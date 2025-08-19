Súlyos lakhatási válság tombol a csillogás mögött: egyre több középosztélybeli kerül utcára

Ibiza, a mediterrán éjszakai élet szimbóluma, ma már nemcsak a bulikról, hanem a túlélésről is szól. Miközben turisták milliói özönlenek a szigetre, a helyiek és szezonális dolgozók egyre kilátástalanabb lakhatási körülmények között próbálnak boldogulni. A bérleti díjak az egekbe szöktek, a minimálbér alig fedezi a költségeket, és egyre többen kényszerülnek sátrakba, lakókocsikba vagy napi ingázásra más szigetekről. Ibiza csillogása mögött egy mély társadalmi válság bontakozik ki, amely már az alapvető közszolgáltatásokat is veszélyezteti.

A híres partisziget, Ibiza csillogó éjszakai élete és gyönyörű strandjai mögött súlyos lakhatási válság bontakozott ki. A helyi lakosok és szezonális munkavállalók kénytelenek zsúfolt lakásokban osztozni, más szigetekről ingázni, vagy engedély nélküli táborokban, sátrakban és lakókocsikban élni.

A helyi hatóságok adatai szerint közel 800 ember kényszerült rögtönzött telepeken élni Ibizán. A sziget lakhatási problémái tükrözik a Spanyolországban szélesebb körben tapasztalható gondokat, ahol a megfizethető lakások hiánya a népszerű turisztikai célpontokban tüntetéseket váltott ki - írja a Reuters.

Az Idealista ingatlanportál adatai szerint Ibizán a bérleti díjak tavaly júliusban érték el csúcsukat, négyzetméterenként 33,7 eurós átlagárral, ami 23%-os emelkedést jelent 2023 júliusához képest. Ez egy kisméretű, egyhálószobás lakás esetében körülbelül havi 1500 eurós bérleti díjat jelent, miközben a spanyol minimálbér 1381 euró havonta.

A lakhatási válság egyik következménye, hogy egyre nagyobb hiány mutatkozik tanárokból és egészségügyi dolgozókból a szigeten. Néhány közalkalmazott a szomszédos Baleár-szigetekről, Menorcáról és Mallorcáról ingázik.

María José Tejero, egy 24 éves sürgősségi orvostechnikus elmondta, hogy két lakótárssal osztozik egy kis lakáson, mert a bérleti díj kétszerese a fizetésének. Lia Romero, egy 28 éves ápolónő, aki időnként táncosként is dolgozik az Amnesia klubban, szintén lakótársakkal él, és nem engedheti meg magának a bárok belépőit vagy az éttermi étkezést.

A regionális statisztikai intézet szerint Ibiza 2024-ben 3,28 millió turistát fogadott, akiknek 76%-a Spanyolországon kívülről érkezett, miközben a sziget állandó lakossága rekordot jelentő 161.485 főre nőtt.

A helyi hatóságok fellépnek az illegális turisztikai célú bérbeadások ellen, legalább 40.001 eurós bírságokat kiszabva a szabálysértőkre. Mariano Juan, Ibiza Tanácsának alelnöke szerint a magas kereslet és a korlátozott beépíthető területek "teljesen illogikus" bérleti díjakat eredményeznek a szigeten.

Országos szinten a balközép kormány ígéretet tett az állami lakhatási költségvetés megháromszorozására és a szociális lakásépítés felgyorsítására. A 2023-as törvény, amely bizonyos bérleti díj-korlátozásokat vezetett be, korlátozott sikerrel járt, mivel sok ellenzéki irányítású régió nem alkalmazza a szabályokat a lakáspolitikában élvezett nagyfokú autonómiájuk miatt.

Az ASVAL országos bérbeadói lobbi elutasítja a bérleti díjak korlátozását, azzal érvelve, hogy ez csökkenti a kínálatot és emeli az árakat. Szerintük a bérleti díjak csökkentésének legjobb módja az állami ösztönzők és a több építkezés.