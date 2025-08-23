Pár napos őszi kiruccanás? Ez a 10 európai úti cél csodálatos ősszel is: ide érdemes még idén elutazni

A munkálatok idején az utasok közlekedését budapesti átszálló pontok segítségével szervezi meg a MÁV.
Európa ősszel is számos izgalmas úti célt kínál a turistáknak, ahol a nyári tömeg nélkül élvezhetik a kontinens változatos arcait. A kellemes időjárás, a szüreti szezon gasztronómiai élményei és a természet őszi színei teszik vonzóvá az őszi utazásokat - írja a Lonely Planet. Mutatunk 10 vonzó európai úti célt, ahová még az idén érdemes lehet ellátogatni.
Sevilla ideális városlátogatásra ősszel, amikor a hőmérséklet még októberben is elérheti a 26°C-ot. A nyári forróság már enyhül, de még kellően meleg az idő a szabadtéri programokhoz. A város kihagyhatatlan látnivalói közé tartozik a Real Alcázar palotakomplexum, a világ legnagyobb gótikus katedrálisa és a Flamenco Múzeum.
A Kanári-szigetekhez tartozó Tenerife az egyetlen európai hely, ahol még novemberben is tervezhetünk tengerparti nyaralást, hiszen a nappali hőmérséklet átlagosan 24°C körül alakul. A sziget nemcsak strandolásra, hanem túrázásra is kiváló lehetőséget kínál, például a 3718 méter magas Teide vulkánon.
A görög Dodekanészosz-szigetcsoport kora ősszel még kellemes időjárással, alacsonyabb árakkal és meleg tengerrel várja a látogatókat. A szigetcsoport tökéletes szigetről szigetre való utazásra, jó kompösszeköttetésekkel. Érdemes felfedezni Rodoszt, Symit, Tilost, Karpathoszt és Astypaleát.
Lettország októberben még kellemes időt ígér a természetjáróknak, amikor az őszi színek a legszebbek. A Gauja Nemzeti Park középkori várai és vízfolyásai sárga-arany fák tengerében nyújtanak lenyűgöző látványt, míg a Ķemeri Nemzeti Park egyedülálló lápvidéke kiváló madármegfigyelő hely.
Az olaszországi Umbria ősszel a gasztronómiai élmények paradicsoma. A régió dombjai és fallal körülvett városai aranyló fényben fürdenek, és nagyrészt mentesek a turistáktól. Az asztalok roskadoznak a helyi termékektől: lencsétől, babtól, gombától, gesztenyétől, fekete szarvasgombától, sáfránytól és friss olívaolajból készült ételektől.
Montenegró hegyei déli fekvésüknek köszönhetően novemberig kiváló túrázási lehetőséget kínálnak. A UNESCO világörökség részét képező Durmitor Nemzeti Park 48 csúcsa emelkedik 2000 méter fölé, míg a tengerparti hegyek, mint az Orjen és a Lovćen, lélegzetelállító kilátást nyújtanak az Adriai-tengerre.
Koppenhága a skandináv dizájn és az új északi konyha forradalmi központja, ahol az őszi szezon különleges gasztronómiai élményeket kínál. A Torvehallerne KBH élelmiszerpiacon minden megtalálható a bio zabkásától a hagyományos smørrebrødig, míg a Nørrebro multikulturális negyed kézműves sörbárjaival és menő kávézóival csábít.
A Skót-felföld késő ősszel különösen atmoszférikus: a köd, a hajnali fényben izzó lápvidék és a gímszarvasok párzási időszaka felejthetetlen élményt nyújt. A turistaszezon végével a látványosságok is kevésbé nyüzsisek, ideális időszak Stirling, az Eilean Donan kastély vagy Fort William meglátogatására.
Málta mediterrán éghajlata novemberben is kellemes, 21°C körüli hőmérséklettel. A kis méretű szigetország ideális a pihenés és városnézés kombinálására. Érdemes felfedezni a UNESCO világörökség részét képező Vallettát, a fallal körülvett Mdinát, a Hal Saflieni Hypogeumot és a Comino-sziget Kék Lagúnáját.
Burgundia a szüreti szezonban a borkedvelők és kerékpárosok paradicsoma. A Le Tour de Bourgogne kerékpárút 800 kilométernyi forgalommentes zöldutakon, csatornapartok mentén és csendes vidéki utakon köti össze a régió legvonzóbb látnivalóit, mint Dijon középkori központját, Beaune lenyűgöző Hôtel-Dieu des Hospices épületét vagy az ősi Abbaye de Fontenay kolostorkomplexumot.
A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 19 és 25 fok között alakul, ennél pár fokkal hűvösebb az északi tájakon.
Nagyon veszélyes hiányosságokat tárt fel az ellenőrzés, ezért folyamatosan nyomon fogják követni a járművek műszaki állapotát.
A kormány nyilvánosságra hozta 2035-ig szóló állami építési beruházási programját.
Szerdán napközben még napos, gomolyfelhős időre számíthatunk, de a délutáni óráktól nyugat, délnyugat felől vastagabb felhőzet érkezik.
Minden harmadik foglalás két éjszakára, minden ötödik három éjszakára szól.
Az igazi időjárási fordulat augusztus 20. után következik csak be.
Az augusztus 20-i érkezésre szóló szállásfoglalások száma 58 százalékkal nőtt az előző szerdához képest.
A helyi hatóságok adatai szerint közel 800 ember kényszerült rögtönzött telepeken élni.
Augusztus 20-án napközben még napos, meleg idő várható, de kora estétől az ország északnyugati részén már záporok, zivatarok alakulhatnak ki,
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.