2025. augusztus 15. péntek Mária
32 °C Budapest
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 15.)
Utazás

Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 15.)

Pénzcentrum
2025. augusztus 15. 07:45

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2025. augusztus 15., péntek.

Névnap

Mária

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 395.35 Ft
CHF: 420.3 Ft
GBP: 459.18 Ft
USD: 338.99 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 30320 Ft
MOL: 3000 Ft
RICHTER: 10530 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.08.16: Nappali gomolyfelhő-képződés várható sok napsütéssel. Az északnyugati tájakon nem kizárt egy-egy zápor, zivatar. A szél északnyugatira, északira fordul, az Észak-Dunántúlon több helyen megélénkül, néhol megerősödik, másutt többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 15, 20 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken 10, 14, a vízpartokon, magasan fekvő helyeken 20, 23 fok is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33, 39 fok között várható.

2025.08.17: Gomolyfelhős, napos időre van kilátás helyenként - főként az ország keleti felén - záporral, zivatarral. Az északkeleti, északi szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon néhol megerősödik. A minimum-hőmérséklet 15, 23, a csúcsérték 28, 34 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Egyre melegebb idő várható, emiatt többeknél jelentkezhet fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, fáradékonyság. (2025.08.14)

Akciók

