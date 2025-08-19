Gyengült hétfőn a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon a reggeli szintekhez képest.
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 19.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2025. augusztus 19.
Névnap
Huba
Friss hírek
- Teljesen felforgatják a magyar fizetéseket: EU-s bértranszparencia és anyák szja-mentessége jön egyszerre
- Lehet még 2025-ben kaszálni az évtized tech-buliján? Lerántjuk a leplet a Nvidia-szotriról
- Sorra keresik ezekre a munkákra a nyugdíjasokat, diákokat: 50 ezret is simán adnak egy hétre
- Pár nap, és új díjszabás jön a palackvisszaváltásban: sokan kiborultak, azért ez kemény lesz
- Kvíz: Jártál már Székesfehérváron? Mit tudsz a királyok, templomok és bajnokok városáról?
- Itt a friss lista: ezekben a cukrászdákban lesz kapható Magyarország Tortája 2025-ben
Deviza árfolyam
EUR: 395.15 Ft
CHF: 419.76 Ft
GBP: 457.6 Ft
USD: 338.74 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 30700 Ft
MOL: 3000 Ft
RICHTER: 10570 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.08.20: Estig napos időre számíthatunk gomoly- és fátyolfelhőkkel, majd a nap második felében nyugat felől az északnyugati tájak fölé már érkezhetnek vastagabb felhők is. Estig csapadéknak még kicsi az esélye, de estétől elsősorban az Észak-Dunántúlon és tágabb térségében már van esély záporra, zivatarra. A déli, délnyugati szél időnként megélénkül. A csúcsérték délután 29, 35 fok között alakul.
2025.08.21: Fokozatosan befelhősödik az ég, de főként délkeleten még hosszabb ideig maradhat napos az idő. Összességében többfelé várható zápor, zivatar, akár heves heves zivatarokra is van esély. Reggel, délelőtt főként északkeleten eshet, majd délutántól nyugat felől egyre több helyen várható csapadék. Nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik a déli, délnyugati szél, amely idővel egyre több helyen északnyugatira, északira fordul. Zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra döntően 15, 21 fok közé hűl le a levegő, de a derültebb hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb is lehet. Napközben nagy hőmérséklet-különbség valószínű az országban: az Alpokalja egyes részein és Észak-Borsodban csupán 23, 24, míg délkeleten 34, 35 fok körül alakulhat a csúcsérték.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás nem várható. (2025.08.18)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.