Ukrajnába csak akkor mennek vissza, ha véget ér a háború (vagy legalább tűzszünetet sikerül elérni), az izraeli járatok azonban most biztonságosak.
Veszedelmes időjárási jelenségre figyelmzetet a HungaroMet: hamarosan megérkezik, erre kell készülni
Holnap a délies szelet nagy területen élénk, erős, sőt néhol az Észak-Dunántúlon viharos lökések is kísérhetik - figyelmeztet a HungaroMet a Facebookon.
Az előző hullámzó front áthaladásakor főként az északkeleti és északnyugati határ menti területek kaptak az égi áldásból , azonban pár nap alatt is sokat száradt a föld felső rétege.
Holnap a délies szelet nagy területen élénk, erős, sőt néhol az Észak-Dunántúlon viharos lökések is kísérik. Ahol szárazabb a talaj, ott előfordulhatnak poros fuvallatok.
A közlekedésben résztvevők akár átmeneti látásromlást is tapasztalhatnak - hívták fel a figyelmet
Így rabolnak ki pillanatok alatt Budapest szívében: ezek a zsiványok legnagyobb trükkjei, vigyázz velük
Ősszel is rengetegen vágnak neki Európa nagyvárosainak, ám a zsúfolt terek, a tömegközlekedés és a népszerű turistalátványosságok a zsebtolvajok fő vadászterületei.
Melegebb légtömegek érkeznek Magyarországra, ami fokozatosan kiterjedő kánikulát hoz, de a hétvégén átmeneti lehűlés is várható.
Budapest Főváros Kormányhivatala újabb, a lehető legtöbb BKV-autóbuszt érintő, átfogó műszaki ellenőrzést rendelt el, miután több busz is kigyulladt.
Idén szeptember 1-től életbe lépnek a tavaly év végén bejelentett, digitális SZÉP kártyára vonatkozó szabályok.
Ma reggel elindult a 274-es Csobajbusz, Budapest első igényvezérelt járata, amely a cinkotai HÉV-állomást köti össze a XVI. kerületi Csobaj-bánya térségével.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 26.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Csömörön egy pitbull terrier rátámadt egy fiatal férfira és kutyájára, mindketten súlyos sérüléseket szenvedtek.
Hétfőn a hűvös reggelt követően napközben napos idő várható gomolyfelhőkkel. Csapadék nem várható. A nyugatias szelet élénk lökések kísérhetik.
Az európai turizmus újra növekedési pályára állt, de a szektor előtt továbbra is komoly kihívások állnak.
Utolsókat rúgja a nyár, de jövő héten még visszatér a kánikula: ezen a napon búghatnak fel újra a klímák
Kedden már akár 31 fok is lehet, de csütörtökre ér ide az igazi tikkasztó hőség.
Az iskolakezdés és a munka már a küszöbön, de mielőtt teljesen elmerülnénk az őszben, miért ne zárnánk le a nyarat egy utolsó pihentető hétvégével?
A hőhullámok, erdőtüzek okozta kiesés miatt a külföldi utazások költségei az egekbe szöknek, ezért egyre kevesebben engedhetik majd meg maguknak azokat.
Pár napos őszi kiruccanás? Ez a 10 európai úti cél csodálatos ősszel is: ide érdemes még idén elutazni
Az ősz tökéletes időszak azokhoz az utazásokhoz, ahol a természetjáráson és a gasztronómiai kalandokon van a hangsúly.
A munkálatok idején az utasok közlekedését budapesti átszálló pontok segítségével szervezi meg a MÁV.
A fejlesztések a MÁV-csoport, a Budapesti Közlekedési Központ, valamint Üröm, Pilisborosjenő és Solymár település együttműködésében valósulnak meg.
