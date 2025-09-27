Itt a lista: ezekre az új lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt Kelet-Magyarországon

Sokan úgy gondolják, hogy az Otthon Start lakáshitel leginkább a használt lakások piacán lehet releváns, hiszen az újépítésű ingatlanok többsége messze túllépi a program által meghatározott szigorú árkorlátokat. Ez részben igaz is: a nagyvárosi új lakásprojektek egy része valóban kiesik a konstrukcióból, ugyanakkor egyáltalán nem lehetetlen újépítésű lakást találni a feltételeknek megfelelően. A kelet-magyarországi nagyvárosokban a fővárossal ellentétben már könnyebben lehet nagyobb és többszobás lakásokhoz jutni. Most megmutatjuk, hol találhatók ilyen lehetőségek Debrecenben, Miskolcon vagy éppen Nyíregyházán.

A feltételek valóban szigorúak, ha az Otthon Start programot nézzük: a négyzetméterár nem haladhatja meg az 1,5 millió forintot, a teljes vételár pedig legfeljebb 100 millió forint lehet. Lényeges szempont, hogy a legtöbb fejlesztésben a nagyobb alapterületű lakások ára már túllépi a program felső határát, így az Otthon Start inkább a kisebb, belépő szintű ingatlanokra jelenthet reális lehetőséget. Ezek esetében gyakran kompromisszumot kell vállalni a méretben vagy az elhelyezkedésben, ugyanakkor cserébe a vásárlók élvezhetik az új építésű otthon minden előnyét.

Ez azt jelenti, hogy az Otthon Start nem zárja ki az új lakások vásárlását, de a választék jóval korlátozottabb, és főként azok számára kínál alternatívát, akik kisebb alapterületű ingatlanban is otthonra tudnak lelni. Tudatos kereséssel azonban ma is könnyen találhatók olyan nagyvárosi projektek, amelyek megfelelnek a hitel szigorú feltételeinek. Megvizsgáltunk három kelet-magyarországi nagyvárost is: Debrecent, Miskolcot és Nyíregyházát is.

A legnagyobb hirdetési portált vizsgálva több mint 130 ingatlant találtunk. A legolcsóbbat Miskolcon találjuk, ahol mindössze 28 millió forintért lehet megvenni egy 34 négyzetméteres újépítésű ingatlant. A leírás szerint a diósgyőri városközpontban található, 2026 eleji átadással. A társasház zárt, kizárólag a lakók által használható területen helyezkedik el. A közös udvar rendezett, térburkolt és zöldfelületekkel kialakított.

Forrás: Ingatlan.com

A következő ingatlanunkat Nyíregyházán lehet megtalálni Érkert részében egy 6 lakásos, exkluzív társasház egyik tagjaként. A lakást 2026 végén adják át, és mintegy 36,55 millió forintot kell érte fizetni. A téglalakás 37 négyzetméteres és egy közel 4 négyzetméteres erkély is tartozik hozzá.

Forrás: Ingatlan.com

Debrecenben a legolcsóbb ingatlanért egészen az Epres Ligetig kell menni. A lakópark honlapja szerint 2026 első negyedévében adják át a lakások többségét. Mintegy 218 db lakás adnak ki, amelyek közül a legolcsóbb 43 millió forintba kerül. Ezért cserébe egy 33 négyzetméteres egyszobás lakást kapunk egy közel 9 négyzetméteres erkéllyel. A leírás szerint a társasház kedvező elhelyezkedésének köszönhetően a mindennapi élethez szükséges szolgáltatások – például bevásárlóközpontok, gyógyszertár, bank, valamint általános iskolák – könnyen elérhetők. Gyalogosan vagy kerékpárral rövid idő alatt megközelíthetők a közeli kereskedelmi egységek és oktatási intézmények is.

Forrás: Ingatlan.com

Ugyanebben a lakóparkban találhatjuk a legdrágábbat is, amely még megfelel az Otthon Start program feltételeinek is. Ez esetben egy 75 m²-es, 3 szobás ingatlanról van szó. A lakás része egy 34,74 m²-es erkély, amely tágas térérzetet és kellemes szabadtéri lehetőséget biztosít.

A lakás teljesen akadálymentesített, légkondicionálóval felszerelt, és mindenben megfelel a korszerű energetikai és kényelmi igényeknek. Az ingatlan ára 99,90 millió Ft. Parkolás teremgarázsban biztosítható, ahol megvásárolható parkolóhely is elérhető 4,90 millió Ft-os áron.

Forrás: Ingatlan.com

A Miskolcon keressük a legdrágább újépítésű ingatlanokat, akkor a Bodótetői útig kell keresgélnünk. A leírás szerint a 2024-ben épült ingatlan egy modern társasházban található 104 m²-es, 3 szobás lakás luxus kivitelben, s a 2. emeleten helyezkedik el. Az ingatlan tágas terekkel, 3 méternél alacsonyabb belmagassággal, külön és egyben is használható fürdővel és WC-vel rendelkezik.

A lakáshoz tartozik egy 32 m²-es erkély, ahonnan panorámás kilátás nyílik. A komfortot légkondicionáló, akadálymentes kialakítás és modern gépészeti megoldások biztosítják. A házban lift is működik, amely kényelmessé teszi a mindennapokat.

Az ingatlan ára 99,90 millió Ft. Parkolás teremgarázsban lehetséges, ahol önálló parkolóhely vásárolható 8 millió Ft-os áron.

Forrás: Ingatlan.com

Ha Nyíregyházán keressük a legdrágább lakást, akkor nem kell közel 100 millió forintot összegyűjteni. A legköltségesebb ingatlant a Szarvas utcában lehet találni, ahol egy 12 lakásos társasház épül.

Az ingatlan egy 2026-ban átadásra kerülő, kétemeletes, modern társasház első emeletén található. A 78 m²-es, 3 szobás, új építésű lakás korszerű kialakítású, légkondicionálóval felszerelt. A lakáshoz egy 8,74 m²-es erkély is tartozik, amely kellemes szabadtéri kikapcsolódási lehetőséget nyújt. Az ingatlan ára: 78,38 millió Ft.

Forrás: Ingatlan.com

Címlapkép: MTI