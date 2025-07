Bevált repülős trükk, teljesen legálisan: így spórolhatsz tízezreket a nyaralásodon

Fapados jegyet vettél, de a poggyászdíj majdnem annyi, mint a repülőút? Ne fizess a bőröndért, ha van egy ásványvizes palackod és egy kis leleményességed! A TikTokon terjedő duty free szatyros trükk mellett mutatunk még 4 bevált módszert, amivel legálisan csempészhetsz fel extra cuccokat a gépre – kabátzsebben, párnahuzatban vagy akár ingyen a gép ajtajánál. Spórolj okosan, utazz trükkösen!

Bár a fapados repülőjegyek gyakran már egy pizzánál is olcsóbbak, a bőrönd feladása sokszor többe kerül, mint maga az utazás. A légitársaságok egyre szigorúbban veszik a kézipoggyász méretét, és sokszor már egy hátizsák is plusz díjat von maga után. Nem csoda, hogy az utasok kreatív megoldásokhoz folyamodnak, hogy elkerüljék a poggyászköltségeket. A TikTokon terjedő „ásványvizes duty free szatyor” trükk mellett összegyűjtöttünk még négy bevált reptéri hacket, amikkel te is spórolhatsz – legálisan.

A legtöbb fapados légitársaság alapvetően egy kisméretű kézipoggyász fedélzetre vitelét engedélyezi. A Ryanair esetében ez egy 40 cm × 20 cm × 25 cm méretű csomagot jelent, amelynek el kell férnie az ülés alatt. Hasonló a szabályozás a Wizz Airnél is, ahol a megengedett méret 40 cm × 30 cm × 20 cm, legfeljebb 10 kg súllyal. Az easyJet a szabályzata szerint 45 cm × 36 cm × 20 cm méretű kézipoggyászt engedélyez az alapjegyhez, amely szintén az ülés alatt kell, hogy elférjen. A nagyobb kézipoggyászok általában külön díj ellenében vihetők fel a fedélzetre, de a túlsúlyért és túlméretezésért jelentős büntetést szabhatnak ki.

Duty free szatyor trükk – a TikTok kedvence

A módszer lényege egyszerű: a biztonsági ellenőrzés után vásárolsz egy olcsó ásványvizet (akár 1 euróért), és kérsz hozzá egy nagy duty free szatyrot. Ebbe a szatyorba aztán bepakolod azokat a holmikat, amelyek már nem fértek el a kézipoggyászodban. A reptéri személyzet nem szól érte, mivel a duty free táskát nem tekintik külön poggyásznak. Fontos: csak a biztonsági kapu után működik, és nem minden reptéren adnak nagy méretű szatyrot.

Kabát extra zsebekkel

Több utas is beszámolt arról, hogy egy kabátba varrt extra zsebekkel akár 2–3 kg ruhát is fel lehet vinni a gépre. A légitársaságok nem korlátozzák, mennyi van rajtad, csak azt nézik, mit viszel kézben. Egy vastag kabát, mellény vagy utazós dzseki rengeteg dolgot elnyel – például töltőt, könyvet, kozmetikumot, sőt akár cipőt is.

Párnahuzatba rejtett ruhák

Ez a trükk Amerikából indult, de Európában is működik. Egy utazó párnahuzatba pakolta a ruháit, és úgy vitte fel a gépre, mintha csak egy utazópárna lenne. A légitársaságok nem számítják külön poggyásznak a párnát, így ez egy rejtett csomagként működik. Fontos, hogy ne legyen túl feltűnő, és ne legyen nehezebb, mint egy valódi párna.

Okos csomagolás

A rutinos utazók tudják, hogy a hatékony pakolás kulcsa a tervezés és a minimalizmus. Fontos, hogy minden elcsomagolt tárgynak legyen funkciója. A túl nehéz vagy felesleges ruhadarabok, például egy vastag esőkabát, könnyen kiválthatók egy könnyű, összehajtható esőponcsóval. A kényelmetlen, nehéz magassarkúk helyett célszerű egy kényelmesebb, univerzális cipőt választani, amely többféle alkalomra is megfelelő. A nyakpárnák és egyéb kényelmi kiegészítők helyett jobb egy helytakarékos, felfújható változatot vinni, amely nem foglal sok helyet a csomagban.

A fapados lassan már a múlt

Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke korábban egy Pénzcentrumnak adütt interjúban bírálta a fapados modellt:

Ha az utazás nem fedezi a valós költségeit, akkor túlkereslet alakul ki, ami torzítja a piacot, és előbb-utóbb összeomláshoz vezet. Ez látszik már most is: extrém időjárás, túlterhelt infrastruktúra, szennyezés. A gazdaságélénkítésre hivatkozás azért sem állja meg a helyét, mert ha ugyanazt az állami támogatást például oktatásra vagy egészségügyre fordítanánk, hosszabb távon sokkal stabilabb gazdasági előnyöket hozna.

Úgy látja, az olcsó repülés korszaka véget ér - ez teljesen nyilvánvaló. Nem lehet fenntartani már sokáig a modellt, amelyben olcsó fapados repülőjáratok ösztönzik az utazást, miközben a klímaválság mélyül. Ha a például az aszály visszaveti a mezőgazdasági termelést, és emiatt felszöknek az élelmiszerárak, akkor az emberek inkább enni fognak, nem utazni. A repülés nem alapvető szükséglet. A földi közlekedés Európában kiváló — el lehet jutni Milánóba, Münchenbe vonattal is — sokan mégsem teszik, mert a légi közlekedés árát mesterségesen alacsonyan tartják.