2025. október 1. szerda Malvin
14 °C Budapest
Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 1.)
Utazás

Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 1.)

Pénzcentrum
2025. október 1. 07:45

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2025. október 1., szerda.

Névnap

Malvin

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 390.01 Ft
CHF: 417.26 Ft
GBP: 446.47 Ft
USD: 331.64 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 28690 Ft
MOL: 2698 Ft
RICHTER: 10110 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.10.02: A változó felhőzet mellett több-kevesebb napsütés várható, majd a nap második felében a délkeleti, keleti tájakon elkezd megnövekedni a felhőzet. Néhol eső, záporeső nem zárható ki. Az északi, északkeleti szél több helyen megerősödik. A hőmérséklet hajnalban -1, +7, délután 11, 15 fok között alakul.

2025.10.03: Az ország északnyugati felén, kétharmadán többnyire napos idő valószínű, de a délkeleti, keleti tájakon több lesz a felhő, a határszélen gyenge eső is előfordulhat. Az északi, északkeleti szél több helyen erős lesz. A hőmérséklet hajnalban -1 és +6, délután 12 és 16 fok között alakul.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2025.09.30)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

Ajánlatunk
