Ezek a vendégek ki vannak tiltva a Rudas és a Széchenyi Gyógyfürdőből: mi történt?

A Rudas fürdő 2025 nyarán több lényeges változást vezet be: a 14 év alatti gyermekek nem látogathatják az intézményt, ezzel szigorítva a belépési feltételeket. Hasonló korlátozást vezet be a Széchenyi Gyógyfürdő is, ahol augusztus 1-jétől zárják ki a fiatalabb korosztályt. Az új szabályozások jelentősen alakítják a hazai fürdők nyári működését és látogatói körét.

A Rudas fürdő több fontos változást jelentett be a 2025-ös nyári szezonra, amelyek az intézmény látogatási rendjét, szolgáltatásait és a belépés feltételeit is érintik. A fürdő közleménye szerint 14 éves kor alatt nem látogatható az intézmény, tehát gyermekek kizárásra kerülnek a szolgáltatásokból. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A Széchenyi Gyógyfürdőben is hasonló intézkedést vezetnek be, oda 2025. augusztus 1-jétől nem mehetnek be a 14 évnél fiatalabbak - írja a 24.hu.

