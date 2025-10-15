Vége: mostantól brutál bírságokat szórnak a magyar utazókra, ez fájni fog!

A 187. áruház a szokásosnál nagyobb alapterülettel, új bolti belső kialakítással és számos kedvezménnyel várja a vásárlókat.
Október 16-tól véget ér a türelmi időszak: egységesen 25 ezer forintos pótdíjat kell fizetnie annak, aki jegy vagy bérlet nélkül száll fel a MÁV-csoport elővárosi járataira. A digitális fejlesztéseknek és az új tarifarendszernek köszönhetően ma már szinte bárhol és bármikor megvásárolható az utazáshoz szükséges jegy, így a vasúttársaság szigorítja az ellenőrzést. A korábbi, mérsékelt fedélzeti pótdíj megszűnik, a szabálytalanságok száma pedig már most is drasztikusan csökkent.
A MÁV-csoport járatain tavaly ősztől kötelező a jegyelővétel Budapest elővárosi zónájában, a vonatokra természetesen csak érvényes jegy vagy bérlet birtokában lehet felszállni. Korábban, ha valaki a jegyellenőrzéskor, azaz még a fedélzeten fizetett pótdíjat, alacsonyabb összeggel számolhatott, mintha ezt utólag, csekken tette volna meg.
Ezt a különbséget korábban az indokolta, hogy még nem állt rendelkezésre annyi önkiszolgáló jegyvásárlási lehetőség, mint manapság. Az ország- és vármegyebérletekre épülő új tarifarendszerrel azonban nemcsak olcsóbbá vált a MÁV-csoport járatain történő utazás, de a jegy- és bérletvásárlás is jóval egyszerűbb lett, hiszen az országszerte telepített jegykiadó automatákon túl már a mobiltelefonos applikációinkon keresztül is bárhol és bármikor megvásárolhatók a kedvező árú jegyek vagy bérletek.
Ezt a fejlesztést követően tehát – a budapesti, helyi közlekedéshez és a HÉV-hez hasonlóan – a MÁV-csoportnál is egységesen 25 ezer forint lesz a pótdíj összege annak, aki jegy vagy bérlet hiányában kezdi meg az utazását, és nem jogosult ingyenes utazásra.
A felkészülési időszak október 16-án lejár. Mostantól egységes összegű pótdíjakkal kell számolni a bliccelésnél.
Ha otthon marad a megvásárolt bérlet és pótdíjat kellene fizetni, akkor 2600 forintért utólagosan is bemutatható a meglévő, a büntetés idejében érvényes bérlet.
A kötelező jegyelővételi zónába bevont vasúti vonalszakaszok listája:
- 1-es vonal: a Déli, illetve Keleti pályaudvar és Győr,
- 2-es vonal: a Nyugati pályaudvar és Esztergom, illetve Rákos és Esztergom,
- 30a vonal: a Déli pályaudvar és Székesfehérvár, illetve Kőbánya-Kispest és Székesfehérvár,
- 40a vonal: a Déli pályaudvar és Pusztaszabolcs,
- 70-es vonal: a Nyugati pályaudvar–Vác–Szob,
- 71-es vonal: a Nyugati pályaudvar–Veresegyház–Vác,
- 80a vonal: a Keleti pályaudvar és Hatvan,
- 100a vonal: a Nyugati pályaudvar és Szolnok,
- 120a vonal: a Keleti pályaudvar és Nagykáta,
- 142-es vonal: a Nyugati pályaudvar és Pestszentimre között.
Magyarország ma Európa egyik legnagyobb vasúti lemaradói között van. Egyelőre mindössze 166 kilométernyi nagysebességű vasúti szakasz szerepel a terveiben, de még ez sem készült el.
A döntések között több uniós társfinanszírozású projekt is szerepel.
„VEDD ÉSZRE" címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.