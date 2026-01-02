2026. január 2. péntek Ábel
Dark storm cloud in from of the evening sun
Biztosítás

Durván viharos év lehet 2026: sok pénze bánhatja a magyar lakás- és háztulajoknak, ha erre idén nem készülnek fel

Pénzcentrum
2026. január 2. 14:02

A Generali Biztosítóhoz 2025-ben több, mint 36 000 lakással és társasházzal kapcsolatos elemikár-bejelentés érkezett - közölte a vállalat. A legviharosabb időszak 2025-ben kimagaslóan a július volt: ekkor néhány nap alatt közel háromszor annyi kárbejelentés érkezett a céghez, mint az év többi hónapjaiban. A kiszámíthatatlan időjárási körülmények és a klímaváltozás miatt is érdemes figyelmet fordítanunk a lakásbiztosításunk aktualizálására - ajánlják.

A változékony időjárás, a globális felmelegedés és a klímaváltozás hatásai egyre erőteljesebben befolyásolják a mindennapjainkat, ez pedig leggyakrabban szélsőséges időjárási körülmények formájában jelenik meg. 2024-hez képest 2025 nyugodtabb évnek bizonyult a viharkárok tekintetében. 2024-ben közel 40 000 lakással és társasházzal kapcsolatos kárbejelentés érkezett a Generali Biztosítóhoz, míg tavaly ez a szám nem sokkal haladta meg a 36 000-t. A károk összege viszont meghaladta az 5 milliárd forintot. Az elemi károk tekintetében a viharral kapcsolatos károk száma volt a legmagasabb 2025-ben (több, mint 24 000), ezt követték a tetőbeázással és villámmal kapcsolatos kárbejelentések. 2025-ben Debrecen és Szeged voltak a lakossági viharkárok tekintetében a leginkább érintett városok.

Míg 2024-ben a viszonylag békés évkezdés után május utolsó napjaiban jégverés rázta meg az országot, és az extrém időjárás június elején is megmaradt, 2025 júliusában évtizedes rekordok dőltek meg. 2025. július 7-8-án az országot megtépázó vihar az elmúlt 20 év legnagyobb kárterhelését okozta a biztosítónál: több, mint 32 000 kárbejelentés érkezett a biztosítóhoz egy hónap alatt. A vihar első napjaiban pedig annyi bejelentés érkezett, amely körülbelül egy normál időszak másfél hónapnyi mennyiségének felel meg. A biztosító adatai szerint a legnagyobb vállalati kár Debrecenben történt: itt a kár körülbelül 400 millió forint volt.

Akár már a kárfelmérés napján a pénzünkhöz juthatunk

A kiszámíthatatlan időjárási viszonyok következtében mára már rendkívül fontossá vált a megfelelő, személyre szabott biztosítás, ami átfogó védelmet nyújt családunk részére. Ennek leginkább akkor van hatalmas jelentősége, amikor bekövetkezik a baj.

„Fontos, hogy a kárbejelentést az észlelést követően mielőbb tegyük meg, lehetőleg online módon – ez azért lényeges, hogy mielőbb megkezdődhessen a károk feldolgozása. Emellett fontos az is, hogy fotókkal, videóval dokumentáljuk a vihar okozta károkat. Amennyiben kárunk keletkezett, videós kárrendezéssel, egy okostelefon segítségével akár percek alatt is rendezhető a kár. Vagyonkároknál körülbelül 5-7 perc, míg gépjárműkároknál nagyságrendileg 10-15 perc alatt megtörténhet a felmérés. Amennyiben a videóhívás alapján a kár rendezhető, a kárösszeg utalására is sor kerülhet. Az azonnal indított, úgynevezett real-time kifizetéssel tehát már néhány percen belül a károsult számláján lehet a kárösszeg” - hangsúlyozza Sárkány Zoltán, a Generali Biztosító Zrt. kárrendezési igazgatója.

A szakértő szerint a fentiek mellett kiemelten fontos arra is figyelmet fordítanunk, hogy a leggyakoribb káreseményekre adott fedezetek (vihar, csőtörés, beázás, tűz, üvegtörés) alapvetően a lakásbiztosítások részét képezik, ám sok esetben a biztosítási összeg kisebb, kevesebb, mint a kárkori tényleges újraépítési, újrabeszerzési érték – ezt alulbiztosítottságnak nevezzük. Ennek elkerülése érdekében érdemes időnként átnézni a biztosítást, és az egy négyzetméterre eső, úgynevezett újraépítési értékét is aktualizálni az időközben bekövetkezett árváltozások figyelembevételével.
Címlapkép: Getty Images
