Vége: mostantól brutál bírságokat szórnak a magyar utazókra, ez fájni fog!

Október 16-tól véget ér a türelmi időszak: egységesen 25 ezer forintos pótdíjat kell fizetnie annak, aki jegy vagy bérlet nélkül száll fel a MÁV-csoport elővárosi járataira. A digitális fejlesztéseknek és az új tarifarendszernek köszönhetően ma már szinte bárhol és bármikor megvásárolható az utazáshoz szükséges jegy, így a vasúttársaság szigorítja az ellenőrzést. A korábbi, mérsékelt fedélzeti pótdíj megszűnik, a szabálytalanságok száma pedig már most is drasztikusan csökkent.

A MÁV-csoport járatain tavaly ősztől kötelező a jegyelővétel Budapest elővárosi zónájában, a vonatokra természetesen csak érvényes jegy vagy bérlet birtokában lehet felszállni. Korábban, ha valaki a jegyellenőrzéskor, azaz még a fedélzeten fizetett pótdíjat, alacsonyabb összeggel számolhatott, mintha ezt utólag, csekken tette volna meg.

Ezt a különbséget korábban az indokolta, hogy még nem állt rendelkezésre annyi önkiszolgáló jegyvásárlási lehetőség, mint manapság. Az ország- és vármegyebérletekre épülő új tarifarendszerrel azonban nemcsak olcsóbbá vált a MÁV-csoport járatain történő utazás, de a jegy- és bérletvásárlás is jóval egyszerűbb lett, hiszen az országszerte telepített jegykiadó automatákon túl már a mobiltelefonos applikációinkon keresztül is bárhol és bármikor megvásárolhatók a kedvező árú jegyek vagy bérletek.

Ezt a fejlesztést követően tehát – a budapesti, helyi közlekedéshez és a HÉV-hez hasonlóan – a MÁV-csoportnál is egységesen 25 ezer forint lesz a pótdíj összege annak, aki jegy vagy bérlet hiányában kezdi meg az utazását, és nem jogosult ingyenes utazásra.

A felkészülési időszak október 16-án lejár. Mostantól egységes összegű pótdíjakkal kell számolni a bliccelésnél.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ha otthon marad a megvásárolt bérlet és pótdíjat kellene fizetni, akkor 2600 forintért utólagosan is bemutatható a meglévő, a büntetés idejében érvényes bérlet.

A kötelező jegyelővételi zónába bevont vasúti vonalszakaszok listája: