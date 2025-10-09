Az őszi gombászás során fontos tájékozódni a védett és a fokozottan védett a gombafélékre és területekre, különben hatalmas bírságokkal a zsebünkben térhetünk haza.
Itt a fordulat: jönnek a frontok csütörtökön – ez várható ma az időjárásban
Változékony, de csapadékban szegény időjárás várható a következő napokban, miközben a hőmérséklet továbbra is kellemes marad - írja a HungaroMet.
Északnyugat felől egy gyengülő front érkezik, azonban jelentős csapadékra sem csütörtökön, sem pénteken nem kell számítani.
Az éjszaka változóan felhős lesz, a hőmérséklet 2-7 fok között alakul. Csütörtökön folytatódik a felhősödés, de a felhőtakaró nem lesz teljesen zárt, így napos időszakok is várhatók. A csapadék elsősorban a déli területeken valószínűbb.
A nappali csúcshőmérséklet 15-20 fok között alakul, azonban az élénk szél miatt ezt hidegebbnek érezhetjük. A szeles idő kitart, pénteken pedig egy újabb, hasonló front érkezik.
A hétvégén szinte kifogástalan időjárás várható, egyedül az erős északnyugati szél okozhat kellemetlenséget.
