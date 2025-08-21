2025. augusztus 21. csütörtök Sámuel, Hajna
30 °C Budapest
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 21.)
Utazás

Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 21.)

Pénzcentrum
2025. augusztus 21. 07:45

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2025. augusztus 21.

Névnap

Sámuel, Hajna

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 394.58 Ft
CHF: 420.77 Ft
GBP: 455.73 Ft
USD: 338.77 Ft

Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2025. augusztus 20.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 34. héten emelkedő számsorrendben a következők:
1, 2, 4, 12, 15, 16, 35

Ezen a héten nem volt telitalálat.
7-es találat: 0 db
6-os találat: 34 db
5-ös találat: 1889 db
4-es találat: 27639 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 30970 Ft
MOL: 3006 Ft
RICHTER: 10740 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.08.22: Erősen felhős vagy borult lesz az ég, és többfelé várható eső, zápor, zivatar, majd délutántól egyre inkább a Dunától keletre lévő területek fölé koncentrálódnak a csapadékzónák, eközben pedig nyugat, északnyugat felől megkezdődik a felhőzet felszakadozása, csökkenése is. Nagy területen megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat az északi, északnyugati szél, emellett viharos lökések zivatarok környezetében is előfordulhatnak. A minimum 14, 20 fok között valószínű. A csúcshőmérséklet általában 18, 25 fok között várható, de az Alföldön kora délutánig ennél magasabb értékek is lehetnek.

2025.08.23: Éjszaka keleten is csökken a felhőzet, és a nappali órákban gomolyfelhős, napos idő valószínű csapadék nélkül. Az északnyugati, északi szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban általában 10 és 16 fok közé hűl le a levegő, de a szélvédett, derült hidegre érzékeny vidékeken ennél hűvösebb is lehet. Délután 20, 26 fok várható.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Térségünk fölött található hullámzó frontálzóna miatt csütörtökön mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához. (2025.08.21)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
2025. augusztus 21.
Költséges hobbi a gyerekvállalás: csak a gyerektelen magyarok sarcolása hozhat új nyugdíjrendszert?
2025. augusztus 20.
Ettől Zacher Gábor beájulna: bődületes, mennyi alkoholt iszik egy átlag magyar
2025. augusztus 20.
"Banántrükkel" fosztják ki rafkós vásárolók a boltokat: a trükk az önkiszolgáló kasszáknál működik
2025. augusztus 20.
Óriási változás a hatoslottón: mostantól duplázhatod az esélyed a milliárdokra vagy mégsem?
2025. augusztus 21.
Hőguta után jönnek a durva viharok: kiadták a riasztást, az egész ország elázhat
NAPTÁR
1
3 napja
Megszületett a rangsor: ez a város lett Magyarország történelmi fővárosa
2
2 hete
Kongatják a vészharangot a Balatonnál: rengeteg nyaraló van óriási veszélyben, sokan nem is sejtik
3
22 órája
Hoppá! Itt a drámai fordulat az időjárásban: mégis elmossa a vihar augusztus 20-át Budapesten?
4
2 hete
Ennyi volt, betiltják rengeteg magyar filléres kedvenceit: ekkortól nem lehet őket kapni
5
3 napja
Lesz tűzijáték augusztus 20-án 2025-ben? Itt vannak a tűzijáték budapesti és vidéki időpontjai, balatoni helyszínei
