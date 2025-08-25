Hétfőn a hűvös reggelt követően napközben napos idő várható gomolyfelhőkkel. Csapadék nem várható. A nyugatias szelet élénk lökések kísérhetik.
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 25.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2025. augusztus 25., hétfő.
Névnap
Lajos, Patrícia
Friss hírek
- Luxus lett a nyaralás a magyaroknak: miért ennyire drága bárhova elutazni 2025-ben?
- Egyre nagyobb divat a magyarok körében ezt a levest fogyasztani: nem feltétlenül egészséges
- Ne temessük még a nyarat: így utazhatsz fillérekért augusztus utolsó hétvégéjén
- Sokaknak mélyen a zsebbe kell nyúlni ősztől: durva számlák várnak a családokra
- F1 holland nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Hollandia, Zandvoort helyszínen
- Utolsókat rúgja a nyár, de jövő héten még visszatér a kánikula: ezen a napon búghatnak fel újra a klímák
Deviza árfolyam
EUR: 395.79 Ft
CHF: 421.03 Ft
GBP: 456.91 Ft
USD: 338.22 Ft
Hatoslottó
A sorsolás dátuma: 2025. augusztus 17.
A Hatoslottó nyerőszámai a 33. héten emelkedő számsorrendben a következők:
5, 15, 29, 33, 37, 44
Ezen a héten 1 telitalálat volt.
6-os találat: 1 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 42 db
4-es találat: 2007 db
3-as találat: 33254 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 30720 Ft
MOL: 2950 Ft
RICHTER: 10690 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.08.26: Fátyol- és gomolyfelhők mellett többnyire napos időre számíthatunk. Csapadék nem várható. A délnyugati szél többfelé megélénkül. A hőmérséklet hajnalban többnyire 6, 11 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb, a vízpartokon, magasabban fekvő helyeken magasabb értékek is lehetnek. Délután 25, 31 fokra számíthatunk.
2025.08.27: Napos, csapadékmentes időre, többnyire kevés felhőre van kilátás. A déli, délnyugati szél sokfelé megélénkül. Hajnalban általában 10, 17 fok várható, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb értékek valószínűek. Délután 27, 33 fok valószínű.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Frontátvonulás nem nehezíti a mindennapjainkat, de a magasban hidegebb levegő áramlik a Kárpát-medence fölé, ezért a frontérzékenyek hidegfront jellegű változásokat tapasztalhatnak. Ilyen változás lehet a fejfájás, migrén, nehézkes gondolkodás, vérnyomás csökkenése. (2025.08.24)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
