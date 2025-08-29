2025. augusztus 29. péntek Beatrix, Erna
29 °C Budapest
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 29.)
Utazás

Pénzcentrum
2025. augusztus 29. 07:45

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2025. augusztus 29., péntek.

Névnap

Beatrix, Erna

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 396.69 Ft
CHF: 423.74 Ft
GBP: 459.2 Ft
USD: 340.12 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 29780 Ft
MOL: 2950 Ft
RICHTER: 10490 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.08.30: Többnyire erősen felhős lesz az ég, de eleinte keleten, illetve a Dunántúlon lehet kevesebb felhő, és több-kevesebb napsütés. Többfelé, akár több hullámban valószínű eső, zápor, zivatar. Kezdetben a déli, délnyugati, majd az északnyugatira, nyugatira forduló szelet kísérhetik élénk, olykor erős lökések. Zivatarok környezetében is előfordulhatnak erős, viharos lökések. A minimum többnyire 16, 23 fok között valószínű, de keleten a hidegre hajlamos helyeken hűvösebb lehet a hajnal. A csúcshőmérséklet általában 24, 30 fok között, de a tartósan borult, csapadékos tájakon 24 fok alatt, a keleti határszélen 30 fok felett alakul.

2025.08.31: A középső és keleti tájakon erősen felhős vagy borult lesz az ég, a Nyugat-Dunántúlon viszont szakadozott lesz a felhőzet, ott többórás napsütés várható. Délután nyugat felől egyre többfelé csökken a felhőzet. A Dunától keletre és a Dunántúl keleti felén több helyen várható eső, zápor, zivatar. A nap első felében nagyobb a csapadék esélye. Az északnyugati, nyugati szelet helyenként élénk lökések kísérik. A minimum- 15, 20, a maximum-hőmérséklet 24, 30 fok között alakul.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Habár fronthatással nem kell számolni, a több fokos melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2025.08.28)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
