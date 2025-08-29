2025. augusztus 29. péntek Beatrix, Erna
fiatal nő csukott szemmel relaxál egy gyógyfürdő pezsgőfürdőjében ülve, a háttérben a hidromasszázs fúvókákkal.
Utazás

Vége a pancsolásnak – ezek a fővárosi fürdők hamarosan eltűnnek a térképről

Pénzcentrum
2025. augusztus 29. 14:02

Hamarosan véget ér a nyári fürdőszezon Budapesten: a Római és a Pünkösdfürdői strand, valamint a Duna-parti szabadstrand is bezár. Egyes helyeknél felújítás miatt akár évekig sem lehet majd fürdőzni, de a legtöbb fürdő továbbra is várja a vendégeket, kedvezményekkel és különleges programokkal, írja a Termál Online.

A nyár utolsó napjaiban több budapesti strand is bezárja kapuit: a Római és a Pünkösdfürdői strand csak a szezon végéig, augusztus 31-ig várja a fürdőzőket. Mindkét helyen reggel 9-től este 19 óráig lehet még pancsolni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Pünkösdfürdői Strand idén 90 éves. A jubileum alkalmából augusztus 30-án nyárzáró retro bulit tartanak: lesz retro ajándék, gyermekprogram, NERF- és vízipisztolypálya, fúvóskoncert, lángosevő és táncverseny.

Kapcsolódó cikkeink:

A Palatinus Strand medencéi közül a kültéri hullámmedence, strandmedence, kültéri termálmedencék és csúszdák a héten már csak ideiglenesen lesznek nyitva, a fedett rész azonban egész évben üzemel.

Szintén augusztus végéig látogatható a frissen megnyílt Duna-fürdő, a XI. kerületi Árasztó-part szabadstrand, melynek vizét a hatóságok kiválónak minősítették.

A Gellért fürdő viszont októbertől három évre bezár a felújítás miatt,

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

így a turisták és budapesti vendégek hosszú ideig kénytelenek lesznek más fürdőket választani.

Szerencsére a fővárosi fürdők többsége továbbra is nyitva tart. Maradnak az eddig bevezetett kedvezmények: a diákok 50–80%-os, a felnőttek és nyugdíjasok pedig több kedvezményes belépőt is igénybe vehetnek. Emellett szeptember végéig minden nap egy fürdő hosszabbított nyitvatartással, 22 óráig várja a vendégeket.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #Budapest #strand #fürdő #bezár #augusztus

