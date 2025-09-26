Hiába a brutális megélhetési válság, erre nem sajnálják a pénzt a magyarok: rengeteget utaztak

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

2025 augusztusában a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 2,8 millió vendég 7,3 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 5,2, a vendégéjszakáké 3,1%-kal több volt az egy évvel korábbinál. 2025. január–augusztusban a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 1,9, a külföldieké 11%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit

2025. augusztusban A vendégek száma összességében 5,2, a vendégéjszakáké 3,1%-kal nőtt a turisztikai szálláshelyeken. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 7,9, a vendégéjszakáké 4,6%-kal bővült 2024 augusztusához képest. A vendégek 65%-a érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, ahol a számuk 5,3%-kal emelkedett az előző évihez képest. A magán- és egyéb szálláshelyeken 4,8%-kal több vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban.

A belföldi vendégek száma 1,0%-kal több, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 1,0%-kal kevesebb volt az előző év azonos havinál. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a belföldi vendégek száma 0,3%-kal bővült, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 2,6%-kal csökkent 2024 augusztusához képest. A közel 1,5 millió belföldi vendég 3,9 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 946 ezer vendéget és 2,4 millió vendégéjszakát regisztráltak. Utóbbi vendégek 63%-át a szállodák fogadták, ahol a számuk 4,0%-kal bővült az egy évvel korábbihoz képest. A magán- és egyéb szálláshelyek belföldi vendégeinek száma 2,0%-kal elmaradt a 2024. augusztusitól. A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Győr–Pannonhalma turisztikai térségben2 nőtt a legnagyobb mértékben (6,5%-kal), a leginkább pedig a Tokaj és Nyíregyháza térségben csökkent (6,0%-kal). Budapesten 18%-kal nagyobb, a Balatonnál 2,2%-kal kisebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.

A külföldi vendégek száma 10, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 8,4%-kal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a külföldi vendégek száma 12, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 10%-kal nőtt 2024 augusztusához képest. A turisztikai szálláshelyekre érkezett 1,3 millió külföldi vendég közel 3,4 millió vendégéjszakát töltött el, közülük 865 ezer vendéget és 2,1 millió vendégéjszakát a kereskedelmi szálláshelyeken regisztráltak. Az utóbbi vendégek 71%-át a szállodák fogadták, ahol a számuk 7,0%-kal több volt az egy évvel korábbinál. A magán- és egyéb szálláshelyek külföldi vendégeinek száma 14%-kal meghaladta a 2024. augusztusit. A külföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához viszonyítva az összes turisztikai térségben bővült, legerőteljesebben Budapest környékén (22%-kal), illetve Szegeden és térségében (19%-kal). Budapesten 8,5, a Balatonnál 12%-kal nagyobb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett külföldi vendégek száma.

Összesen 38 583 turisztikai szálláshely, ezen belül 3009 kereskedelmi, illetve 35 574 magán- és egyéb szálláshely fogadott vendégeket.

A kereskedelmi szálláshelyek közül 1022 szálloda és 1178 panzió volt nyitva augusztus egy részében vagy egészében

A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 160,9 milliárd forint volt, folyó áron 14%-kal több az egy évvel korábbinál.

Széchenyi-pihenőkártyával az előző év azonos hónapjához viszonyítva folyó áron 3,5%-kal többet, mintegy 7,6 milliárd forintot költöttek a kártyatulajdonosok a turisztikai szálláshelyeken. 2025. január–augusztusban az előző év azonos időszakához képest A turisztikai szálláshelyeken 6,2%-kal több, összesen közel 13,5 millió vendéget regisztráltak.

A belföldi vendégek száma 1,9, a külföldieké 11%-kal több (6,8 millió, illetve 6,6 millió) volt a turisztikai szálláshelyeken

