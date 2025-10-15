2025. október 15. szerda Teréz
Utazás

Vége: mostantól brutál bírságokat szórnak a magyar utazókra, ez fájni fog!

Pénzcentrum
2025. október 15. 17:30

Október 16-tól véget ér a türelmi időszak: egységesen 25 ezer forintos pótdíjat kell fizetnie annak, aki jegy vagy bérlet nélkül száll fel a MÁV-csoport elővárosi járataira. A digitális fejlesztéseknek és az új tarifarendszernek köszönhetően ma már szinte bárhol és bármikor megvásárolható az utazáshoz szükséges jegy, így a vasúttársaság szigorítja az ellenőrzést. A korábbi, mérsékelt fedélzeti pótdíj megszűnik, a szabálytalanságok száma pedig már most is drasztikusan csökkent.

A MÁV-csoport járatain tavaly ősztől kötelező a jegyelővétel Budapest elővárosi zónájában, a vonatokra természetesen csak érvényes jegy vagy bérlet birtokában lehet felszállni. Korábban, ha valaki a jegyellenőrzéskor, azaz még a fedélzeten fizetett pótdíjat, alacsonyabb összeggel számolhatott, mintha ezt utólag, csekken tette volna meg.

Ezt a különbséget korábban az indokolta, hogy még nem állt rendelkezésre annyi önkiszolgáló jegyvásárlási lehetőség, mint manapság. Az ország- és vármegyebérletekre épülő új tarifarendszerrel azonban nemcsak olcsóbbá vált a MÁV-csoport járatain történő utazás, de a jegy- és bérletvásárlás is jóval egyszerűbb lett, hiszen az országszerte telepített jegykiadó automatákon túl már a mobiltelefonos applikációinkon keresztül is bárhol és bármikor megvásárolhatók a kedvező árú jegyek vagy bérletek.

Ezt a fejlesztést követően tehát – a budapesti, helyi közlekedéshez és a HÉV-hez hasonlóan – a MÁV-csoportnál is egységesen 25 ezer forint lesz a pótdíj összege annak, aki jegy vagy bérlet hiányában kezdi meg az utazását, és nem jogosult ingyenes utazásra.

A felkészülési időszak október 16-án lejár. Mostantól egységes összegű pótdíjakkal kell számolni a bliccelésnél.

Ha otthon marad a megvásárolt bérlet és pótdíjat kellene fizetni, akkor 2600 forintért utólagosan is bemutatható a meglévő, a büntetés idejében érvényes bérlet.

A kötelező jegyelővételi zónába bevont vasúti vonalszakaszok listája:

  • 1-es vonal: a Déli, illetve Keleti pályaudvar és Győr,
  • 2-es vonal: a Nyugati pályaudvar és Esztergom, illetve Rákos és Esztergom,
  • 30a vonal: a Déli pályaudvar és Székesfehérvár, illetve Kőbánya-Kispest és Székesfehérvár,
  • 40a vonal: a Déli pályaudvar és Pusztaszabolcs,
  • 70-es vonal: a Nyugati pályaudvar–Vác–Szob,
  • 71-es vonal: a Nyugati pályaudvar–Veresegyház–Vác,
  • 80a vonal: a Keleti pályaudvar és Hatvan,
  • 100a vonal: a Nyugati pályaudvar és Szolnok,
  • 120a vonal: a Keleti pályaudvar és Nagykáta,
  • 142-es vonal: a Nyugati pályaudvar és Pestszentimre között.
Címlapkép: Getty Images
