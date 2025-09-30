Ez a nagy szállodaláncok titkos fegyvere: emiatt te is többet fizetsz ugyanazért a szobáért

A globális turizmus 2025 első félévében újra lendületet vett: a nemzetközi turistaérkezések száma 5%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, és már 4%-kal meghaladja a járvány előtti szintet. Európa továbbra is a világ leglátogatottabb régiója, miközben a szállodaipar stabilizálódik, a márkák pedig új szegmensek felé terjeszkednek.

Globálisan a nemzetközi turistaérkezések 2025 első felében 5%-kal nőttek 2024 azonos időszakához képest, és már 4%-kal meghaladják utasok számában a járvány előtti szintet. Európa továbbra is a világ leglátogatottabb kontinense, 2024-ben 747 millió nemzetközi turista érkezett, míg 2025 első félévében közel 340 millió turistaérkezést regisztráltak, ami már +7% növekedés a Covid előtti időszakhoz képesti teljes visszaépülésen felül. Az európai repterek utasforgalma 4,5 százalékkal bővült, ami tovább erősíti a kontinens turisztikai szerepét.

A szállodaingatlanok működési teljesítménye a Moore Hotels Quarterly kiadvány szerint különlegesen magas bázis után stabilizálódott. A nettó átlagár 0,7%-kal emelkedett, ezzel elérte a 165 amerikai dollárt (nettó 55 ezer forint), miközben a szobakihasználtság 0,3 százalékponttal mérséklődött. Az egy kiadható egységre jutó szobaárbevétel, nem számolva egyéb bevételekkel, mint például a vendéglátás vagy wellness szolgáltatások 0,1 százalékos növekedést ért el 2025 első félévében. Ez a stabilizálódott teljesítmény viszont nem a vendégszám csökkenéséről, vagy elmaradásáról árulkodik, hanem a korábban nem látott mértékű kínálati növekedés eredménye, hiszen a nemzetközi turistaérkezések volumene 5%-kal nőtt eközben.

A luxus szegmens napi átlagára az idei első félévben nettó 303 amerikai dolláron stabilizálódott, amely éjszakánként nettó 101 ezer forintot jelent, adók és reggeli nélkül. A luxuskategória alatti prémium szegmens árazása stabil maradt, így piaci pozíciójuk megerősödött. A legtöbb egységgel rendelkező felső-középkategóriájú (upper midscale) szegmens nettó 125 dollár, míg a középkategória, mely a legnagyobb relatív növekedést mutatta, 114 dollárra emelkedett. Megfigyelhető tehát, hogy növekedett azon vendégek aránya, akik elsősorban az alacsonyabb árat, illetve a jó ár-érték arányt részesítették előnyben.

A globális növekedés visszatartói elsődlegesen a pandémiai óta még visszaépülni nem tudó Kína és a beutazási hírekkel enyhe zavart keltő Egyesült Államok lassítja, miközben az Európa, Közel-Kelet és Afrika (EMEA) nagyrégió egyértelműen felfelé húzza az átlagot”

- mondta Takács Márton, a Moore Hungary hotel és turizmus üzletági partnere és nemzetközi szektorvezetője.

A szigorodó szabályozási környezetnek köszönhetően érzékelhetően csökken a beutazó turisták száma az USA-ában. Kanadából megközelítően 25 százalékkal, Nyugat-Európából pedig 2,3 százalékkal mérséklődött a beutazó turizmus 2025 első félévében. Bár a vízummentességet élvező országokra nem vonatkozik, köztük a magyar beutazókra sem, az októbertől bevezetésre kerülő 250 dolláros új vízumdíj „visa integrity fee” ronthatja az amerikai nemzetközi turistaérkezési adatokat lokálisan. Emellett várhatóan emelkedik az Elektronikus Beutazási Engedély (ESTA) igénylésének díja, valamint a vám- és határőrség által előírt érkezés-távozás nyilvántartási papírja négyszeresen drágul.

Kína továbbra is kihívást jelentett az üzemeltetők számára, különösen a másodlagos és harmadlagos városokban. Ugyanakkor a régióban a stabilitás első jelei mutatkoznak, az első és második negyedévben fokozatos javulás volt megfigyelhető. A tartós RevPAR-nyomás ellenére a fejlesztési, hotelbefektetési aktivitás jelen van, és a hosszútávú növekedési várakozások továbbra is változatlanok.

Tovább folytatódik a márka-hullám

2023 óta négy vezető szállodalánc, a Marriott International, a Hilton Worldwide, az InterContinental Hotels & Resorts és a Hyatt Hotels mindösszesen 13 új almárkát mutatott be az ingatlanfejlesztők és vendégek felé. A Marriott egyik legfrissebb márkája, a City Express by Marriott, valamint az IHG Garner márkája egyaránt a középkategóriás, kedvező árú szállodák piacát célozza meg, különös tekintettel a konverzióbarát fejlesztési lehetőségekre. A Hilton LivSmart Studios és a Hyatt Studios márkái pedig a hosszabb tartózkodásra érkező vendégek igényeire lettek kialakítva, apartman jellegű szálláshelyet kínálnak a közép és felső-közép kategóriákban.

A Moore által elemzett mintában a szállodaláncok portfóliói elképesztő mértékben, több, mint kettőezer hotellel nőttek, csupán 12 hónap alatt

- magyarázza Takács. A növekedés és gyors márkacsalád-bővülés mögöttes hajtóereje, hogy ezek a láncok hagyományosan az ötcsillagos hotelpiacon alapozták meg növekedésüket és márkaismertségüket, és a célzott növekedési ütem fenntartásához szükségessé vált a középkategóriába való hatékony belépés, piachódítás.

A gyors márkanövekedés másik motorja a meglévő épületek átalakításával gyorsabb és költséghatékonyabb terjeszkedést lehetővé tevő konverziós (conversion) projektek előtérbe kerülése és a már működő szállodák franchise „becsatolása”. A vizsgált szállodaláncoknál az új nyitások minimum 50-60 százalékát adják az ilyen típusú fejlesztések.

„A szigorú márkamegfelelőségnek eleget tenni nem tudó épületek, például nem egységes szobamérettel rendelkező történelmi épületek számára, amelyek nagy szállodalánchoz kívánnak csatlakozni, egyre hozzáférhetőbb lehetőség az elterjedő „collection” és „soft brand” koncepciók. Az ilyen márkák lehetővé teszik, hogy a szállodák hozzáférjenek a láncok disztribúciós hálózatához és hűségprogramjaihoz, miközben megőrizhetik saját, egyedi nevüket és arculatukat.

– mondta el a cég üzletági partnere. Ilyen collection brand a Marriott legújabb márkája, a Series by Marriott, amely a közép- és felső középkategóriás hoteleket fogalja magába, valamint a Hyatt legújabb upmarket kategóriájú márkája, az Unscripted by Hyatt. Mindkét brand rugalmas standardokkal és konverzióbarát üzemeltetési modellel kínál megoldást a független hotelek számára.

Budapesten nemrég nyitott meg a kategóriából például a „Radisson Collection Hotel, Basilica Budapest” ötcsillagos ház. Idén Budapesten mindösszesen várhatóan 800 szoba lép a piacra, és bár a fejlesztési cső a korábbi évekhez képest szűkült, a következő három évben további 2500-3000 szoba azonosítható a piacon. Tapasztalatok szerint ennek gyakran jelentős része csúszik vagy nem valósul meg, illetve e bővülési ütem a Közép-Kelet-Európa fővárosaihoz képest visszafogottnak ítélhető.