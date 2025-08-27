Veszedelmes időjárási jelenségre figyelmzetet a HungaroMet: hamarosan megérkezik, erre kell készülni

Holnap a délies szelet nagy területen élénk, erős, sőt néhol az Észak-Dunántúlon viharos lökések is kísérhetik - figyelmeztet a HungaroMet a Facebookon.

Az előző hullámzó front áthaladásakor főként az északkeleti és északnyugati határ menti területek kaptak az égi áldásból , azonban pár nap alatt is sokat száradt a föld felső rétege.

Holnap a délies szelet nagy területen élénk, erős, sőt néhol az Észak-Dunántúlon viharos lökések is kísérik. Ahol szárazabb a talaj, ott előfordulhatnak poros fuvallatok.

A közlekedésben résztvevők akár átmeneti látásromlást is tapasztalhatnak - hívták fel a figyelmet