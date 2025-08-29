Vége a pancsolásnak – ezek a fővárosi fürdők hamarosan eltűnnek a térképről

Szeptember 1-től indul az Otthon Start program, de a fővárosi földhivatalok egy hétig zárva tartanak.
Hamarosan véget ér a nyári fürdőszezon Budapesten: a Római és a Pünkösdfürdői strand, valamint a Duna-parti szabadstrand is bezár. Egyes helyeknél felújítás miatt akár évekig sem lehet majd fürdőzni, de a legtöbb fürdő továbbra is várja a vendégeket, kedvezményekkel és különleges programokkal, írja a Termál Online.
A nyár utolsó napjaiban több budapesti strand is bezárja kapuit: a Római és a Pünkösdfürdői strand csak a szezon végéig, augusztus 31-ig várja a fürdőzőket. Mindkét helyen reggel 9-től este 19 óráig lehet még pancsolni.
A Pünkösdfürdői Strand idén 90 éves. A jubileum alkalmából augusztus 30-án nyárzáró retro bulit tartanak: lesz retro ajándék, gyermekprogram, NERF- és vízipisztolypálya, fúvóskoncert, lángosevő és táncverseny.
A Palatinus Strand medencéi közül a kültéri hullámmedence, strandmedence, kültéri termálmedencék és csúszdák a héten már csak ideiglenesen lesznek nyitva, a fedett rész azonban egész évben üzemel.
Szintén augusztus végéig látogatható a frissen megnyílt Duna-fürdő, a XI. kerületi Árasztó-part szabadstrand, melynek vizét a hatóságok kiválónak minősítették.
A Gellért fürdő viszont októbertől három évre bezár a felújítás miatt,
így a turisták és budapesti vendégek hosszú ideig kénytelenek lesznek más fürdőket választani.
Szerencsére a fővárosi fürdők többsége továbbra is nyitva tart. Maradnak az eddig bevezetett kedvezmények: a diákok 50–80%-os, a felnőttek és nyugdíjasok pedig több kedvezményes belépőt is igénybe vehetnek. Emellett szeptember végéig minden nap egy fürdő hosszabbított nyitvatartással, 22 óráig várja a vendégeket.
