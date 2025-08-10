Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 10.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2025. augusztus 10.

Névnap

Lőrinc

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 395.31 Ft

CHF: 420.01 Ft

GBP: 456.84 Ft

USD: 339.56 Ft



Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2025. augusztus 9.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 32. héten emelkedő számsorrendben a következők:

6, 24, 42, 53, 61

Joker: 154218

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 41 db

3-as találat: 2442 db

2-es találat: 60351 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 30430 Ft

MOL: 2998 Ft

RICHTER: 10480 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.08.11: Derült, napos idő várható, csak kevés felhő képződhet. Csapadék nem lesz. Az északkeleti, északi szél többfelé megélénkül, a Tiszántúlon erős széllökésekre is számítani kell. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 23 fok között alakul, az északi völgyekben lesz a hidegebb. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között várható, északkeleten lesz a hűvösebb.

2025.08.12: Felhőtlen vagy derült, napos, száraz idő lesz. A keleties szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban többnyire 11, 17 fok valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alá süllyedhet a hőmérséklet. Délután 29, 34 fok valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatással nem kell számolni. (2025.08.09)

Akciók

