Augusztus 20-án napközben még napos, meleg idő várható, de kora estétől az ország északnyugati részén már záporok, zivatarok alakulhatnak ki,
Súlyos lakhatási válság tombol a csillogás mögött: egyre több középosztélybeli kerül utcára
Ibiza, a mediterrán éjszakai élet szimbóluma, ma már nemcsak a bulikról, hanem a túlélésről is szól. Miközben turisták milliói özönlenek a szigetre, a helyiek és szezonális dolgozók egyre kilátástalanabb lakhatási körülmények között próbálnak boldogulni. A bérleti díjak az egekbe szöktek, a minimálbér alig fedezi a költségeket, és egyre többen kényszerülnek sátrakba, lakókocsikba vagy napi ingázásra más szigetekről. Ibiza csillogása mögött egy mély társadalmi válság bontakozik ki, amely már az alapvető közszolgáltatásokat is veszélyezteti.
A híres partisziget, Ibiza csillogó éjszakai élete és gyönyörű strandjai mögött súlyos lakhatási válság bontakozott ki. A helyi lakosok és szezonális munkavállalók kénytelenek zsúfolt lakásokban osztozni, más szigetekről ingázni, vagy engedély nélküli táborokban, sátrakban és lakókocsikban élni.
A helyi hatóságok adatai szerint közel 800 ember kényszerült rögtönzött telepeken élni Ibizán. A sziget lakhatási problémái tükrözik a Spanyolországban szélesebb körben tapasztalható gondokat, ahol a megfizethető lakások hiánya a népszerű turisztikai célpontokban tüntetéseket váltott ki - írja a Reuters.
Az Idealista ingatlanportál adatai szerint Ibizán a bérleti díjak tavaly júliusban érték el csúcsukat, négyzetméterenként 33,7 eurós átlagárral, ami 23%-os emelkedést jelent 2023 júliusához képest. Ez egy kisméretű, egyhálószobás lakás esetében körülbelül havi 1500 eurós bérleti díjat jelent, miközben a spanyol minimálbér 1381 euró havonta.
A lakhatási válság egyik következménye, hogy egyre nagyobb hiány mutatkozik tanárokból és egészségügyi dolgozókból a szigeten. Néhány közalkalmazott a szomszédos Baleár-szigetekről, Menorcáról és Mallorcáról ingázik.
María José Tejero, egy 24 éves sürgősségi orvostechnikus elmondta, hogy két lakótárssal osztozik egy kis lakáson, mert a bérleti díj kétszerese a fizetésének. Lia Romero, egy 28 éves ápolónő, aki időnként táncosként is dolgozik az Amnesia klubban, szintén lakótársakkal él, és nem engedheti meg magának a bárok belépőit vagy az éttermi étkezést.
A regionális statisztikai intézet szerint Ibiza 2024-ben 3,28 millió turistát fogadott, akiknek 76%-a Spanyolországon kívülről érkezett, miközben a sziget állandó lakossága rekordot jelentő 161.485 főre nőtt.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A helyi hatóságok fellépnek az illegális turisztikai célú bérbeadások ellen, legalább 40.001 eurós bírságokat kiszabva a szabálysértőkre. Mariano Juan, Ibiza Tanácsának alelnöke szerint a magas kereslet és a korlátozott beépíthető területek "teljesen illogikus" bérleti díjakat eredményeznek a szigeten.
Országos szinten a balközép kormány ígéretet tett az állami lakhatási költségvetés megháromszorozására és a szociális lakásépítés felgyorsítására. A 2023-as törvény, amely bizonyos bérleti díj-korlátozásokat vezetett be, korlátozott sikerrel járt, mivel sok ellenzéki irányítású régió nem alkalmazza a szabályokat a lakáspolitikában élvezett nagyfokú autonómiájuk miatt.
Az ASVAL országos bérbeadói lobbi elutasítja a bérleti díjak korlátozását, azzal érvelve, hogy ez csökkenti a kínálatot és emeli az árakat. Szerintük a bérleti díjak csökkentésének legjobb módja az állami ösztönzők és a több építkezés.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 19.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Az augusztus 20-i nemzeti ünnephez kapcsolódó állami rendezvények miatt több belvárosi helyen kell forgalomkorlátozásra és lezárásokra készülni.
Minden harmadik magyar repülővel indulna nyaralni, sokan akár 8–10 órás út megtételét is vállalnák.
Kapu Tibor az Axiom-4 misszió tagjaként június 25. és július 15. között járt a Nemzetközi Űrállomáson, ahol 25 tudományos kísérletet hajtott végre.
Emberi ürülékkel szennyezett víz került a Balatonba Balatonszemesnél, feltehetően egy medence tisztítása során.
Miközben a légiforgalom volumene nagy nehezen visszakapaszkodott a világjárványt megelőző békeév, 2019 szintjére, még mindig elég sok a probléma a reptereken
A Pénzcentrum 2025. augusztus 18.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Megdőlt az országos és fővárosi hajnali melegrekord szombaton - közölte a HungaroMet Zrt. vasárnap a honlapján.
Brutális vihar mossa el a pokoli meleget vasárnap: ezeken a helyeken óriási felhőszakadások várhatók
Viharos széllel, felhőszakadással is számolni kell vasárnap Magyarország nagy részén.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 17.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2025. augusztus 16.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A nyaralópiac is lendületet vett az elmúlt fél évben, hasonlóan a lakáspiachoz: az éves szintű áremelkedés elérte a 37 százalékot.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 15.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A hétvégén tetőzik a kánikula, szombaton akár 39 fokos hőség is várható, majd vasárnaptól enyhülés kezdődik. Helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak.
Péntek reggel 8 órától vasárnap 24 óráig az egész országra kiadták a vörös kódot.
A BKV azt írja, hogy azonnali, teljes flottavizsgálat következik, hogy utánajárjanak az eseteknek, és elkerüljék a személyi sérüléseket.
Az interneten és a közösségi médiában megjelenő utazási ajánlatok növekvő száma mellett azonban egyre gyakrabban fordulnak elő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok.
Egy nap alatt a harmadik busz gyulladt ki a fővárosban, szerencsére most sem sérült meg senki.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
-
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
-
Budapest Borfesztivál: minden kortyban élmény, minden cseppben elegancia (x)
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.