A jegybank számított a 3,8%-os általános inflációra, de a szolgáltatási árak esetében csak 4,9%-os emelkedést várt.
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 21.)
Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2025. augusztus 21.
Névnap
Sámuel, Hajna
Friss hírek
Deviza árfolyam
EUR: 394.58 Ft
CHF: 420.77 Ft
GBP: 455.73 Ft
USD: 338.77 Ft
Skandináv lottó
A sorsolás dátuma: 2025. augusztus 20.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 34. héten emelkedő számsorrendben a következők:
1, 2, 4, 12, 15, 16, 35
Ezen a héten nem volt telitalálat.
7-es találat: 0 db
6-os találat: 34 db
5-ös találat: 1889 db
4-es találat: 27639 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 30970 Ft
MOL: 3006 Ft
RICHTER: 10740 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.08.22: Erősen felhős vagy borult lesz az ég, és többfelé várható eső, zápor, zivatar, majd délutántól egyre inkább a Dunától keletre lévő területek fölé koncentrálódnak a csapadékzónák, eközben pedig nyugat, északnyugat felől megkezdődik a felhőzet felszakadozása, csökkenése is. Nagy területen megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat az északi, északnyugati szél, emellett viharos lökések zivatarok környezetében is előfordulhatnak. A minimum 14, 20 fok között valószínű. A csúcshőmérséklet általában 18, 25 fok között várható, de az Alföldön kora délutánig ennél magasabb értékek is lehetnek.
2025.08.23: Éjszaka keleten is csökken a felhőzet, és a nappali órákban gomolyfelhős, napos idő valószínű csapadék nélkül. Az északnyugati, északi szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban általában 10 és 16 fok közé hűl le a levegő, de a szélvédett, derült hidegre érzékeny vidékeken ennél hűvösebb is lehet. Délután 20, 26 fok várható.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Térségünk fölött található hullámzó frontálzóna miatt csütörtökön mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához. (2025.08.21)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.