Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 21.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2025. augusztus 21.

Névnap

Sámuel, Hajna

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 394.58 Ft

CHF: 420.77 Ft

GBP: 455.73 Ft

USD: 338.77 Ft



Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2025. augusztus 20.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 34. héten emelkedő számsorrendben a következők:

1, 2, 4, 12, 15, 16, 35



Ezen a héten nem volt telitalálat.

7-es találat: 0 db

6-os találat: 34 db

5-ös találat: 1889 db

4-es találat: 27639 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 30970 Ft

MOL: 3006 Ft

RICHTER: 10740 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.08.22: Erősen felhős vagy borult lesz az ég, és többfelé várható eső, zápor, zivatar, majd délutántól egyre inkább a Dunától keletre lévő területek fölé koncentrálódnak a csapadékzónák, eközben pedig nyugat, északnyugat felől megkezdődik a felhőzet felszakadozása, csökkenése is. Nagy területen megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat az északi, északnyugati szél, emellett viharos lökések zivatarok környezetében is előfordulhatnak. A minimum 14, 20 fok között valószínű. A csúcshőmérséklet általában 18, 25 fok között várható, de az Alföldön kora délutánig ennél magasabb értékek is lehetnek.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

2025.08.23: Éjszaka keleten is csökken a felhőzet, és a nappali órákban gomolyfelhős, napos idő valószínű csapadék nélkül. Az északnyugati, északi szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban általában 10 és 16 fok közé hűl le a levegő, de a szélvédett, derült hidegre érzékeny vidékeken ennél hűvösebb is lehet. Délután 20, 26 fok várható.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Térségünk fölött található hullámzó frontálzóna miatt csütörtökön mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához. (2025.08.21)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!