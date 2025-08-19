2025. augusztus 19. kedd Huba
24 °C Budapest
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 19.)
Utazás

Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 19.)

Pénzcentrum
2025. augusztus 19. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2025. augusztus 19.

Névnap

Huba

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 395.15 Ft
CHF: 419.76 Ft
GBP: 457.6 Ft
USD: 338.74 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 30700 Ft
MOL: 3000 Ft
RICHTER: 10570 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.08.20: Estig napos időre számíthatunk gomoly- és fátyolfelhőkkel, majd a nap második felében nyugat felől az északnyugati tájak fölé már érkezhetnek vastagabb felhők is. Estig csapadéknak még kicsi az esélye, de estétől elsősorban az Észak-Dunántúlon és tágabb térségében már van esély záporra, zivatarra. A déli, délnyugati szél időnként megélénkül. A csúcsérték délután 29, 35 fok között alakul.

2025.08.21: Fokozatosan befelhősödik az ég, de főként délkeleten még hosszabb ideig maradhat napos az idő. Összességében többfelé várható zápor, zivatar, akár heves heves zivatarokra is van esély. Reggel, délelőtt főként északkeleten eshet, majd délutántól nyugat felől egyre több helyen várható csapadék. Nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik a déli, délnyugati szél, amely idővel egyre több helyen északnyugatira, északira fordul. Zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra döntően 15, 21 fok közé hűl le a levegő, de a derültebb hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb is lehet. Napközben nagy hőmérséklet-különbség valószínű az országban: az Alpokalja egyes részein és Észak-Borsodban csupán 23, 24, míg délkeleten 34, 35 fok körül alakulhat a csúcsérték.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem várható. (2025.08.18)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 19. kedd
Huba
34. hét
