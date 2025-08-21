2025. augusztus 21. csütörtök Sámuel, Hajna
Drying lake effect of extreme weather and heating wave on summer, Climate change and Drought impact
Egyszerűen kiapad a népszerű magyar tó? Ennek a fele se tréfa, óriási a baj

Telex
2025. augusztus 21. 08:30

A Palatinus-tó vízszintje egyre kisebb, és a folyamatos szennyeződés is gondot okoz. A szakemberek szerint komoly aggodalomra egyelőre nincs ok.

Nagyjából egy méterrel lett kisebb a "dorogi tónak" is nevezett Palatinus-tó vízszintje az elmúlt időszakban, de állítólag mégsincs ok az aggodalomra - erről ír a Telex. A tavat az esztergomi önkormányzat gondozza, az egyik legtisztább vizű tónak szokás nevezni hazánkban.

Az aszály miatt megjött vízálláscsökkenés azonban a vízminőségre is hatással lehet. A fürdőzők olajos szennyeződést visznek a tóba, leginkább a bőrről lejövő naptej marad fenn a víz felszínén. Az alacsonyabb vízállás miatt azonban ez a "felső réteg" nehezebben tud távozni, ez okozza a vízminőség romlását. 

A vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya a lapnak azt írta, hogy a tavat rendszeresen vizsgálják többek között az E. coli, Enterococcus és cianobaktériumok jelenlétével kapcsolatban. Az utolsó vizsgálatot épp most végezték, és ezek alapján a vízminőség megfelelő. 
Címlapkép: Getty Images
