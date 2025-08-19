Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 19.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2025. augusztus 19.

Névnap

Huba

Deviza árfolyam

EUR: 395.15 Ft

CHF: 419.76 Ft

GBP: 457.6 Ft

USD: 338.74 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 30700 Ft

MOL: 3000 Ft

RICHTER: 10570 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.08.20: Estig napos időre számíthatunk gomoly- és fátyolfelhőkkel, majd a nap második felében nyugat felől az északnyugati tájak fölé már érkezhetnek vastagabb felhők is. Estig csapadéknak még kicsi az esélye, de estétől elsősorban az Észak-Dunántúlon és tágabb térségében már van esély záporra, zivatarra. A déli, délnyugati szél időnként megélénkül. A csúcsérték délután 29, 35 fok között alakul.

2025.08.21: Fokozatosan befelhősödik az ég, de főként délkeleten még hosszabb ideig maradhat napos az idő. Összességében többfelé várható zápor, zivatar, akár heves heves zivatarokra is van esély. Reggel, délelőtt főként északkeleten eshet, majd délutántól nyugat felől egyre több helyen várható csapadék. Nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik a déli, délnyugati szél, amely idővel egyre több helyen északnyugatira, északira fordul. Zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra döntően 15, 21 fok közé hűl le a levegő, de a derültebb hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb is lehet. Napközben nagy hőmérséklet-különbség valószínű az országban: az Alpokalja egyes részein és Észak-Borsodban csupán 23, 24, míg délkeleten 34, 35 fok körül alakulhat a csúcsérték.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem várható. (2025.08.18)

Akciók

