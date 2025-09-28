A hét utolsó napján alapvetően felhős időre számíthatunk, de időszakosan vékonyodhat a felhőzet, és rövidebb-hosszabb időre a nap is előbukkanhat.
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 28.)
Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2025. szeptember 28.
Névnap
Vencel
Friss hírek
Deviza árfolyam
EUR: 390.81 Ft
CHF: 418.53 Ft
GBP: 447.73 Ft
USD: 334.03 Ft
Ötöslottó
A sorsolás dátuma: 2025. szeptember 27.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 39. héten emelkedő számsorrendben a következők:
5, 14, 26, 31, 54
Joker: 735679
Ezen a héten nem volt telitalálat.
5-ös találat: 0 db
4-es találat: 36 db
3-as találat: 2906 db
2-es találat: 69539 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 29090 Ft
MOL: 2740 Ft
RICHTER: 9770 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.09.29: A változóan felhős ég mellett több-kevesebb napsütés várható. Helyenként előfordulhat eső, zápor. Az északi, északkeleti szél megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 5 és 10 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélvédett északkeleti tájakon néhol hidegebb lesz. A csúcsérték 15 és 19 fok között valószínű.
2025.09.30: A változóan vagy erősen felhős ég mellett helyenként valószínű eső, zápor. Az északi, északkeleti szél megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 1, 7, délután 13, 18 fok között alakul.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2025.09.27)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
