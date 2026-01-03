2026. január 3. szombat Genovéva, Benjámin
1 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
Ligue 1
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
Ligue 1
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
havazás, hó, hóesés
Otthon

Nincs még vége a télnek: több megyében is kopogtathat ma a havazás, itt kell számítani rá

Pénzcentrum
2026. január 3. 08:10

Az ország déli-, majd középső részében is lehet havazásra számítani ma, a felhőzet ennek ellenére több helyen felszakadozhat - áll az előrejelzésben.

Országszerte borult lesz az ég, majd reggel észak, északnyugat felől csökken a felhőzet, sokfelé kisüt a nap, csak a Nyugat-, Délnyugat-Dunántúlon maradhatnak tartósan felhős tájak - ezt írja előrejelzésében a met.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A délelőtti órákban az ország déli felén fordulhat elő havazás, havas eső, eső, illetve még reggel, kora délelőtt északnyugaton és a középső országrészben is lehet néhol havazás. Estétől nyugat, délnyugat felől ismét felhősödés kezdődik, és a Dunántúlon, a Duna vonalában újból előfordulhat havas eső, havazás. Északkeleten időnként megerősödik a nyugati, északnyugati szél. A hőmérséklet kora délután 0 és +5, késő este -4 és +1 fok között alakul.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #havazás #szél #időjárás #hőmérséklet #eső #tél #hó #megye #dunántúl #hóesés #időjárás előrejelzés #hó előrejelzés #felhőzet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:30
09:00
08:10
07:45
06:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 3.
Fájó alku vethet véget az orosz-ukrán háborúnak: ha ez megtörténik, az egész világon durva háborúk robbanhatnak ki
2026. január 2.
193 ezer forintot is elbukhatsz így 2026-ban: pedig csak egy orvosi igazolás kell a kedvezményhez
2026. január 2.
Ennyi volt: bezárja részlegeit a legendás vidéki gyógyfürdő, belerokkan a város a fenntartásába
2026. január 2.
Kimerítették a kasszát az ünnepek? Íme 5+1 filléres recept, amivel kihúzhatod az újév első fizujáig
2026. január 1.
Így fosztják ki másodpercek alatt a magyarok bankszámláit: óvatosan, új módszerrel dolgoznak a csalók
NAPTÁR
Tovább
2026. január 3. szombat
Genovéva, Benjámin
1. hét
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Itt a friss hótérkép: ezen a részen fog esni a hó karácsonykor Magyarországon
2
1 hónapja
Kár tagadni, már zajlik a lakáskatasztrófa Magyarországon: így vált luxussá a saját otthon az átlagembernek
3
5 napja
Megváltozik az életünk január 1-jétől: ezekről az intézkedésekről mindenkinek tudnia kell
4
1 hónapja
Fájdalmas lakáskatasztrófa közelít Magyarországon: ezt nagyon sokan megérzik majd
5
4 hete
Na, erre nem számítottak azok, akik Otthon Starttal vesznek lakást: még megüthetik a bokájukat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Specifikus kockázat
a növények biológiai sajátosságaitól és az ezekből adódó kár iránti érzékenységtől függő veszélyeztetettségi fok.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 3. 09:30
Támadást indított Donald Trump: robbanások, drónok és helikopterek nyitották az új háborút + videó
Pénzcentrum  |  2026. január 3. 09:00
Valakinek nagyon szépen indul az új év: 28 milliárdos nyeremény született az Eurojackpoton!
Agrárszektor  |  2026. január 3. 07:45
Friss! Agrárszektor időjárás előrejelzés: 2026.01.03. szombat