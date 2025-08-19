2025. augusztus 19. kedd Huba
Légi felvétel a spanyolországi Ibiza szigetén található San Antonio öbölről. 2024. április 26.
Utazás

Súlyos lakhatási válság tombol a csillogás mögött: egyre több középosztélybeli kerül utcára

Pénzcentrum
2025. augusztus 19. 15:44

Ibiza, a mediterrán éjszakai élet szimbóluma, ma már nemcsak a bulikról, hanem a túlélésről is szól. Miközben turisták milliói özönlenek a szigetre, a helyiek és szezonális dolgozók egyre kilátástalanabb lakhatási körülmények között próbálnak boldogulni. A bérleti díjak az egekbe szöktek, a minimálbér alig fedezi a költségeket, és egyre többen kényszerülnek sátrakba, lakókocsikba vagy napi ingázásra más szigetekről. Ibiza csillogása mögött egy mély társadalmi válság bontakozik ki, amely már az alapvető közszolgáltatásokat is veszélyezteti.

A híres partisziget, Ibiza csillogó éjszakai élete és gyönyörű strandjai mögött súlyos lakhatási válság bontakozott ki. A helyi lakosok és szezonális munkavállalók kénytelenek zsúfolt lakásokban osztozni, más szigetekről ingázni, vagy engedély nélküli táborokban, sátrakban és lakókocsikban élni.

A helyi hatóságok adatai szerint közel 800 ember kényszerült rögtönzött telepeken élni Ibizán. A sziget lakhatási problémái tükrözik a Spanyolországban szélesebb körben tapasztalható gondokat, ahol a megfizethető lakások hiánya a népszerű turisztikai célpontokban tüntetéseket váltott ki - írja a Reuters.

Az Idealista ingatlanportál adatai szerint Ibizán a bérleti díjak tavaly júliusban érték el csúcsukat, négyzetméterenként 33,7 eurós átlagárral, ami 23%-os emelkedést jelent 2023 júliusához képest. Ez egy kisméretű, egyhálószobás lakás esetében körülbelül havi 1500 eurós bérleti díjat jelent, miközben a spanyol minimálbér 1381 euró havonta.

A lakhatási válság egyik következménye, hogy egyre nagyobb hiány mutatkozik tanárokból és egészségügyi dolgozókból a szigeten. Néhány közalkalmazott a szomszédos Baleár-szigetekről, Menorcáról és Mallorcáról ingázik.

María José Tejero, egy 24 éves sürgősségi orvostechnikus elmondta, hogy két lakótárssal osztozik egy kis lakáson, mert a bérleti díj kétszerese a fizetésének. Lia Romero, egy 28 éves ápolónő, aki időnként táncosként is dolgozik az Amnesia klubban, szintén lakótársakkal él, és nem engedheti meg magának a bárok belépőit vagy az éttermi étkezést.

A regionális statisztikai intézet szerint Ibiza 2024-ben 3,28 millió turistát fogadott, akiknek 76%-a Spanyolországon kívülről érkezett, miközben a sziget állandó lakossága rekordot jelentő 161.485 főre nőtt.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A helyi hatóságok fellépnek az illegális turisztikai célú bérbeadások ellen, legalább 40.001 eurós bírságokat kiszabva a szabálysértőkre. Mariano Juan, Ibiza Tanácsának alelnöke szerint a magas kereslet és a korlátozott beépíthető területek "teljesen illogikus" bérleti díjakat eredményeznek a szigeten.

Országos szinten a balközép kormány ígéretet tett az állami lakhatási költségvetés megháromszorozására és a szociális lakásépítés felgyorsítására. A 2023-as törvény, amely bizonyos bérleti díj-korlátozásokat vezetett be, korlátozott sikerrel járt, mivel sok ellenzéki irányítású régió nem alkalmazza a szabályokat a lakáspolitikában élvezett nagyfokú autonómiájuk miatt.

Az ASVAL országos bérbeadói lobbi elutasítja a bérleti díjak korlátozását, azzal érvelve, hogy ez csökkenti a kínálatot és emeli az árakat. Szerintük a bérleti díjak csökkentésének legjobb módja az állami ösztönzők és a több építkezés.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #bérlet #válság #díjak #lakhatás #bérleti díj #bérlemény #ember

Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

