatló Nyugaton: Magyarország lemaradása megdöbbentő
- Ez ám az igazi konditerem sokk: így lett luxus edzeni járni Magyarországon 2025-ben
- Érik a rezsikrach a magyar otthonokban: százezrek maradhatnak fűtés nélkül a 2025-2026-os fűtési szezonban
- Dübörög az energiaátmenet a kkv-szektorban - akár félmilliárd forint hitel is igényelhető
Deviza árfolyam
EUR: 389.75 Ft
CHF: 421.49 Ft
GBP: 448.26 Ft
USD: 336.01 Ft
Skandináv lottó
A sorsolás dátuma: 2025. október 22.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 43. héten emelkedő számsorrendben a következők:
1, 2, 4, 7, 9, 16, 23
Ezen a héten 1 telitalálat volt.
7-es találat: 1 db
6-os találat: 60 db
5-ös találat: 2071 db
4-es találat: 32293 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 30870 Ft
MOL: 2756 Ft
RICHTER: 10430 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.10.24: Reggel még erősen felhős vagy borult lehet az ég, majd északnyugat, nyugat felől szakadozni, csökkenni kezd a felhőzet, így napközben már jellemzően rövidebb-hosszabb napos időszakokra is számíthatunk a felhőátvonulások mellett. Éjjel, reggel a frontális csapadék kelet felé elvonul, addig szinte országszerte várható eső, zápor, néhol zivatar, főként északon kiadósabb mennyiség eshet. A front mögött elszórtan fordulhat elő zápor, illetve egy-egy zivatar. A nyugatias szelet erős, északon viharos lökések kísérhetik. Kora reggel 7, 14, délután 12, 18 fokot mérhetünk.
2025.10.25: Hajnalra a kevésbé szeles nyugati, délnyugati tájakon köd, rétegfelhőzet képződhet. Napközben ezek feloszlását jobbára gyengén vagy közepesen felhős idő követi. Helyenként zápor előfordulhat. A délnyugati, nyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Kora reggel 0, +7, délután 12, 17 fok várható.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Az időjárás-változásra érzékenyeknél melegfronti hatások tapasztalhatók, többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés jelentkezhet. (2025.10.22)
Akciók
Újra megnyitott a párizsi Louvre, miközben egyre erősebb a kritika a múzeum biztonsági rendszerének hiányosságai miatt.
A rendőrség vizsgálja, hogy rosszullét vagy műszaki hiba okozta-e a balesetet, de az előbbinek nagyobb a valószínűsége.
Szolnokon egy busz a Varga Katalin Gimnázium falának csapódott, öt súlyos sérült van, húszan könnyebben sérültek.
A Pénzcentrum 2025. október 22.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A magyar lakosság több mint fele (57%) legalább negyedévente indul el 100 kilométernél hosszabb belföldi túrára autójával
Ausztria december 15-ig meghosszabbítja a határellenőrzéseket a magyar, cseh, szlovák és szlovén határszakaszokon.
A toplistán mediterrán kedvencek, északi meglepetések és digitális úttörők is szerepelnek
Térképen az összes október 23-i lezárás: szinte lehetetlen lesz közlekedni Budapesten a nemzeti ünnepen
Az október 23-ai rendezvények és gyűlések miatt szerdától lezárások, ideiglenes forgalomkorlátozások lesznek Budapesten
Hosszabb vonatokkal, több járattal és megerősített haváriaügyelettel készül a MÁV-csoport
Már napokkal a négynapos október 23-i hosszú hétvége előtt teltházról számolnak be a hazai wellnesshotelek.
A Pénzcentrum 2025. október 21.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kedden országszerte csapadékos időjárás várható, amely fokozatosan terjed el az ország különböző területein.
Ezzel se dicsekedhet a MÁV: most végeztek a felújítással, máris baj van az egyik fontos berendezéssel
Újabb műszaki probléma bénítja a vasúti közlekedést: hétfőn a Keleti pályaudvar biztosítóberendezése hibásodott meg.
Ennyi volt, komoly szigorításról döntött a főváros: betiltják az e-rollereket, ekkortól él a szabály
A városi tanács jóváhagyta az elektromos roller-szolgáltatások betiltását 2026 januárjától: évek óta érkeztek panaszok a járdákon hagyott és veszélyesen használt eszközökre.
Lakosok és az önkormányzat is aláírást gyűjt, hogy a Railjet újra megálljon Magyarország egyik legfontosabb határállomásán.
A Pénzcentrum 2025. október 20.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Jelentős fennakadások és módosított menetrend várható a győri vasútvonalakon a vasárnap esti tűzeset miatt.
Az utazás tervezésekor figyelembe kell venni a szokásosnál hosszabb menetidőt, a várható lassulásokat, a zsúfolt utakon pedig a szokásosnál is nagyobb türelemmel közlekedjünk.
Dübörög az energiaátmenet a kkv-szektorban - akár félmilliárd forint hitel is igényelhető
A kkv-szektor gyorsan igyekszik alkalmazkodni az új energiapiaci környezethez, de ez rendkívül tőkeigényes. Pánikra nincs ok: a cégeknek csak válogatnia kell a pályázatok között.
