Gyönyörű érett pár pihen a pezsgőfürdőben, pezsgőt iszogatva, élvezve a romantikus wellness hétvégét a fürdőben. A Valentin-nap koncepciója.
Utazás

Ne temessük még a nyarat: így utazhatsz fillérekért augusztus utolsó hétvégéjén

Pénzcentrum
2025. augusztus 24. 13:05

Az iskolakezdés és a munka már a küszöbön, de mielőtt teljesen elmerülnénk az őszben, miért ne zárnánk le a nyarat egy utolsó pihentető hétvégével? Ha szeretnél feltöltődni, városnézni vagy wellnesselni, most konkrét, még elérhető ajánlatokat hoztunk belföldről és közeli nagyvárosokból.

Az augusztus utolsó hete Magyarországon hűvösebb időt ígér, mint a hónap korábbi része. A nappali hőmérsékletek 26–28 °C körül alakulnak, míg az éjszakák hűvösebbek lesznek, 12–15 °C-ra is lehűlhet a levegő. Bár még lesznek napos időszakok, egyre gyakoribbá válnak a borongósabb, esős napok is. Ha szabadtéri programot tervezel, érdemes esernyőt hozni, és rétegesen öltözködni, hogy alkalmazkodni tudj az időjárás változásaihoz.

Belföldi wellness ajánlatok augusztus utolsó hétvégéjére

Ha a pihenést választod, számos wellness szálloda kínál last minute csomagokat.

  • Az Aquaworld Resort Budapest például 2 éjszakás csomagot kínál 2 fő részére, félpanziós ellátással és wellness használattal, 84 000 Ft-ért. A csomag tartalmazza a pénteki ABBA Show-t és a szombati Passion Show-t is, így nemcsak pihenhetsz, hanem szórakozhatsz is.
  • A Hotel Honti Visegrád szintén vonzó ajánlatokkal várja a vendégeket. Félpanziós csomagjaik 46 508 Ft-tól elérhetők, de reggelis csomagok is vannak 32 825 Ft-tól. A szálloda wellness részlege és panorámás elhelyezkedése ideális helyszínt biztosít a nyár utolsó hétvégéjére.3
  • Hotel Azúr, Siófok A Balaton partján fekvő népszerű szálloda 2 fő részére kínál 2 éjszakás félpanziós csomagot 87 900 Ft-ért. A wellness részleg korlátlan használata mellett a vendégek ősparkos környezetben pihenhetnek, közvetlenül a vízparton.
  • Hotel Piroska, Bük A nyugat-dunántúli fürdővárosban található szálloda 2 fő részére kínál 2 éjszakás félpanziós csomagot 79 900 Ft-ért. A csomag tartalmaz wellness használatot, masszázskupont és kerékpárbérlést is.
  • Tündérkert Hotel, Noszvaj A mesés környezetben fekvő szálloda 2 fő részére kínál 2 éjszakás félpanziós csomagot 49 900 Ft-ért. A csomag része a Fürdőház korlátlan használata és egy kastélylátogatás is.
  • Hotel Szent István, Eger A történelmi városban található szálloda 2 fő részére kínál 2 éjszakás félpanziós csomagot 93 316 Ft-ért. A szállás egy parkosított zöld területen fekszik, közel az egri várhoz, és éttermi kedvezményt is biztosít.
  • Hunguest Hotel Gyula A gyulai Várfürdő szomszédságában elhelyezkedő szálloda 2 fő részére kínál 2 éjszakás félpanziós csomagot fürdőbelépővel 130 000 Ft-tól, illetve all inclusive ellátással 156 000 Ft-tól.
  • AquaMed Hotel, Harkány A Dél-Dunántúl egyik legismertebb fürdővárosában található szálloda mediterrán hangulatú környezetben kínál wellness szolgáltatásokat. Az ajánlatok ára 2 fő részére 2 éjszakára 74 900 Ft-tól indul.

Drágább lett a pihenés — de még mindig van rá kereslet

Aki 2025-ben belföldi nyaralást tervez, annak mélyebben kell a pénztárcájába nyúlnia. A szálláshelyek árai országosan 5–10%-kal emelkedtek az előző évhez képest, főként az infláció, a rezsiköltségek és a munkaerőhiány miatt. Egy átlagos egyhetes családi nyaralás 300–500 ezer forintba is kerülhet, ami sokakat az önellátó apartmanok vagy kempingek felé terel.

Ennek ellenére a kereslet nem csökkent, sőt, a vendégéjszakák száma országosan nőtt. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb, júniusi számai szerint a vendégéjszakák száma nőtt idén nyáron, legalábbis az elején, a júliusi adatokra még szeptember 3-ig kell várni. És mivel az időjárás nem a megszokott arcát mutatta, a kánikula visszafogott volt, lehetnek érdekességek.

A hivatalos közlés szerint belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest Szegeden és térségében nőtt a legnagyobb mértékben (18%-kal), és egyedül a Mátra–Bükk turisztikai térségben csökkent (1,5%-kal). A Balatonnál 1,7%-kal nagyobb, Budapesten 1,2%-kal kisebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma. Erről részletesen itt írtunk:

Címlapkép: Getty Images
#utazás #szálloda #wellness #hotel #csomag #augusztus #szállodák #száma

