Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 10.)
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 10.)

2025. augusztus 10. 07:45

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2025. augusztus 10.

Lőrinc

EUR: 395.31 Ft
CHF: 420.01 Ft
GBP: 456.84 Ft
USD: 339.56 Ft

A sorsolás dátuma: 2025. augusztus 9.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 32. héten emelkedő számsorrendben a következők:
6, 24, 42, 53, 61
Joker: 154218

Ezen a héten nem volt telitalálat.
5-ös találat: 0 db
4-es találat: 41 db
3-as találat: 2442 db
2-es találat: 60351 db

OTP: 30430 Ft
MOL: 2998 Ft
RICHTER: 10480 Ft

2025.08.11: Derült, napos idő várható, csak kevés felhő képződhet. Csapadék nem lesz. Az északkeleti, északi szél többfelé megélénkül, a Tiszántúlon erős széllökésekre is számítani kell. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 23 fok között alakul, az északi völgyekben lesz a hidegebb. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között várható, északkeleten lesz a hűvösebb.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

2025.08.12: Felhőtlen vagy derült, napos, száraz idő lesz. A keleties szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban többnyire 11, 17 fok valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alá süllyedhet a hőmérséklet. Délután 29, 34 fok valószínű.

Fronthatással nem kell számolni. (2025.08.09)

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
