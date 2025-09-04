Indul a roham, le ne maradj: ezek a legjobb őszi belföldi úti célok 2025-ben

A nyári főszezon lezárult, az őszi időszakban csökken a vendégforgalom, és több szálláshely kedvezőbb árakat kínál. Ilyenkor a térségek kevésbé zsúfoltak, a természeti környezet pedig alkalmasabb szabadtéri programokra. Az őszi hónapokban Magyarország számos régiója kínál lehetőséget kikapcsolódásra – borvidékek, túraútvonalak és termálfürdők egyaránt elérhetők. Összegyűjtöttük a 2025-ös szezon legaktuálisabb belföldi ajánlatait, konkrét szállás- és programtippekkel.

Ősszel nemcsak a természet mutatja legszebb arcát, hanem a pihenés is nyugodtabb: kevesebb a turista, rövidebbek a sorok, könnyebb asztalt kapni egy borospincében vagy wellness-szállóban. Ráadásul az árak sok helyen mérséklődnek, így a pénztárcánk is hálás lehet. Az őszi fesztiválok – szüretek, gasztronómiai hétvégék – plusz élményt adnak egy hétvégi kiruccanáshoz.

Az őszi utazások egyik előnye, hogy rugalmasabban tervezhetők: a szálláshelyek nagy része elérhető hétköznapokon is, akár rövidebb időre, akár spontán foglalással. A hőmérséklet kellemesebb, a levegő tisztább, és a természet változatos színei különleges hangulatot adnak a kirándulásoknak. Akár aktív pihenésre, akár csendes feltöltődésre vágyunk, az őszi időszak ideális választás – ráadásul sok térségben ilyenkor indulnak el a szezonvégi akciók, csomagajánlatok, amelyekkel jelentős összeget spórolhatunk.

Balaton-felvidék: bor és szüreti hangulat

A tanúhegyek szőlősorai szeptemberben és októberben megtelnek élettel. Badacsonyban például szeptember 12–14-én tartják a Badacsonyi Szüretet, ahol borospincék, helyi ételek és koncertek várják a látogatókat. A környék túraútvonalai – például a Kisfaludy-kilátóhoz vezető ösvény – ilyenkor a legszebbek.

Szállásárak:

Két fő részére egy badacsonyi kétnapos hétvége panzióban vagy 3 csillagos szállodában 100 ezer forintba kerül nagyjából, szálloda 130-150 ezer forint. Vendégházat ennél olcsóbban is bérelhetünk, már 50-60 ezer forinttól is akár.

Őrség: a lassú turizmus hazája

Az Őrségben ősszel minden lassabb: a falusi portákon tökmagolaj illata száll, a szerek között sétálva pedig mintha megállna az idő. A szalafői Pityerszer skanzen egész évben nyitva van, ahol hagyományos házak és kézműves bemutatók várják az érdeklődőket.

Szállásárak:

Kosbor Panzió (Magyarszombatfa) – 33 200 Ft/éj/2 fő-től

Őriszentpéter és Szalafő vendégházai szintén kedvező árakon foglalhatók, 2 éjszakára 70 ezer forinttól eérhetőek, hétköznap ennél is olcsóbb

Mátra: kilátók és hegyi wellness

A Mátra ősszel a túrázók paradicsoma: a Kékestető és a Galya-tető kilátói aranyló panorámát kínálnak. A könnyebb kirándulásra vágyók a mátrafüredi Sástó környékét is bejárhatják. Estére pedig jól esik egy hegyi wellness-szállodában pihenni.

Szállásárak:

Hotel Ózon & Luxury Villas (Mátraháza) – őszi csomagok elérhetők, egy szeptemberi hétvégére 243 544 forintba kerül két főnek félpanziós ellátással.

Lifestyle Hotel Mátra (Mátraháza) – modern wellness, csomagárak dátumtól függnek, de 122 ezer forittól elérhető.

Bükk és Eger: fürdő és bor

Az egerszalóki Saliris Thermal & Spa különleges sódombja nemcsak látványos, hanem a fürdője is kitűnő: felnőtt belépő hétköznap 9 700 Ft, hétvégén 10 800 Ft. Eger belvárosában kulturális programok, a Szépasszony-völgyben pedig borkóstolók teszik teljessé a kiruccanást.

Szállásárak:

Hunguest Saliris Resort (Egerszalók) – őszi csomag 42 000 Ft-tól/fő/éj.

Egri belvárosi panziók: változó árak, általában kedvezőbbek a hotelekhez képest, két főnek két éjszaka 100 ezer forint körül van

Pécs: mediterrán város színes negyedekkel

Ősszel Pécs utcáin kifejezetten kellemes a séta: a belváros kávézói hangulatosak, a Zsolnay Negyedben pedig kézműves programok és kiállítások várnak. Az UNESCO világörökségi ókeresztény sírkamrák különleges élményt nyújtanak.

Szállásárak:

Hotel Arkádia – standard kétágyas szoba 30 ezer –34 ezer Ft/éj.

Napraforgó Wellness Ház & Panzió – szobák 25 ezer –31 ezer Ft között.

Sopron és a Fertő: erdők és kőfejtő

A Lővérek erdői ősszel a legszebbek, a Fertőrákosi Kőfejtő pedig barlangszínházi előadásokkal vár. A belváros szűk utcái és a soproni borászatok szintén tökéletes program egy őszi hétvégére.

Szállásárak:

Hotel Szieszta – őszi csomag 29 ezer Ft/fő/éj-től.

Fagus Hotel Conference & Spa – akciós árak 26 ezer Ft/fő/éj-től.

Debrecen: élményfürdő és nagyvárosi pezsgés

A cívisvárosban a Nagyerdő lombhulló fái között érdemes sétálni, majd az Aquaticum Élményfürdőben lazítani. Belépő: felnőtt 5 500 Ft hétköznap, 6 500 Ft hétvégén. Kulturális élményre vágyóknak ott a Déri Múzeum és a MODEM kortárs kiállításai.

Szállásárak: