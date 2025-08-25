2025. augusztus 25. hétfő Lajos, Patrícia
21 °C Budapest
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 25.)
Utazás

Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 25.)

Pénzcentrum
2025. augusztus 25. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2025. augusztus 25., hétfő.

Névnap

Lajos, Patrícia

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 395.79 Ft
CHF: 421.03 Ft
GBP: 456.91 Ft
USD: 338.22 Ft

Hatoslottó

A sorsolás dátuma: 2025. augusztus 17.
A Hatoslottó nyerőszámai a 33. héten emelkedő számsorrendben a következők:
5, 15, 29, 33, 37, 44

Ezen a héten 1 telitalálat volt.
6-os találat: 1 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 42 db
4-es találat: 2007 db
3-as találat: 33254 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 30720 Ft
MOL: 2950 Ft
RICHTER: 10690 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.08.26: Fátyol- és gomolyfelhők mellett többnyire napos időre számíthatunk. Csapadék nem várható. A délnyugati szél többfelé megélénkül. A hőmérséklet hajnalban többnyire 6, 11 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb, a vízpartokon, magasabban fekvő helyeken magasabb értékek is lehetnek. Délután 25, 31 fokra számíthatunk.

2025.08.27: Napos, csapadékmentes időre, többnyire kevés felhőre van kilátás. A déli, délnyugati szél sokfelé megélénkül. Hajnalban általában 10, 17 fok várható, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb értékek valószínűek. Délután 27, 33 fok valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Frontátvonulás nem nehezíti a mindennapjainkat, de a magasban hidegebb levegő áramlik a Kárpát-medence fölé, ezért a frontérzékenyek hidegfront jellegű változásokat tapasztalhatnak. Ilyen változás lehet a fejfájás, migrén, nehézkes gondolkodás, vérnyomás csökkenése. (2025.08.24)

Akciók

07:49
07:45
07:36
07:16
05:35
2025. augusztus 25.
1
7 napja
