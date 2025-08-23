2025. augusztus 23. szombat Bence
Beautiful mediterranean landscape. St. George Island near town Perast, Kotor bay, Montenegro.
Utazás

Pár napos őszi kiruccanás? Ez a 10 európai úti cél csodálatos ősszel is: ide érdemes még idén elutazni

Pénzcentrum
2025. augusztus 23. 15:47

Európa ősszel is számos izgalmas úti célt kínál a turistáknak, ahol a nyári tömeg nélkül élvezhetik a kontinens változatos arcait. A kellemes időjárás, a szüreti szezon gasztronómiai élményei és a természet őszi színei teszik vonzóvá az őszi utazásokat - írja a Lonely Planet. Mutatunk 10 vonzó európai úti célt, ahová még az idén érdemes lehet ellátogatni.

Sevilla ideális városlátogatásra ősszel, amikor a hőmérséklet még októberben is elérheti a 26°C-ot. A nyári forróság már enyhül, de még kellően meleg az idő a szabadtéri programokhoz. A város kihagyhatatlan látnivalói közé tartozik a Real Alcázar palotakomplexum, a világ legnagyobb gótikus katedrálisa és a Flamenco Múzeum.

A Kanári-szigetekhez tartozó Tenerife az egyetlen európai hely, ahol még novemberben is tervezhetünk tengerparti nyaralást, hiszen a nappali hőmérséklet átlagosan 24°C körül alakul. A sziget nemcsak strandolásra, hanem túrázásra is kiváló lehetőséget kínál, például a 3718 méter magas Teide vulkánon.

A görög Dodekanészosz-szigetcsoport kora ősszel még kellemes időjárással, alacsonyabb árakkal és meleg tengerrel várja a látogatókat. A szigetcsoport tökéletes szigetről szigetre való utazásra, jó kompösszeköttetésekkel. Érdemes felfedezni Rodoszt, Symit, Tilost, Karpathoszt és Astypaleát.

Lettország októberben még kellemes időt ígér a természetjáróknak, amikor az őszi színek a legszebbek. A Gauja Nemzeti Park középkori várai és vízfolyásai sárga-arany fák tengerében nyújtanak lenyűgöző látványt, míg a Ķemeri Nemzeti Park egyedülálló lápvidéke kiváló madármegfigyelő hely.

Az olaszországi Umbria ősszel a gasztronómiai élmények paradicsoma. A régió dombjai és fallal körülvett városai aranyló fényben fürdenek, és nagyrészt mentesek a turistáktól. Az asztalok roskadoznak a helyi termékektől: lencsétől, babtól, gombától, gesztenyétől, fekete szarvasgombától, sáfránytól és friss olívaolajból készült ételektől.

Montenegró hegyei déli fekvésüknek köszönhetően novemberig kiváló túrázási lehetőséget kínálnak. A UNESCO világörökség részét képező Durmitor Nemzeti Park 48 csúcsa emelkedik 2000 méter fölé, míg a tengerparti hegyek, mint az Orjen és a Lovćen, lélegzetelállító kilátást nyújtanak az Adriai-tengerre.

Koppenhága a skandináv dizájn és az új északi konyha forradalmi központja, ahol az őszi szezon különleges gasztronómiai élményeket kínál. A Torvehallerne KBH élelmiszerpiacon minden megtalálható a bio zabkásától a hagyományos smørrebrødig, míg a Nørrebro multikulturális negyed kézműves sörbárjaival és menő kávézóival csábít.

A Skót-felföld késő ősszel különösen atmoszférikus: a köd, a hajnali fényben izzó lápvidék és a gímszarvasok párzási időszaka felejthetetlen élményt nyújt. A turistaszezon végével a látványosságok is kevésbé nyüzsisek, ideális időszak Stirling, az Eilean Donan kastély vagy Fort William meglátogatására.

Málta mediterrán éghajlata novemberben is kellemes, 21°C körüli hőmérséklettel. A kis méretű szigetország ideális a pihenés és városnézés kombinálására. Érdemes felfedezni a UNESCO világörökség részét képező Vallettát, a fallal körülvett Mdinát, a Hal Saflieni Hypogeumot és a Comino-sziget Kék Lagúnáját.

Burgundia a szüreti szezonban a borkedvelők és kerékpárosok paradicsoma. A Le Tour de Bourgogne kerékpárút 800 kilométernyi forgalommentes zöldutakon, csatornapartok mentén és csendes vidéki utakon köti össze a régió legvonzóbb látnivalóit, mint Dijon középkori központját, Beaune lenyűgöző Hôtel-Dieu des Hospices épületét vagy az ősi Abbaye de Fontenay kolostorkomplexumot.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #nyaralás #európa #külföld #ősz #last minute #úticél #szezon #gasztronómiai #csillagászati ősz

