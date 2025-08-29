Az euró hét órakor 396,73 forinton állt, alacsonyabban a szerda esti 396,86 forintnál.
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 29.)
Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2025. augusztus 29., péntek.
Névnap
Beatrix, Erna
Friss hírek
- Működik a legális hiteltrükk az Otthon Startnál is: így lehet akár 20%-ot faragni a törlesztőrészleten
- Így üldözik el láthatatlanul munkahelyükről a magyar dolgozókat: óriási a felháborodás
- Feltétlenül látogasd meg ezt a várost idén ősszel: egy hétvége olcsóbb itt, mint egy budapesti vacsora
- Hiába az Otthon Start, csúnya lakáskatasztrófa elé néz Magyarország: ezen a hitel aligha fog segíteni
- Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
- Itt a friss árlista: ennyibe kerül a magánbölcsőde 2025 őszén, emelkedtek a családi bölcsőde árak
Deviza árfolyam
EUR: 396.69 Ft
CHF: 423.74 Ft
GBP: 459.2 Ft
USD: 340.12 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 29780 Ft
MOL: 2950 Ft
RICHTER: 10490 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.08.30: Többnyire erősen felhős lesz az ég, de eleinte keleten, illetve a Dunántúlon lehet kevesebb felhő, és több-kevesebb napsütés. Többfelé, akár több hullámban valószínű eső, zápor, zivatar. Kezdetben a déli, délnyugati, majd az északnyugatira, nyugatira forduló szelet kísérhetik élénk, olykor erős lökések. Zivatarok környezetében is előfordulhatnak erős, viharos lökések. A minimum többnyire 16, 23 fok között valószínű, de keleten a hidegre hajlamos helyeken hűvösebb lehet a hajnal. A csúcshőmérséklet általában 24, 30 fok között, de a tartósan borult, csapadékos tájakon 24 fok alatt, a keleti határszélen 30 fok felett alakul.
2025.08.31: A középső és keleti tájakon erősen felhős vagy borult lesz az ég, a Nyugat-Dunántúlon viszont szakadozott lesz a felhőzet, ott többórás napsütés várható. Délután nyugat felől egyre többfelé csökken a felhőzet. A Dunától keletre és a Dunántúl keleti felén több helyen várható eső, zápor, zivatar. A nap első felében nagyobb a csapadék esélye. Az északnyugati, nyugati szelet helyenként élénk lökések kísérik. A minimum- 15, 20, a maximum-hőmérséklet 24, 30 fok között alakul.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Habár fronthatással nem kell számolni, a több fokos melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2025.08.28)
Szaharai por, hőség és záporok kísérik a pénteket – több vármegyére figyelmeztetést adott ki a HungaroMet.
Felsővezetékszakadás miatt teljesen leállt a vonatforgalom a Déli pályaudvaron csütörtök délután.
Feltétlenül látogasd meg ezt a várost idén ősszel: egy hétvége olcsóbb itt, mint egy budapesti vacsora
Ha van város, amely szeptemberben, októberben igazán életre kel, az ez.
A Közel-Kelet konfliktusa továbbra is a repülőjárat-törlések és-késések fő mozgatórugója – derül ki egy új jelentésből.
Villámakcióval rukkolt elő a Ryanair: a légitársaság 2025. augusztus 28-ig rendkívül kedvező árú repülőjegyeket kínál Budapest indulással.
A trend lényege, hogy az utasok minimális vagy nulla csomaggal szállnak fel a gépre.
Egy új tanulmány szerint India a legveszélyesebb ország a szelfikészítés szempontjából.
Egy új rendelet megakadályozza a zöldterületek és a strandok magánkézbe kerülését, visszaszorítja a vízparti beépítéseket, növeli a természetes partszakaszok hosszát.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 28.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A közlekedési vállalat tájékoztatása szerint hamarosan megkezdődik az automaták megújítása.
Veszedelmes időjárási jelenségre figyelmzetet a HungaroMet: hamarosan megérkezik, erre kell készülni
Az előző hullámzó front áthaladásakor főként az északkeleti és északnyugati határ menti területek kaptak az égi áldásból.
Ukrajnába csak akkor mennek vissza, ha véget ér a háború (vagy legalább tűzszünetet sikerül elérni), az izraeli járatok azonban most biztonságosak.
Új információkat közöltek a Gödöllő–Budapest (H8) és Csömör–Budapest (H9) HÉV-vonalak tervezett fejlesztéséről.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 27.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A kánikula pénteken tetőzhet, amikor a csütörtöki 35 fok után akár 38 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.
Így rabolnak ki pillanatok alatt Budapest szívében: ezek a zsiványok legnagyobb trükkjei, vigyázz velük
Ősszel is rengetegen vágnak neki Európa nagyvárosainak, ám a zsúfolt terek, a tömegközlekedés és a népszerű turistalátványosságok a zsebtolvajok fő vadászterületei.
Melegebb légtömegek érkeznek Magyarországra, ami fokozatosan kiterjedő kánikulát hoz, de a hétvégén átmeneti lehűlés is várható.
Budapest Főváros Kormányhivatala újabb, a lehető legtöbb BKV-autóbuszt érintő, átfogó műszaki ellenőrzést rendelt el, miután több busz is kigyulladt.
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
