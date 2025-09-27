A kormány elismerte, hogy 2029-ig 9,4 milliárd fonttal emelkedhetnek az önkormányzati adók Angliában, ami 26 százalékos növekedést jelentene a jelenlegi szinthez képest.
Na, ezért nem lesz Magyarország a jövő fellegvára: erről csak nagyon kevesen beszélnek
Magyarország középmezőnyben teljesít az innováció különböző területein régiós és jövedelmi csoport szinten is, írja egy friss tanulmány. A World Intellectual Property Organization (WIPO) idén is kiadta a Globális Innovációs Indexét, ami 132 gazdaságot vizsgált száz kritérium alapján. Míg hazánk átlagos szinten teljesít, az első helyet tizenöt éve Svájc uralja, ezzel a leginnovatívabb ország címét birtokolva. A sereghajtók szubszaharai országok lettek, azonban a legnagyobb meglepetéseket Kína tartogatja.
A 132 vizsgált ország innovációs teljesítményét hat nagyobb kategória alapján rangsorolta a WIPO, így vizsgálták a humán tőkét, az intézményeket, a technológiai és a kreatív teljesítményt, valamint a piac és az üzleti élet fejlettségi szintjét. Szintén megkülönböztették, hogy az adott ország melyik régióba és melyik kereseti (magas jövedelmű, magas középkategóriás jövedelmű, alacsony középkategóriás jövedelmű és alacsony jövedelmű) csoportba sorolható, ezzel a tanulmány még jobb összehasonlítást tesz lehetővé.
Hazai szinten a középmezőnyben vagyunk
Magyarország a hat nagyobb kategória közül a tudás és technológiai eredmények terén végezett a legjobb, azaz a 26. helyen, míg a legrosszabbul az intézmények terén teljesített, ezzel a 63. helyre szorulva. Fő erősségeink között a high-tech árucikkek gyártása és exportja áll, míg gyengeségként az üzleti tevékenységekhez szükséges szabályozási stabilitás alacsony szintjét emelte ki a tanulmány.
Összesítésben hazánk a harminchatodik helyet szerezte meg 40 ponttal az innovációs szint listáján.
A kutatásból szintén kiderül, hogy Magyarország a magas jövedelmű csoportba tartozik és itt középmezőnyben van, átlagos fejlettségi szinten teljesít a 34. helyen. Régiós szinten, azaz Európában a 23. helyet szerezte meg 45 országból.
Ha még inkább leszűkítjük a régiót - ahol jellemzően szintén magas jövedelmű országokkal találkozhatunk -, hazánkat Ausztria (50,1 ponttal), Olaszország (44,9 ponttal), Csehország (42 ponttal) és Szlovénia (mindössze egy tizeddel, 40,1 ponttal) előzte le, azonban jobban teljesít Horvátországánál és Lengyelországnál (37,7 pont), Szlovákiánál (35,5 pont) és Romániánál (34,3 pont).
Innováció a világ körül
Idén tizenötödik alkalommal lett a világ leginnovatívabb országa Svájc, 66 pontot ért el a százból. Svédország második, illetve az Egyesült Államok harmadik helyezése szintén nem változott tavalyhoz képest.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Kína ugyanakkor dinamikus fejlődést mutat az innovációk terén, 2020-ban még a 14., 2019-ben a 17. helyen végzett. Idén az ázsiai ország
a legjobb tízbe is odaért, ezzel egy helyet javítva az előző évhez képest.
A magas középkategóriás jövedelmű országok között, mint például Malajzia és Törökország, Kína lett a leginnovatívabb, míg az alsó középkategóriás jövedelmű országok között India (összesítésben a 38. hellyel) tört az élre Vietnám és a Fülöp-szigetek előtt.
Az utolsó három helyen szubszaharai országok állnak. Kongó 13,6, Angola kereken 13, míg Niger mindössze 11,9 pontot tudott összeszedni a kritériumlistán, ezzel az alacsony keresettel rendelkező országok között is sereghajtóként végzett.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben péntek kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A reálbérek növekedési üteme is várhatóan a 2024-es kiugró érték után jelentősen lassulni fog.
Gyengült a forint csütörtökön a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon. A hazai fizetőeszköz árfolyama napközben ingadozott, de estére egyértelműen lefelé mozdult el.
Vita alakult ki a MOL és a horvát JANAF között az Adria kőolajvezeték kapacitásáról.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX csütörtökön 361,81 ponttal (–0,37%) esett, így 98 014,87 ponton zárt.
Nem jött be a félmilliárd eurós trükk, befagyasztja a magyar forrásokat Brüsszel: így akart volna EU-pénzt szerezni a kormány
Az Európai Bizottság 545 millió euró átcsoportosítását engedélyezte Magyarország számára, azonban a források kifizetését azonnal blokkolta is.
Hervatag növekedés, jövőre is cél feletti infláció: messze nincs még kint a gödörből a magyar gazdaság
A Magyar Nemzeti Bank lefelé módosította az idei GDP-növekedési előrejelzését 0,6%-ra, miközben 4,6%-os inflációt prognosztizál.
Bulgária 2026-ban felmondhatja az orosz földgáz szállítására vonatkozó szerződését, ami Magyarország energiaellátását is érintheti.
Az Európai Bizottság új vámokat tervez kivetni a Magyarországra és Szlovákiába még mindig beáramló orosz olajra.
A jogosult hazai vállalkozások szeptember 30-ig igényelhetik vissza a külföldön megfizetett áfát; a határidő jogvesztő, a kérelmeknek eddig az időpontig be kell érkezniük a NAV-hoz.
Gulyás Gergely bejelentése: hathavi jutalmat kap rengeteg állami dolgozó, ők számíthatnak a pluszpénzre
A Pénzcentrum a mai Kormányinfót élőben követi, így percről percre beszámolunk majd a legfontosabb bejelentésekről és részletekről.
Hazai halászok számára nyílt pályázati forrás kiírása változott meg váratlanul és visszamenőlegesen, ezzel jelentősen megnehezítve több iparági szereplő pályázatását.
Gyengült kissé a forint csütörtök reggelre az előző délutáni jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.
Tisztul a kép, válaszút előtt az MNB: a kamatvágást is beáldozzák, csak maradjon bivalyerős a forint?
Kiss Péter: lenne tér a kamatvágásra, de az MNB inkább stabilan tarthatja a forintot a stabil alapkamattal, a magyar gazdaság jövőre 3 százalékkal nőhet.
Alulteljesített a BUX európai összevetésben: a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 427,98 pontos, 0,43 százalékos csökkenésse zárt.
Gyengült szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
Rendkívüli kormányinfót hirdetett Gulyás Gergely: ez már rövid időn belül a harmadik, mi nem várhat?
A kormány legfrissebb döntéseiről, azok indokairól és várható hatásairól tart közös sajtótájékoztatót Gulyás Gergely miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő holnap.
Az Európai Unió stratégiai autonómiára törekvése jelentős gazdasági fellendülést hozhat a következő években.
-
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
-
Új korszakot indít a Lidl (x)
Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is