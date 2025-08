Rendkívüli miniszteri bejelentés: küszöbön az ökológiai katasztrófa, menekülnek a régióból

Erdélyi magyar portálok információi szerint bár összefogással sokat lehet tenni a parajdi katasztrófa következményeinek enyhítése érdekében, maga a sóbánya komoly veszélyben van és az is elképzelhető, hogy soha többé nem tud kinyitni. Radu Miruță gazdasági miniszter kijelentette, hogy a sóbánya födéme a lejtőkről beszivárgó víz miatt folyamatosan vékonyodik, és heves esőzések esetén a szerkezet végleg összeomolhat.

Teljes összeomlás esetén nagy mennyiségű sós víz szabadul fel, és ez jelentős hatással lesz a környezetre – mondta Radu Miruță, aki szerint a veszély nem csak szerkezeti, hanem ökológiai és természeti katasztrófához vezethet. A bányát már nem lehet megmenteni, a kérdés pedig nem az, hogy beomlik-e a födém, hanem hogy mikor és hogyan. Sajnos senki sem foglalkozott időben a szakmai figyelmeztetésekkel, mutatott rá a miniszter, aki szerint a Salrom egyértelműen felelős a kialakult helyzetért, mivel tájékoztatták őket a várható eseményekről, de figyelmen kívül hagyták azokat.

Parajd túlélése csakis összefogással valósulhat meg

A parajdi tragédia kapcsán számos szakmai vélemény látott napvilágot az erdélyi, a székelyföldi turizmus jövőbeli útjáról, lehetőségeiről (a történtek miatt azért Parajdon megfordult az ebből az iparágból élők világa), ám a cikkünkben megkérdezett szakemberek véleménye abban egyértelmű volt: az utakat át kell szervezni, valamit nyilván változtatni kell, ám összefogással van remény a sikeres folytatásra. (Bár ez a pár órás hír a bánya beomlásáról, komoly csapás mindenkinek – a szerk.)

Tény, a körutas piacon Erdély esetben kihagyhatatlan pont volt a sóbánya – mondták el a Pénzcentrumnak a Magyar Utazási Irodák Szövetsége szakértői. Mivel ezek a buszos utak időtartama jellemzően körülbelül egy hét, számtalan egyéb program van a sóbányán kívül, így a tagirodáik talán ezért nem tapasztaltak komoly mértékű lemondásokat az erdélyi útjaiknál, és olyan információ sem jutott el a szövetséghez, hogy valakik magánemberként a segítség céljából foglaltak, utaztak volna ki; ám ez nem jelenti azt, hogy ne lettek volna ilyen emberek.

Megkerestünk több érintett utazási irodát, szállásfoglaló oldalt is, ám nem jelezték vissza, hogy látnának érdemi változást. A Grand Tours 2000 Kft. ügyvezető igazgatója a Pénzcentrumnak elmondta: rengeteg buszuk volt az idén ezen a vidéken, de azok nem az ő szervezéseik voltak, hanem az iskolások „határtalanul” pályázatainak lebonyolítására kértek bérbuszokat. A tragédia után volt ott csoport, nekik a szállásuk is történetesen Parajdon volt, és bár a szülők nagyon felháborodtak, de nem tudták a gyerekeket máshol elszállásolni a kint levő nagy létszám miatt. Természetesen, nem történt semmilyen tragédia – hangsúlyozta Nagy Sándorné.

Azért nem maradtak nyom nélkül a történtek

Az utolsó tavaszi hónapban a székelyföldi megyében 12 százalékkal kevesebb turista fordult meg, mint egy évvel korábban – számol be a maszol.ro. Idén májusban 73 653 turista látogatott Hargita megyébe, közel 11 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban, derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) legfrissebb adataiból. Ez a mintegy 12 százalékos visszaesés nagyrészt minden bizonnyal a parajdi bányakatasztrófa számlájára írható, amely lenullázta a helyi turizmust.

Ám ez csak Hargita megyére igaz, mert a két másik székely megyében, akárcsak az ország egészében, nőtt az idegenforgalom. Kovászna megyében 57 129 látogató fordult meg, szemben a tavalyi 55 040-nel, míg Maros megyében 172 877-ről 185 537-re nőtt a vendégek száma.

Most, a bányakatasztrófa árnyékában mérettetik meg a sóvidéki turizmus rezilienciája, tehát rugalmas ellenálló képessége – fejtette ki a Krónika megkeresésére dr. Horváth Alpár egyetemi oktató, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem szakértője, aki számokban is ecsetelte a parajdi idegenforgalom alakulását. Szerinte sóvidéki desztinációs együttműködésre van szükség, ami a parajdiakat is megsegítheti a katasztrófahelyzetben.

A bányába érkező turisták nem feltétlenül csak Parajdon szálltak meg, hanem szomszédos településeken is, tehát ezeknek az idegenforgalmára is ki fog hatni a mostani katasztrófa. Ezért csak összefogással élheti túl a Sóvidék ezt a katasztrófát, ám néhány év alatt újraépülhet a környék turizmusa.

Vannak esélyek, remények

A Sóvidéken tevékenykedő turisztikai vállalkozások szempontjából kétségkívül tragikus esemény a parajdi sóbányát ért katasztrófa, mégsem látja sötéten a térség jövőjét László Endre, a székelyföldi TDM klaszter elnöke. A szakember egy rádióműsorban a túlélés lehetőségeiről és az összefogás fontosságáról beszélt.

300 millió lejes (23,9 milliárd forint) keretösszeget különített el a bukaresti kormány a bányakatasztrófa következményeinek kezelésére, az összeg egy részével a bánya bezárása miatt jelentős bevételkiesést szenvedő idegenforgalmi vállalkozásokat támogatják.

A profit kiesését részben kompenzáló támogatásra nagy szükség van, hiszen Parajdra és vonzáskörzetébe gyógykezelés céljából is rengetegen érkeztek. Azonban legalább ilyen fontos, hogy a szakemberek kidolgozzák Parajd számára a közép- és hosszú távú túléléshez szükséges stratégiát, meghatározzák az új turisztikai irányvonalakat, és segítsék az összekapcsolódást más, környékbeli attrakciókkal és desztinációkkal.

A rádióműsorban a szakember kifejtette, hogy mely adottságokra támaszkodva lehet a bánya zárva tartása ellenére Parajdra csábítani a turistákat:

hogyan tudja segíteni a települést a szomszédos, 2024-ben 24%-os növekedést produkáló Szováta?

milyen élményeket kínál a Parajdi Sós Strand?

milyen természeti látnivalókat és túrázási lehetőségeket kínál Korond környéke?

miért érdemes felkeresni a székelyudvarhelyi Mini Erdély Parkot?

mekkora vendégforgalmat bonyolított 2024-ben Korond?

és végezetül miért fontos az összefogás a környékbeli attrakciókkal, és miért lényeges az árverseny elkerülése?

Helyettesítő programokra van szükség

A MUISZ szakértő a Pénzcentrumnak rámutattak: a jövőben a sóbányára szánt időt más, helyettesítő programmal kell kitölteni. Mivel még nem minden utat állítottak helyre (sok szakasz sérült az áradásokban), így az útvonalakat is módosítani kellett néhol. Egyébként, ami a parajdi alvási lehetőségeket illeti, itt főként kisebb szállások vannak, egyéni utazók számára, 40-50 fős buszos csoportok jellemzően máshol vannak elszállásolva a környékben, elsősorban Kolozsváron. Számos útja-módja lehet még az itt élők megsegítésének, de létezik például olyan tagirodájuk, amely konkrét pénzügyi segítséget nyújtott a környék turisztikai vállalkozóit segítő Sóvidék Turisztikai Egyesületnek.