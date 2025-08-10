A magyar háztartások állampapír-állománya júniusban tovább növekedett, miközben a befektetési alapok népszerűsége még jelentősebb volt.
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 10.)
Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2025. augusztus 10.
Névnap
Lőrinc
Friss hírek
- Jöhet az árstop a tűzifára 2025-ben? Megszólalt az Agrárminisztérium, minden egy irányba mutat
- Teszten a Kia legnagyobb luxusterepjárója: meglepő, mennyit fogyaszt a 2,5 tonnás Sorento
- Havi 796 ezres csúcsbérrel vadásszák a magyarokat az Adriánál: szállást, étkezést is biztosítanak
- Eljött a fordulópont: tényleg összeomolhat a magyar energiarendszer a nyári hőségben?
- Rém veszélyes telefonos csalás terjed: pillanatok alatt kiürítik vele az óvatlanok bankszámláit
- Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 32. játékhéten
Deviza árfolyam
EUR: 395.31 Ft
CHF: 420.01 Ft
GBP: 456.84 Ft
USD: 339.56 Ft
Ötöslottó
A sorsolás dátuma: 2025. augusztus 9.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 32. héten emelkedő számsorrendben a következők:
6, 24, 42, 53, 61
Joker: 154218
Ezen a héten nem volt telitalálat.
5-ös találat: 0 db
4-es találat: 41 db
3-as találat: 2442 db
2-es találat: 60351 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 30430 Ft
MOL: 2998 Ft
RICHTER: 10480 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.08.11: Derült, napos idő várható, csak kevés felhő képződhet. Csapadék nem lesz. Az északkeleti, északi szél többfelé megélénkül, a Tiszántúlon erős széllökésekre is számítani kell. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 23 fok között alakul, az északi völgyekben lesz a hidegebb. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között várható, északkeleten lesz a hűvösebb.
2025.08.12: Felhőtlen vagy derült, napos, száraz idő lesz. A keleties szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban többnyire 11, 17 fok valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alá süllyedhet a hőmérséklet. Délután 29, 34 fok valószínű.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatással nem kell számolni. (2025.08.09)
Bár az ország nagy részén napos, száraz idő lesz, néhol záporok, zivatarok és viharos széllökések is kialakulhatnak.
Alig ismert szabály miatt szórják a bírságokat sok nyaralóhelyen: magyarokat is százezrekre vághatnak meg
Európa több országában szigorú bírságokat vezettek be a turisták helytelen viselkedésének visszaszorítására.
Az Európai Unió új csomagolási rendelete jelentős átalakulást hoz a fogyasztói termékek piacán.
Vasárnaptól ismét országos tűzgyújtási tilalom lép életbe Magyarországon a jelentős nappali felmelegedés és a csapadékhiány miatt.
A Balatoni Turizmus Szövetség a Balaton-átúszás kapcsán hangsúlyozza, hogy a biztonságos fürdőzéshez elengedhetetlen az úszástudás.
Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója két évet adott magának, hogy helyreállítsa a légitársaság működését a közel-keleti terjeszkedés kudarca és a technikai problémák után.
A Budapest-Philadelphia járatra hétfőn indul a jegyértékesítés, így már lehet helyet foglalni a jövő májusban induló repülőgépekre
A hőség miatt időszakosan feloldják a nehéz tehergépjárművek forgalomkorlátozását szombaton, illetve vasárnap.
Gazdasági Versenyhivatal (GVH) kiemelt figyelmet fordít az online szálláshelyfoglalási piacra, illetve az úgynevezett diszkont légitársaságokra.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 8.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Visszatér a hőség: az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a napos időszakokban erős, illetve nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő...
Bár országosan emelkedett a turisztikai szálláshelyek forgalma 2025 júniusában, nem minden régió profitált egyformán a fellendülésből.
Harmadik próbálkozásra úgy tűnik, az időjárás lehetővé teszi a hagyományos Balaton-átúszás megrendezését.
Lappangó költség húzza le a legtöbb magyart nyaraláskor: sokan csak otthon eszmélnek rá, mennyit buktak
Bár a bankkártyás és érintéses fizetés ma már sok helyen elérhető, vannak olyan országok, ahol a készpénzhasználat továbbra is elengedhetetlen.
Tízből nyolc nyári belföldi foglalás legfeljebb 170 ezer forint értékű, és a többség apartmant választ.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentette, hogy 2026 májusától újraindul a közvetlen légi járat Budapest és Philadelphia között.
A Balatoni Kör tizenegyedik alkalommal rendezte meg az Év Balatoni Strandétele versenyt, amelyen a balatongyöröki Kicsi Csóka Bisztró bivalytatárja nyerte el a fődíjat.
Nem megfelelően tájékoztatja és ezzel megtévesztheti a magyar felhasználókat az Airbnb – ezt gyanítja a Gazdasági Versenyhivatal (GVH).
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
