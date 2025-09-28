Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 28.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2025. szeptember 28.

Névnap

Vencel

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 390.81 Ft

CHF: 418.53 Ft

GBP: 447.73 Ft

USD: 334.03 Ft



Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2025. szeptember 27.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 39. héten emelkedő számsorrendben a következők:

5, 14, 26, 31, 54

Joker: 735679

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 36 db

3-as találat: 2906 db

2-es találat: 69539 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 29090 Ft

MOL: 2740 Ft

RICHTER: 9770 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.09.29: A változóan felhős ég mellett több-kevesebb napsütés várható. Helyenként előfordulhat eső, zápor. Az északi, északkeleti szél megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 5 és 10 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélvédett északkeleti tájakon néhol hidegebb lesz. A csúcsérték 15 és 19 fok között valószínű.

2025.09.30: A változóan vagy erősen felhős ég mellett helyenként valószínű eső, zápor. Az északi, északkeleti szél megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 1, 7, délután 13, 18 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2025.09.27)

Akciók

