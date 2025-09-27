2025. szeptember 27. szombat Adalbert
Légi autógyár 3D koncepció: Automated Robot Arm Assembly Line Manufacturing Advanced High-Tech Green Energy Electric Vehicles. Építőipar, építőipar, hegesztés Ipari termelési szállítószalag
Gazdaság

Na, ezért nem lesz Magyarország a jövő fellegvára: erről csak nagyon kevesen beszélnek

Nagy Anett
2025. szeptember 27. 15:05

Magyarország középmezőnyben teljesít az innováció különböző területein régiós és jövedelmi csoport szinten is, írja egy friss tanulmány. A World Intellectual Property Organization (WIPO) idén is kiadta a Globális Innovációs Indexét, ami 132 gazdaságot vizsgált száz kritérium alapján. Míg hazánk átlagos szinten teljesít, az első helyet tizenöt éve Svájc uralja, ezzel a leginnovatívabb ország címét birtokolva. A sereghajtók szubszaharai országok lettek, azonban a legnagyobb meglepetéseket Kína tartogatja.

A 132 vizsgált ország innovációs teljesítményét hat nagyobb kategória alapján rangsorolta a WIPO, így vizsgálták a humán tőkét, az intézményeket, a technológiai és a kreatív teljesítményt, valamint a piac és az üzleti élet fejlettségi szintjét. Szintén megkülönböztették, hogy az adott ország melyik régióba és melyik kereseti (magas jövedelmű, magas középkategóriás jövedelmű, alacsony középkategóriás jövedelmű és alacsony jövedelmű) csoportba sorolható, ezzel a tanulmány még jobb összehasonlítást tesz lehetővé.

Hazai szinten a középmezőnyben vagyunk

Magyarország a hat nagyobb kategória közül a tudás és technológiai eredmények terén végezett a legjobb, azaz a 26. helyen, míg a legrosszabbul az intézmények terén teljesített, ezzel a 63. helyre szorulva. Fő erősségeink között a high-tech árucikkek gyártása és exportja áll, míg gyengeségként az üzleti tevékenységekhez szükséges szabályozási stabilitás alacsony szintjét emelte ki a tanulmány.

Összesítésben hazánk a harminchatodik helyet szerezte meg 40 ponttal az innovációs szint listáján.

A kutatásból szintén kiderül, hogy Magyarország a magas jövedelmű csoportba tartozik és itt középmezőnyben van, átlagos fejlettségi szinten teljesít a 34. helyen. Régiós szinten, azaz Európában a 23. helyet szerezte meg 45 országból.

Ha még inkább leszűkítjük a régiót - ahol jellemzően szintén magas jövedelmű országokkal találkozhatunk -, hazánkat Ausztria (50,1 ponttal), Olaszország (44,9 ponttal), Csehország (42 ponttal) és Szlovénia (mindössze egy tizeddel, 40,1 ponttal) előzte le, azonban jobban teljesít Horvátországánál és Lengyelországnál (37,7 pont), Szlovákiánál (35,5 pont) és Romániánál (34,3 pont).

Innováció a világ körül

Idén tizenötödik alkalommal lett a világ leginnovatívabb országa Svájc, 66 pontot ért el a százból. Svédország második, illetve az Egyesült Államok harmadik helyezése szintén nem változott tavalyhoz képest.

Kína ugyanakkor dinamikus fejlődést mutat az innovációk terén, 2020-ban még a 14., 2019-ben a 17. helyen végzett. Idén az ázsiai ország

a legjobb tízbe is odaért, ezzel egy helyet javítva az előző évhez képest.

A magas középkategóriás jövedelmű országok között, mint például Malajzia és Törökország, Kína lett a leginnovatívabb, míg az alsó középkategóriás jövedelmű országok között India (összesítésben a 38. hellyel) tört az élre Vietnám és a Fülöp-szigetek előtt.

Az utolsó három helyen szubszaharai országok állnak. Kongó 13,6, Angola kereken 13, míg Niger mindössze 11,9 pontot tudott összeszedni a kritériumlistán, ezzel az alacsony keresettel rendelkező országok között is sereghajtóként végzett.
Címlapkép: Getty Images
Erről ne maradj le!
