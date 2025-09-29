Hónapokig dugó lesz ezen a fontos budapesti bevezető szakaszon: meglepő az indok

Forgalomkorlátozás kezdődik az M3-as autópálya bevezető szakaszán Budapesten szeptember 29-től a Kozák téri felüljáró javítási munkálatai miatt - tudta meg az Infostart.

A Budapest Közút Zrt. tájékoztatása szerint a centrum felé tartó irányban napközben a középső sáv lezárása mellett két sávon haladhat a forgalom, míg az esti-éjszakai órákban – 20:00 és 03:00 óra között – időszakosan csak egy sáv lesz járható.

A helyreállítási munkálatok várhatóan november 9-ig tartanak. A beavatkozásra azért van szükség, mert 2025. március 8-án egy, a belváros felé haladó kamion nekiütközött a felüljárónak, amely ennek következtében megsérült.

A károsodás után a Budapest Közút elővigyázatosságból azonnal lezárta a gyalogpálya érintett részét, statikai vizsgálatot végeztetett, majd előkészíttette a helyreállítási terveket. A következő hetekben a megbízott vállalkozó elvégzi a sérült szerkezet megerősítését és helyreállítását.

A társaság a közlekedők türelmét és megértését kéri a munkálatok ideje alatt.