2025. szeptember 28. vasárnap Vencel
15 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 28.)
Utazás

Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 28.)

Pénzcentrum
2025. szeptember 28. 07:45

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2025. szeptember 28.

Névnap

Vencel

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 390.81 Ft
CHF: 418.53 Ft
GBP: 447.73 Ft
USD: 334.03 Ft

Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2025. szeptember 27.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 39. héten emelkedő számsorrendben a következők:
5, 14, 26, 31, 54
Joker: 735679

Ezen a héten nem volt telitalálat.
5-ös találat: 0 db
4-es találat: 36 db
3-as találat: 2906 db
2-es találat: 69539 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 29090 Ft
MOL: 2740 Ft
RICHTER: 9770 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.09.29: A változóan felhős ég mellett több-kevesebb napsütés várható. Helyenként előfordulhat eső, zápor. Az északi, északkeleti szél megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 5 és 10 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélvédett északkeleti tájakon néhol hidegebb lesz. A csúcsérték 15 és 19 fok között valószínű.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

2025.09.30: A változóan vagy erősen felhős ég mellett helyenként valószínű eső, zápor. Az északi, északkeleti szél megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 1, 7, délután 13, 18 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2025.09.27)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:03
07:45
07:30
06:59
05:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 28.
Kiderült az újabb Otthon Start buktató: ezt bárki könnyen benézheti, súlyos milliók úszhatnak el
2025. szeptember 27.
Milliókat érő kincsek lapulnak sok magyar padlásán: nem is sejtik, hogy sztárbefektetésről van szó
2025. szeptember 27.
Na, ezért nem lesz Magyarország a jövő fellegvára: erről csak nagyon kevesen beszélnek
2025. szeptember 27.
Itt a lista: ezekre az új lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt Kelet-Magyarországon
2025. szeptember 26.
Úgy húznak le a neten, hogy észre sem veszed: titokban térképezték fel a magyar vásárlókat
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 28. vasárnap
Vencel
39. hét
Szeptember 28.
A siketek világnapja
Szeptember 28.
Tengerészeti világnap
Szeptember 28.
A fehér kendő napja
Szeptember 28.
A szív világnapja
Szeptember 28.
A Szentírás vasárnapja
Szeptember 28.
Veszettség elleni világnap
Ajánlatunk
  • Új korszakot indít a Lidl (x)

    Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is

Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Igazi turistaparadicsom a világ legolcsóbb országa: éttermi ebéd 630 Ft, egy liter benzin 280 Ft
2
3 hete
Nyaralás ősszel: ezek a legjobb meleg tengerpartok szeptembertől novemberig
3
1 hete
Megszűnik az egyik legnépszerűbb fővárosi buszjárat: ez lesz helyette
4
2 hete
Brutál értékes irat lapul rengeteg magyar fiókjában: sokan nem is sejtik, mit birtokolnak
5
2 hete
Mi folyik itt? Özönlenek az oroszok Magyarországra: rengeteg pénzt tapsolnak el
PÉNZÜGYI KISOKOS
Folyósítási jutalék
százalékos érték, amely akkor fizetendő, amikor a bank a hitelt folyósítja, azaz átutalja az ügyfél részére

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 28. 05:33
Kiderült az újabb Otthon Start buktató: ezt bárki könnyen benézheti, súlyos milliók úszhatnak el
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 27. 19:17
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 39. játékhéten
Agrárszektor  |  2025. szeptember 28. 06:01
Ezt sok kerttulajdonos elrontja: erről tudnod kell, mielőtt beüt a fagy