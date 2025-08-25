Fokozatosan, de visszatér a héten a kánikula: eddig élvezhetjük még a meleg időt

Hétfőn a hűvös reggelt követően napközben napos idő várható gomolyfelhőkkel. Csapadék nem várható. A nyugatias szelet élénk lökések kísérhetik.

Hétfőn a hűvös reggelt követően napközben napos idő várható gomolyfelhőkkel. Csapadék nem várható. A nyugatias szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet kora reggel 12, délután pedig 23 körül alakul.

Kedden is friss lesz a reggel, északkeleten még mindig előfordulhatnak 5 fok körüli minimumok. Napközben a napsütést fátyolfelhők szűrhetik, csapadék nem várható. Megélénkülő délnyugati széllel melegebb levegő áramlik fölénk, ezen a napon már 25-30 fok közötti maximumokat mérhetünk.

Szerdán fátyol- és gomolyfelhők lehetnek az égen, sok napsütésre készülhetünk, csapadék nem érkezik. A délnyugati szél több helyen élénk lehet. Tovább melegszik az idő, 26-33 fok közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk.

Csütörtökön ismét elérjük, pénteken többfelé meg is haladhatjuk a 35 fokot, de ekkor a nyugati tájakon egy közeledő hidegfront előtt már kialakulhat elszórtan zápor, zivatar. Ezt leszámítva napos időben lesz részünk. A déli-délnyugati szél mindkét napon többfelé lehet élénk, erős, északnyugaton néhol viharos.