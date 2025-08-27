2025. augusztus 27. szerda Gáspár
31 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Close up of dirty car by calima. Dust storm from Sahara desert in Torrox Costa, Andalusia
Utazás

Veszedelmes időjárási jelenségre figyelmzetet a HungaroMet: hamarosan megérkezik, erre kell készülni

Pénzcentrum
2025. augusztus 27. 13:45

Holnap a délies szelet nagy területen élénk, erős, sőt néhol az Észak-Dunántúlon viharos lökések is kísérhetik - figyelmeztet a HungaroMet a Facebookon.

Az előző hullámzó front áthaladásakor főként az északkeleti és északnyugati határ menti területek kaptak az égi áldásból , azonban pár nap alatt is sokat száradt a föld felső rétege.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Holnap a délies szelet nagy területen élénk, erős, sőt néhol az Észak-Dunántúlon viharos lökések is kísérik. Ahol szárazabb a talaj, ott előfordulhatnak poros fuvallatok.

A közlekedésben résztvevők akár átmeneti látásromlást is tapasztalhatnak - hívták fel a figyelmet
Címlapkép: Getty Images
#riasztás #utazás #közlekedés #időjárás #veszély #hungaromet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:44
14:30
14:16
14:01
13:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 27.
Megszólalt a Wizz Air vezére: fókuszt vált a légitársaság, ezeket a járatokat vastagon érinti
2025. augusztus 27.
Fájó hiánnyal indul a 2025/2026-os tanév: félresikerült a reform, ezt a szülők is érezni fogják
2025. augusztus 27.
Degeszre keresik magukat Magyarország sztártanárai: a nagy pénzekhez ennyi is elég
2025. augusztus 26.
Így rabolnak ki pillanatok alatt Budapest szívében: ezek a zsiványok legnagyobb trükkjei, vigyázz velük
2025. augusztus 26.
Küszöbön az eddigi legnagyobb foglalkoztatási válság Magyarországon: megindult a lavina
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 27. szerda
Gáspár
35. hét
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Megszületett a rangsor: ez a város lett Magyarország történelmi fővárosa
2
1 hete
Hoppá! Itt a drámai fordulat az időjárásban: mégis elmossa a vihar augusztus 20-át Budapesten?
3
1 hete
Lesz tűzijáték augusztus 20-án 2025-ben? Itt vannak a tűzijáték budapesti és vidéki időpontjai, balatoni helyszínei
4
2 hete
Rém értékes papír lapul rengeteg magyar fiókban: sokan nem is tudják, mennyire sokat is ér valójában
5
2 hete
Óriási a gond a Balaton vizével: most közölték a szakemberek, erről mindenkinek tudnia kell
PÉNZÜGYI KISOKOS
Munkanélküli
Munkanélküli: átmenetileg távol volt

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 27. 14:30
Hivatalos! Megvan a dátum, mikor dobják piacra az iPhone 17-et
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 27. 13:45
Minden, amit a válogatott újoncairól tudni kell: ki az a Molnár Zsombor, Tóth Barna, Lukács Dániel, Ötvös Bence?
Agrárszektor  |  2025. augusztus 27. 13:27
Díjazták az agrárium legjobbjait Magyarországon: mutatjuk, kik győztek