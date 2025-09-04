A Ryanair szeptember 4-től minden utasának engedélyez egy nagyobb, ingyenes személyes táskát a fedélzeten, amely 33%-kal nagyobb az eddigi EU-szabványnál.
Indul a roham, le ne maradj: ezek a legjobb őszi belföldi úti célok 2025-ben
A nyári főszezon lezárult, az őszi időszakban csökken a vendégforgalom, és több szálláshely kedvezőbb árakat kínál. Ilyenkor a térségek kevésbé zsúfoltak, a természeti környezet pedig alkalmasabb szabadtéri programokra. Az őszi hónapokban Magyarország számos régiója kínál lehetőséget kikapcsolódásra – borvidékek, túraútvonalak és termálfürdők egyaránt elérhetők. Összegyűjtöttük a 2025-ös szezon legaktuálisabb belföldi ajánlatait, konkrét szállás- és programtippekkel.
Ősszel nemcsak a természet mutatja legszebb arcát, hanem a pihenés is nyugodtabb: kevesebb a turista, rövidebbek a sorok, könnyebb asztalt kapni egy borospincében vagy wellness-szállóban. Ráadásul az árak sok helyen mérséklődnek, így a pénztárcánk is hálás lehet. Az őszi fesztiválok – szüretek, gasztronómiai hétvégék – plusz élményt adnak egy hétvégi kiruccanáshoz.
Az őszi utazások egyik előnye, hogy rugalmasabban tervezhetők: a szálláshelyek nagy része elérhető hétköznapokon is, akár rövidebb időre, akár spontán foglalással. A hőmérséklet kellemesebb, a levegő tisztább, és a természet változatos színei különleges hangulatot adnak a kirándulásoknak. Akár aktív pihenésre, akár csendes feltöltődésre vágyunk, az őszi időszak ideális választás – ráadásul sok térségben ilyenkor indulnak el a szezonvégi akciók, csomagajánlatok, amelyekkel jelentős összeget spórolhatunk.
Balaton-felvidék: bor és szüreti hangulat
A tanúhegyek szőlősorai szeptemberben és októberben megtelnek élettel. Badacsonyban például szeptember 12–14-én tartják a Badacsonyi Szüretet, ahol borospincék, helyi ételek és koncertek várják a látogatókat. A környék túraútvonalai – például a Kisfaludy-kilátóhoz vezető ösvény – ilyenkor a legszebbek.
Szállásárak:
Két fő részére egy badacsonyi kétnapos hétvége panzióban vagy 3 csillagos szállodában 100 ezer forintba kerül nagyjából, szálloda 130-150 ezer forint. Vendégházat ennél olcsóbban is bérelhetünk, már 50-60 ezer forinttól is akár.
Őrség: a lassú turizmus hazája
Az Őrségben ősszel minden lassabb: a falusi portákon tökmagolaj illata száll, a szerek között sétálva pedig mintha megállna az idő. A szalafői Pityerszer skanzen egész évben nyitva van, ahol hagyományos házak és kézműves bemutatók várják az érdeklődőket.
Szállásárak:
- Kosbor Panzió (Magyarszombatfa) – 33 200 Ft/éj/2 fő-től
- Őriszentpéter és Szalafő vendégházai szintén kedvező árakon foglalhatók, 2 éjszakára 70 ezer forinttól eérhetőek, hétköznap ennél is olcsóbb
Mátra: kilátók és hegyi wellness
A Mátra ősszel a túrázók paradicsoma: a Kékestető és a Galya-tető kilátói aranyló panorámát kínálnak. A könnyebb kirándulásra vágyók a mátrafüredi Sástó környékét is bejárhatják. Estére pedig jól esik egy hegyi wellness-szállodában pihenni.
Szállásárak:
- Hotel Ózon & Luxury Villas (Mátraháza) – őszi csomagok elérhetők, egy szeptemberi hétvégére 243 544 forintba kerül két főnek félpanziós ellátással.
- Lifestyle Hotel Mátra (Mátraháza) – modern wellness, csomagárak dátumtól függnek, de 122 ezer forittól elérhető.
Bükk és Eger: fürdő és bor
Az egerszalóki Saliris Thermal & Spa különleges sódombja nemcsak látványos, hanem a fürdője is kitűnő: felnőtt belépő hétköznap 9 700 Ft, hétvégén 10 800 Ft. Eger belvárosában kulturális programok, a Szépasszony-völgyben pedig borkóstolók teszik teljessé a kiruccanást.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Szállásárak:
- Hunguest Saliris Resort (Egerszalók) – őszi csomag 42 000 Ft-tól/fő/éj.
- Egri belvárosi panziók: változó árak, általában kedvezőbbek a hotelekhez képest, két főnek két éjszaka 100 ezer forint körül van
Pécs: mediterrán város színes negyedekkel
Ősszel Pécs utcáin kifejezetten kellemes a séta: a belváros kávézói hangulatosak, a Zsolnay Negyedben pedig kézműves programok és kiállítások várnak. Az UNESCO világörökségi ókeresztény sírkamrák különleges élményt nyújtanak.
Szállásárak:
- Hotel Arkádia – standard kétágyas szoba 30 ezer –34 ezer Ft/éj.
- Napraforgó Wellness Ház & Panzió – szobák 25 ezer –31 ezer Ft között.
Sopron és a Fertő: erdők és kőfejtő
A Lővérek erdői ősszel a legszebbek, a Fertőrákosi Kőfejtő pedig barlangszínházi előadásokkal vár. A belváros szűk utcái és a soproni borászatok szintén tökéletes program egy őszi hétvégére.
Szállásárak:
- Hotel Szieszta – őszi csomag 29 ezer Ft/fő/éj-től.
- Fagus Hotel Conference & Spa – akciós árak 26 ezer Ft/fő/éj-től.
Debrecen: élményfürdő és nagyvárosi pezsgés
A cívisvárosban a Nagyerdő lombhulló fái között érdemes sétálni, majd az Aquaticum Élményfürdőben lazítani. Belépő: felnőtt 5 500 Ft hétköznap, 6 500 Ft hétvégén. Kulturális élményre vágyóknak ott a Déri Múzeum és a MODEM kortárs kiállításai.
Szállásárak:
- Aquaticum Debrecen Thermal & Wellness Hotel – kb. 78 000 Ft/éj két főre.
- A belvárosi paniók 60-80 ezer forintba kerülnek 2 főnek 2 éjszakára
A Pénzcentrum 2025. szeptember 4.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Lezárultak a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) fórumai, ahol a fővárosiak beleszólhattak az éjszakai közösségi közlekedés megújításába.
A turizmus dinamikus bővülése nemcsak lehetőségeket, hanem gazdasági kihívásokat is teremt.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 2.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Belügyminisztérium az ingázókat szeretné segíteni azzal, hogy bekerüljenek az adatbázisba. A rendelettervezet ma jelent meg.
Durva kockázati tényezőket jelent a túl magas látogatószám, a turizmus szezonalitása és intenzitása. De meddig maradhat így?
A Pénzcentrum 2025. szeptember 1.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Ezt a szigetet választották a világ legszebb helyének: vízesések, vulkánok és titkos öblök várnak itt
A búvárok gyakran a sziget északi részére látogatnak, hogy manta rájákkal, zátonyokkal és teknősökkel úszhassanak.
Számos szakma kínál lehetőséget a világjárásra fizetés mellett, csak tudni kell megfelelően választani.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 31.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Továbbra is megnövelt kapacitással és többletszolgáltatásokkal készül a MÁV-csoport szeptember 1-je és 21-e között a balatoni utószezonra.
Londont és Párizst egy hosszú hétvége alatt is fel lehet fedezni, akár négy nap alatt, két-két napot szánva mindkét városra.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 30.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Nagycsaládosok utazási kedvezménye: így igényelhető nagycsaládos utazási kedvezmény, mutatjuk, mennyi a nagycsaládos kedvezmény mértéke, kinek jár az ingyenes utazás.
Kezdődik az iskola – szeptember elsejétől sűrűbben indulnak a BKK járatai
Napok kérdése, és bezár több fővárosi fürdő is, mutatjuk, melyek maradnak továbbra is nyitva.
Egy cheshire-i étterem különleges vízmenüvel bővítette kínálatát, ahol a vendégek akár 19 fontos (kb. 8700 Ft) prémium vizek közül is választhatnak.
Egyre több helyen lehet záporra, zivatarra számítani, az egész országra kiadták a figyelmeztetést.
-
Ezért éri meg az elektronikus fizetés: megszólaltak a magyar vállalkozók - videó
Az elektronikus fizetési lehetőségek biztosítása ma már nem csupán opció, hanem a sikeres vállalkozás alapfeltétele.
-
Biztonság és kiszámítható hozam a műtárgypiacon (x)
A műkereskedelem egyre inkább felértékelődik a befektetők körében, hiszen stabil hozamot és megbízható menedéket kínál a gazdasági ingadozások idején.
-
Szeptemberben is SPAR Kupon Kánaán! (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást! Gyűjtsd be 2025. szeptember 1. és 3. között a SPAR kuponokat!