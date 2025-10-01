Vegyesen teljesített a forint szerda reggel a bankközi piacon a főbb devizákkal szemben.
Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 1.)
Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2025. október 1., szerda.
Névnap
Malvin
Friss hírek
- Ezzel a melóval itthon is degeszre keresheted magad: 950 ezres havi bér, diploma sem kell
- Megszólalt a Kia hazai elnöke: világújdonság érkezik Magyarországra, slágermodellt cserélnek le rá
- Jókora öröklési tévhitben él a magyarok zöme: egyszerű hiba miatt úszhat el a családi vagyon
- Már az általános suli is óriási bukta magyar gyerekként: sokaknak ezért nem lesz jól fizető állása
- Őrült számokat látunk: annyi magyar dolgozik külföldön, hogy túlnőnék Székesfehérvárt
- Megszólalt a Budapest Park vezérigazgatója: nagy kihívás, hogy kevesebbet piálnak a fiatalok
Deviza árfolyam
EUR: 390.01 Ft
CHF: 417.26 Ft
GBP: 446.47 Ft
USD: 331.64 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 28690 Ft
MOL: 2698 Ft
RICHTER: 10110 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.10.02: A változó felhőzet mellett több-kevesebb napsütés várható, majd a nap második felében a délkeleti, keleti tájakon elkezd megnövekedni a felhőzet. Néhol eső, záporeső nem zárható ki. Az északi, északkeleti szél több helyen megerősödik. A hőmérséklet hajnalban -1, +7, délután 11, 15 fok között alakul.
2025.10.03: Az ország északnyugati felén, kétharmadán többnyire napos idő valószínű, de a délkeleti, keleti tájakon több lesz a felhő, a határszélen gyenge eső is előfordulhat. Az északi, északkeleti szél több helyen erős lesz. A hőmérséklet hajnalban -1 és +6, délután 12 és 16 fok között alakul.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2025.09.30)
