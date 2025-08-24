F1 holland nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Hollandia, Zandvoort helyszínen

Hamarosan véget ér a nyári szünet, jövő vasárnap sor kerül a Forma-1 versenynaptár következő versenyére. Lássuk, mikor rendezik a Forma-1 következő versenyét, a 2025-ös versenynaptárat!

A F1 Holland Nagydíj helyszíne Zandvoort, Hollandia. A pálya hossza 4,259 km, a versenytáv 72 kör, összesen 306.587 km. Az F1-es holland nagydíj körrekordját Lando Norris tartja, aki a McLarennel futotta meg az 1:13.817-es leggyorsabb időt. A versenyt 2024-ben a McLarenes brit pilóta, Lando Norris nyerte Max Verstappen és Charles Leclerc előtt.

F1 menetrend: Formula-1 Holland Nagydíj, az M4 Sport Forma 1-közvetítése

A Zandvoort, Hollandia helyszínen rendezett F1 holland nagydíj dátuma: 2025. augusztus 29-30-31. (péntek, szombat és vasárnap), itt a Forma 1 menetrendje:

Péntek, augusztus 29.

Első F1 szabadedzés: 12:30–13:30

Második F1 szabadedzés: 16:00-17:00

Szombat, augusztus 30.

Harmadik F1 szabadedzés: 11:30-12:30

Forma 1 időmérő edzés: 15:00–16:00

Vasárnap, augusztus 31.

F1 futam: 15:00

A Forma 1-es holland nagydíjat 1950 óta rendezik meg, összesen eddig 36 alkalommal került sor a Holland Nagydíjra. A zandvoort-i pálya a négyszeres holland F1-es világbajnok, Max Verstappen hazai versenye. Magyarországon a Forma 1-et az M4 közvetítésében láthatjuk.

F1 versenynaptár 2025-ben: a teljes Formula-1 naptár

A Formula-1 2025-ös szezonja 24 futamból áll, köztük hat sprintversennyel. A szezon márciusban kezdődött Ausztráliában, és decemberben zárul Abu-Dzabiban. Lássuk az egyes nagydíjak dátumait, itt az F1 versenynaptár 2025-ben:

F1 ausztrál nagydíj: 2025. március 14-16.

F1 kínai nagydíj: 2025. március 21-23.

Formula-1 japán nagydíj: 2025. április 4-6.

Formula-1 bahreini nagydíj: 2025. április 11-13.

F1 szaúd-arábiai nagydíj: 2025. április 18-20.

Miami F1 amerikai nagydíj: 2025. május 2-4.

Imola Forma 1 emilia-romagna-i nagydíj: 2025. május 16-18.

F1 Monaco futam: 2025. május 23-25.

Formula-1 spanyol nagydíj: 2025. május 30. - június 1.

Formula-1 kanadai nagydíj: június 13-15.

Formula–1 osztrák nagydíj: 2025. június 27-29.

Formula–1 brit nagydíj: 2025. július 4-6.

Forma 1 belga nagydíj: 2025. július 25-27.

F1 magyar nagydíj: 2025. augusztus 1-3.

F1 holland nagydíj: 2025. augusztus 29-31.

Monza F1 olasz nagydíj: 2025. szeptember 5-7.

Baku Formula–1 azeri nagydíj: 2025. szeptember 19-21.

F1 szingapúri nagydíj: 2025. október 3-5.

Austin Formula-1 amerikai nagydíj: 2025. október 17-19.

F1 mexikói nagydíj: 2025. október 24-26.

Sao Paulo F1 brazil nagydíj: november 7-9.

USA Formula-1 las vegas-i nagydíj: 2025. november 20-23.

Doha Formula–1 katari nagydíj: 2025. november 28-30.

Egyesült Arab Emírségek - Formula–1 abu-dzabi nagydíj: 2025. december 5-7.

Formula-1 szabályváltozások 2025-ben

A 2025-ös Forma 1-világbajnokságon az FIA szigorította az első szárnyak hajlékonyságára vonatkozó szabályokat, csökkentve a megengedett elhajlást 15 mm-ről 10 mm-re. Ez a változás különösen a McLaren teljesítményét célozta, de a csapat egyelőre továbbra is dominál a Forma 1-ben.

Egy új szabály szerint minden csapatnak kétszer annyi lehetőséget kell biztosítania újonc versenyzőknek az első szabadedzéseken, mint korábban. A leggyorsabb körért járó pluszpontot pedig eltörölték 2025-től, mivel gyakran olyan versenyzők szerezték meg azokat, akik nem végeztek a top 10-ben.

Mi történt eddig a 2025-ös Forma 1-szezonban?

A 2025-ös Forma–1-es szezon eddig rendkívül izgalmasan alakult, számos változással a csapatoknál, versenyzőknél egyaránt. Néhány érdekes információ az eddigi F1-szezonról:

Oscar Piastri és Lando Norris kiváló formában versenyeznek, jelenleg ők vezetik a bajnokságot. Az előző verseny, a Forma-1 Magyar Nagydíj is így alakult, ahol első helyen Norris, a másodikon Piastri futottak be. A legutóbbi, Magyarországon rendezett F1-es futamon bár a Ferrarival versenyző Charles Leclerc indulhatott a pole pozícióból, végül mégis csak a negyedik helyen tudott célba érni.

Lewis Hamilton még a szezon előtt 12 év után elhagyta a Mercedest, és a Ferrarihoz csatlakozott a szezon elején. Bár eddig még nem állt dobogóra, csapattársa, Charles Leclerc már több dobogós helyezést is elért - legutóbb az Osztrák Nagydíjon.

Még a Magyar Nagydíj előtt alaposan felbolydult az F1-es állóvíz, hiszen a Red Bull pár nappal a Brit Nagydíj után bejelentette, hogy kirúgta a csapatot húsz éven át vezető csapatfőnököt, Christian Hornert. A volt csapatfőnökrő később kiszivárgott egy videó, ahol könnyeivel küszködve búcsúzott a munkatársaitól.