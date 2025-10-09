2025. október 9. csütörtök Dénes
14 °C Budapest
A Balaton Magyarországon egy őszi napon.
Utazás

Itt a fordulat: jönnek a frontok csütörtökön – ez várható ma az időjárásban

Pénzcentrum
2025. október 9. 07:25

Változékony, de csapadékban szegény időjárás várható a következő napokban, miközben a hőmérséklet továbbra is kellemes marad - írja a HungaroMet.

Északnyugat felől egy gyengülő front érkezik, azonban jelentős csapadékra sem csütörtökön, sem pénteken nem kell számítani.

Az éjszaka változóan felhős lesz, a hőmérséklet 2-7 fok között alakul. Csütörtökön folytatódik a felhősödés, de a felhőtakaró nem lesz teljesen zárt, így napos időszakok is várhatók. A csapadék elsősorban a déli területeken valószínűbb.

A nappali csúcshőmérséklet 15-20 fok között alakul, azonban az élénk szél miatt ezt hidegebbnek érezhetjük. A szeles idő kitart, pénteken pedig egy újabb, hasonló front érkezik.

A hétvégén szinte kifogástalan időjárás várható, egyedül az erős északnyugati szél okozhat kellemetlenséget.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #időjárás #eső #ősz #meteorológia #csapadék #előrejelzés #front

