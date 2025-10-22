Ezért keresnek többet a fiatalok a hanyatló Nyugaton: Magyarország lemaradása megdöbbentő

Miközben az uniós átlag szerint már a fiatal felnőttek 44 százaléka rendelkezik diplomával, Magyarország továbbra is jelentősen elmarad a mutatóban. A felsőoktatás elérhetősége, az anyagi támogatások mértéke és a lemorzsolódási arányok is komoly különbségeket mutatnak Európában. A CHART by Pénzcentrum legújabb epizódja azt is megvizsgálja, milyen gazdasági következményei lehetnek a magyar lemaradásnak. Az adatok alapján az oktatáspolitikai döntések hosszú távon meghatározzák egy ország versenyképességét.

Az elmúlt években látványosan nőtt a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya Európában, különösen a 25–34 éves korosztályban. Az Eurostat friss adatai szerint 2024-re az uniós átlag elérte a 44 százalékot, ami jelentős előrelépés az előző évtizedhez képest. Ugyanakkor a kontinens országai között markáns különbségek mutatkoznak. Míg Írországban és Luxemburgban kiemelkedően magas a diplomások aránya, addig Románia és Olaszország jelentősen elmarad ettől. A felsőfokú végzettség nem csupán oktatási, hanem gazdasági kérdés is: a diplomások aránya szoros összefüggést mutat az adott ország termelékenységével és jövedelmi szintjével.

Magyarország pozíciója különösen figyelemre méltó, hiszen az uniós átlagnál jóval alacsonyabb diplomás arány jelzi az oktatáspolitikai kihívásokat. A CHART by Pénzcentrum legújabb epizódjában részletes adatvizualizációk segítségével mutatja be, hol és miért marad le hazánk az EU élvonalától, valamint milyen következményekkel járhat ez a gazdaság és a munkaerőpiac szempontjából.

A felsőoktatási hozzáférés ugyan javult az elmúlt években, de a képzési lehetőségek földrajzi és anyagi korlátai továbbra is gátolják a társadalmi mobilitást. Különösen a kisebb településeken élő fiatalok számára nehéz elérni a minőségi oktatást. A CHART by Pénzcentrum elemzése rávilágít: miközben sok hallgató részmunkaidőben kénytelen dolgozni a megélhetés és a tandíj fedezése érdekében, a felsőoktatásból való lemorzsolódás mértéke aggasztóan magas maradt számos országban.

Egyes tagállamok ezzel szemben tudatosan stratégiai befektetésként kezelik a felsőoktatást. Az államilag biztosított támogatások, ösztöndíjrendszerek és lakhatási segítség nemcsak a tanulmányok sikeres befejezését segítik elő, hanem hozzájárulnak a gazdaság hosszú távú versenyképességéhez is. Egyértelmű tendencia, hogy azok az országok, amelyek erős pénzügyi biztonságot nyújtanak diákjaiknak, később a munkaerőpiacon is előnyösebb helyzetbe kerülnek – nem véletlen, hogy bizonyos intézmények mára már milliárdos vállalkozók generációit bocsátják ki.

