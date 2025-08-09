Az új verzió továbbfejlesztett képességekkel rendelkezik a "vibe coding" terén, amely a Szilícium-völgy legújabb őrülete.
Rém veszélyes telefonos csalás terjed: pillanatok alatt kiürítik vele az óvatlanok bankszámláit
Új Android-trójai fertőzött meg több mint 11 ezer készüléket világszerte, elsősorban Európában és Latin-Amerikában. A PlayPraetor nevű kártevő banki és kriptotárca-adatokat lop, és kínai vezérlésű szerverekről irányítják - írja a HackerNews.
A PlayPraetor nevű új Android-távoli hozzáférési trójai (RAT) már több mint 11 000 eszközt fertőzött meg, főként Portugáliában, Spanyolországban, Franciaországban, Marokkóban, Peruban és Hongkongban. A szakértők hetente több mint 2000 új fertőzést regisztrálnak, a támadások jelenleg elsősorban spanyol és francia nyelvterületekre összpontosulnak.
A kártevő kínai vezérlőszerverről működik, és közel 200 alkalmazásnál képes hamis banki bejelentkező felületeket megjeleníteni. Terjedése a Google Play Store-t utánzó hamis letöltőoldalakon keresztül történik, amelyeket Meta-hirdetésekkel és SMS-ekkel népszerűsítenek.
A PlayPraetornak öt fő variánsa létezik, köztük a Phantom, amely valós idejű hozzáférést biztosít a fertőzött eszközhöz, és on-device fraud (ODF) támadásokat hajt végre. A botnet mintegy 60%-át két operátor irányítja, elsősorban portugál nyelvű célpontok ellen.
Fertőzés után a kártevő HTTPS és WebSocket kapcsolaton keresztül kommunikál a vezérlőszerverrel, és akár élő videóstreamet is indíthat a készülék képernyőjéről. A program folyamatos fejlesztés alatt áll, rendszeresen bővítik új adatlopási és távoli vezérlési képességekkel. Az elmúlt időszakban egyre több spanyol és arab nyelvű felhasználót céloznak meg a támadók.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A kutatók szerint a PlayPraetor a kínai nyelvű kiberbűnözői körök újabb pénzügyi csalásra tervezett eszköze, hasonlóan a ToxicPanda és SuperCard X kártevőkhöz. A ToxicPanda jelenleg mintegy 3000 eszközt fertőzött meg, és új technikákat alkalmaz a működés fenntartására.
Eközben a Zimperium biztonsági cég bejelentette egy másik fejlett Android banki trójai, a DoubleTrouble felfedezését, amely az overlay-támadásokon túl képernyőfelvételeket készít, letilt bizonyos alkalmazásokat és naplózza a billentyűleütéseket. Ez a kártevő is az Android akadálymentesítési szolgáltatásait használja a teljes eszköz feletti irányítás megszerzésére.
Augusztusban számos látványos égi jelenség várja a csillagászat szerelmeseit.
Az OpenAI hamarosan kiadja a GPT-5 modelljét, amely a korai tesztelők szerint jelentős előrelépést mutat a kódolás és problémamegoldás területén.
Az Apple várhatóan szeptember második hetében mutatja be az iPhone 17 szériát, amely négy modellből áll majd.
A Meta bejelentése szerint a WhatsApp 6,8 millió csalókhoz köthető fiókot törölt 2024 első félévében.
Vallottak a tudósok: óriási veszély fenyegeti az emberiséget, sehol sincs a klímaváltozás ehhez képest
A DSV jelentése szerint csak az élelmiszer-csomagolásból több mint 3600 szintetikus vegyi anyag található.
A retró mobiltelefonok piaca 2025-ben új lendületet kapott, egyes ritka modellekért már milliós összegeket is kifizetnek a gyűjtők.
Az akkumulátorproblémái továbbra is fennállnak, annak ellenére, hogy a vállalat nemrég kritikus frissítést adott ki a túlmelegedés és kigyulladás megelőzésére.
Ahhoz, hogy a cég technológiája valódi alternatívává váljon, versenyképesnek kell lennie árban.
A megbeszélésen megerősítették a Nemzetközi Űrállomással (ISS) kapcsolatos együttműködést, amely a tervek szerint legalább 2028-ig folytatódik.
Október végén eltűnhetnek a mentett jelszavaid: erről feltétlenül tudnia kell minden internethasználónak
A Dropbox október végén megszünteti jelszókezelő szolgáltatását, a felhasználóknak korlátozott idő áll rendelkezésre adataik mentésére.
A Microsoft részvényei több mint 5 százalékkal emelkedtek csütörtökön, aminek köszönhetően a vállalat piaci értéke elérte a 4 billió dollárt, csatlakozva ezzel az Nvidiához a...
A Samsung Electronics nyeresége 55%-kal zuhant a második negyedévben, miközben a vállalat piaci részesedése folyamatosan csökken a félvezetőgyártás területén.
Azoknak, akik fiók nélkül használták az Authenticatort, be kell jelentkezniük, ezzel elfogadva, hogy jelszavaik az Edge-be kerülnek át.
A három legnagyobb szolgálató megemelte díjcsomagjai roaming-adatkeretét, és változtatott az előfizetéses csomagjainak az összetételén
A vezérigazgató kemény kritikával illette a jelenlegi mesterséges intelligencia szabályozást is.
A JPMorgan elemzése szerint az Apple várhatóan 2026 második felében mutatja be a készüléket.
Bár már évek óta velünk van, és rohamosan fejlődik, a magyarok jelents része hallani sem akar az AI használatáról.
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított a Peak Advisor Kft.-vel szemben.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
Kedvező áron juthatunk iskolaszerekhez a Penny kínálatában.
-
Augusztusban is spórolásra ösztönöz a SPAR kuponakciója (x)
A nyári időszakban jól jönnek a könnyen elkészíthető fogások, gyors vacsorák vagy egy hűsítő ital – és most mindezeket jelentős kedvezménnyel szerezheted be a SPAR és INTERSPAR áruházakban.