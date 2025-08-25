Kedden már akár 31 fok is lehet, de csütörtökre ér ide az igazi tikkasztó hőség.
Fokozatosan, de visszatér a héten a kánikula: eddig élvezhetjük még a meleg időt
Hétfőn a hűvös reggelt követően napközben napos idő várható gomolyfelhőkkel. Csapadék nem várható. A nyugatias szelet élénk lökések kísérhetik.
Hétfőn a hűvös reggelt követően napközben napos idő várható gomolyfelhőkkel. Csapadék nem várható. A nyugatias szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet kora reggel 12, délután pedig 23 körül alakul.
Kedden is friss lesz a reggel, északkeleten még mindig előfordulhatnak 5 fok körüli minimumok. Napközben a napsütést fátyolfelhők szűrhetik, csapadék nem várható. Megélénkülő délnyugati széllel melegebb levegő áramlik fölénk, ezen a napon már 25-30 fok közötti maximumokat mérhetünk.
Szerdán fátyol- és gomolyfelhők lehetnek az égen, sok napsütésre készülhetünk, csapadék nem érkezik. A délnyugati szél több helyen élénk lehet. Tovább melegszik az idő, 26-33 fok közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
Csütörtökön ismét elérjük, pénteken többfelé meg is haladhatjuk a 35 fokot, de ekkor a nyugati tájakon egy közeledő hidegfront előtt már kialakulhat elszórtan zápor, zivatar. Ezt leszámítva napos időben lesz részünk. A déli-délnyugati szél mindkét napon többfelé lehet élénk, erős, északnyugaton néhol viharos.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 25.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Az európai turizmus újra növekedési pályára állt, de a szektor előtt továbbra is komoly kihívások állnak.
Pár napos őszi kiruccanás? Ez a 10 európai úti cél csodálatos ősszel is: ide érdemes még idén elutazni
Az ősz tökéletes időszak azokhoz az utazásokhoz, ahol a természetjáráson és a gasztronómiai kalandokon van a hangsúly.
A munkálatok idején az utasok közlekedését budapesti átszálló pontok segítségével szervezi meg a MÁV.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 23.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A fejlesztések a MÁV-csoport, a Budapesti Közlekedési Központ, valamint Üröm, Pilisborosjenő és Solymár település együttműködésében valósulnak meg.
Olcsóbb nálunk a fagyi, mint bárhol az EU-ban – mégis alig eszünk belőle. Miért? Nézd meg a CHART by Pénzcentrum új videóját!
A Keleti lezárása idején a BKK expresszvillamossal, sűrített járatokkal és jegyelfogadással könnyíti az utazást.
Brutál árak lesznek a kedvelt őszi kirándulóhelyen 2025-ben: 600 ezres bírságot kaphat, aki nem figyel
München idén ősszel ismét a világ egyik legnagyobb sörünnepévé változik: az Oktoberfestet 2025. szeptember 20. és október 5. között rendezik meg a Theresienwiesén.
Indul az utószezoni roham az Adriára, brutál olcsósítást jelentettek be: jól járhat, aki kivárt a nyaralással
Nyár végétől a MÁV-csoport kedvezőbb áron kínál eljutást az Adria-tenger partjára.
A 2013-ban nagy reményekkel indult nemzeti légitársaság 2016 óta semmilyen tevékenységet nem folytat.
Szokatlan számok érkeztek a horvát paradicsomból: meglepően sok lett a kígyómarás az Isztriai-félszigeten
Riasztóan megnövekedett a kígyómarások száma Horvátország Isztria régiójában, ahol egy hétéves fiú életveszélyes állapotba került homoki vipera marása következtében.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 22.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 19 és 25 fok között alakul, ennél pár fokkal hűvösebb az északi tájakon.
Nagyon veszélyes hiányosságokat tárt fel az ellenőrzés, ezért folyamatosan nyomon fogják követni a járművek műszaki állapotát.
A kormány nyilvánosságra hozta 2035-ig szóló állami építési beruházási programját.
Drámai pillanatok az augusztus 20-i rendezvényen: egy férfi lezuhant, egy nőnél pedig beindult a szülés
A mentők 160 embernek nyújtottak segítséget a fővárosi rendezvényeken az Országos Mentőszolgálat közleménye szerint.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 21.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.