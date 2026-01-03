A Pénzcentrum 2026. január 3.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Nincs még vége a télnek: több megyében is kopogtathat ma a havazás, itt kell számítani rá
Az ország déli-, majd középső részében is lehet havazásra számítani ma, a felhőzet ennek ellenére több helyen felszakadozhat - áll az előrejelzésben.
Országszerte borult lesz az ég, majd reggel észak, északnyugat felől csökken a felhőzet, sokfelé kisüt a nap, csak a Nyugat-, Délnyugat-Dunántúlon maradhatnak tartósan felhős tájak - ezt írja előrejelzésében a met.hu.
A délelőtti órákban az ország déli felén fordulhat elő havazás, havas eső, eső, illetve még reggel, kora délelőtt északnyugaton és a középső országrészben is lehet néhol havazás. Estétől nyugat, délnyugat felől ismét felhősödés kezdődik, és a Dunántúlon, a Duna vonalában újból előfordulhat havas eső, havazás. Északkeleten időnként megerősödik a nyugati, északnyugati szél. A hőmérséklet kora délután 0 és +5, késő este -4 és +1 fok között alakul.
A te bankszámládat is durván megcsapolták az ünnepek? Ne aggódj, nem fogsz éhezni: 5+1 kipróbált receptünkkel megmutatjuk, hogyan vészeld át a következő fizetésnapig.
Magyarország északi felén pár órára kisüthet a nap szombaton, de a nap második felében újra mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet.
Mikor van telihold 2026-ban? Itt a teljes hold naptár: mutatjuk, mikor lesz szuperhold, lesz-e vörös hold és kék hold idén
Az idei évi holdnaptár megmutatja mikor lesz 2026-ban telihold és azt is eláruljuk, mikor várható szuperhold, lesz-e kék hold vagy vörös hold ebben az évben.
Vízkereszt 2026-ban is január 6-án lesz: ez az egyik legfontosabb katolikus ünnepnap. Cikkünkből kiderül, mi a vízkereszt jelentése és munkaszüneti nap, vagy parancsolt ünnep ez...
A tűzijátékok miatt 5 melléképület, 3 hulladékgyűjtő edény, 3 fa, egy személyautó, illetve több helyen a felhalmozott lomok gyulladtak ki.
Ezek lesznek a 2026-os év leglátványosabb égi jelenségei: nap- és holdfogyatkozás, csillaghullások, szuperholdak is lesznek
A 2026-os év is számos megfigyelésre méltó égi jelenséggel kecsegtet a csillagászat kedvelői számára.
Ezek lehetnek a legnépszerűbb fiú- és lánynevek 2026-ban: ősmagyar és ultramodern név is van a listában
Már nem a Dominik, Olivér, Levente, vagy Luca, Hanna és Zoé a favorit? Gyopárok és Ugocsák, Dionok és Hedvigek törnek a babérjaikra.
A kutyák követése néhány éve még jóval körülményesebb volt: külön eszközök, bonyolult beállítások és nagy méretű nyomkövetők jelentették az egyetlen megoldást.
Erre kevés otthontulaj számított: komoly változás jön 2026-tól, fájdalmas rezsiárakat hozhat magával
A szakértők szerint a karbonvám bevezetése több mint 60%-kal csökkentheti Ukrajna EU-ba irányuló áramexportját.
Készüljön, aki felvenné az Otthon Startot 2026-ban: rengeteg lakás ömölhet a piacra, sokan járhatnak jól
Az Otthon Start program bejelentése látványosan átrendezte a hazai ingatlanpiacot 2025 második felében.
Elképesztő, ami történik: az Otthon Start hozhatja el a kánaánt temérdek lakásbérlőnek - ezzel csak nagyon kevesen számoltak
Az Otthon Start Program tartós ársapkát húzott a budapesti albérletpiacra szeptember óta, amely 2026-ban és akár azt követően is korlátozhatja majd a bérleti díjak emelkedését.
2025-ben az új építésű átadott lakások száma várhatóan valahol 11 és 12 ezer darab között alakul, de 2026-ban ez az érték akár meg is duplázódhat.
Mikor van szilveszter és újév napja? Mit ünneplünk szilveszterkor? Hagyományok, népszokások, babonák újévkor
Az újévi jelképek közé tartozik a négylevelű lóhere, a lópatkó és a malac, valamint a kéményseprő is.
A virsli már nem olcsó alapélelmiszer: Magyarországon két évtized alatt hétszeresére nőtt az ára. Mi áll a drágulás mögött, és mit kapsz a pénzedért?
2026 számos fontos változást hoz a mindennapi életben, amelyek a bérekre, a támogatásokra és juttatásokra is hatással lesznek.
Állati jó tanácsok Szilveszterre! Szilveszteri PetárdaSTOP-ot kérnek az állatvédők! Nem csak emberre, állatra is veszélyesek a Szilveszteri tűzijátékok!
Sarkvidéki hideg tör be az országba: ilyenkor különösen fontos a vízmérők és vízvezetékek megfelelő védelme a fagykárok ellen.
Az alábbi útmutatóban életmódbeli, karrier- és pénzügyi kérdéseket is találsz, amelyek segítenek átlátni, honnan indultál, hova jutottál, és merre érdemes tartanod a következő évben.